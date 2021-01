DGAP-Ad-hoc: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Insolvenz





21.01.2021 / 11:07 CET/CEST

Baumot Group AG und Tochtergesellschaften stellen Anträge auf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung





21.01.2021 / 11:07 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Baumot Group AG und Tochtergesellschaften stellen Anträge auf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung



Königswinter, 21. Januar 2021 | Die Baumot Group AG (WKN A2G8Y8) gibt hiermit bekannt, dass sie beim Amtsgericht Bonn Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt hat. Gleiches gilt für die 100 %-igen Tochtergesellschaften Twintec Technologie GmbH und Baumot Deutschland GmbH. Für die Baumot Technologie GmbH wird die Antragstellung morgen erfolgen.



Zur Unterstützung haben die Gremien der Gesellschaft Herrn Dr. Wolf-Rüdiger von der Fecht, einen Experten mit umfangreicher Erfahrung in Restrukturierungs- und Insolvenzfällen, zum Generalbevollmächtigten bestellt. Zum vorläufigen Sachwalter für die Baumot Group AG bestellte das Gericht Herrn Rechtsanwalt Andreas Pantlen.







Über die Baumot Group AG:



Die Baumot Group AG mit ihren Tochtergesellschaften ist ein Anbieter von Clean Mobility Lösungen primär im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de



Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.



Kontakt:



Baumot Group AG



Nadine Lange



Eduard-Rhein-Straße 21-23



53639 Königwinter



Tel: +49 (0)2244 9180 - 57



E-Mail: nadine.lange@baumot.de

















