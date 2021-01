DGAP-Ad-hoc: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis





Scherzer & Co. AG: Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2020





22.01.2021





Die Scherzer & Co. AG, Köln, hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Gewinn abgeschlossen. Nach den vorläufigen Zahlen, die noch u.a. dem Vorbehalt abweichender Bewertungsansätze und dem Vorbehalt der Abschlussprüfung unterliegen, wurde ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,2 Mio. EUR und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 12,5 Mio. EUR ermittelt.





Net Asset Value: Der Wert des Portfolios unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung der Nachbesserungsrechte und evtl. anfallender Steuern) je Scherzer-Aktie hat sich im Geschäftsjahr 2020 um 23,91% erhöht.





Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft beträgt zum 21.01.2021 2,91 EUR je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,50 EUR notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 14,1% unter dem Inventarwert vom 21.01.2021. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und evtl. anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.





Köln, 22. Januar 2021





Der Vorstand





Ansprechpartner für Rückfragen:



Dr. Georg Issels



Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,



Friesenstraße 50, 50670 Köln





Tel. (0221) 82032-15



Fax (0221) 82032-30



E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de



Internet: www.scherzer-ag.de

















