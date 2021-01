DGAP-News: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft





B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Vorläufige Konzernzahlen zum 31.12.2020 nach IFRS

















Mit einer Betriebsleistung von 5.5 Mio. EUR, einem EBITDA von TEUR 1.084 und einem EBIT von TEUR 281 geht die B+S Banksysteme AG in die finalen Arbeiten für den Halbjahresabschluss zum 31.12.2020, der am 15.02.2021 veröffentlicht wird.



Die Prognose aus dem Geschäftsbericht 2019/20 kann in Erwartung des geplanten Neugeschäftes beibehalten werden.



Ansprechpartner:



B+S Banksysteme Aktiengesellschaft



Wilhelm Berger



Vorstand



E-Mail: ir@bs-ag.com



























