DGAP-Ad-hoc: mic AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Firmenübernahme





mic AG: Pyramid übertrifft in 2020 bei Umsatz und Ergebnis deutlich die Erwartungen





25.01.2021 / 16:03 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







München / Freiburg - Die am 3.11.2020 von der mic AG übernommene Pyramid Computer GmbH (Pyramid) hat im Geschäftsjahr 2020 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen die eigenen Prognosen deutlich übertroffen. Der Erwerb der Pyramid steht unter der aufschiebenden Bedingung der Kaufpreiszahlung, die für das 2. Quartal 2021 geplant ist.



Der dynamische Wachstumskurs der Pyramid hat sich im vierten Quartal 2020 fortgesetzt. Der Marktführer für innovative Point-of-Sale (PoS)-Lösungen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen vorläufigen Umsatz in Höhe von EUR 57,7 Mio. (Vorjahr EUR 54,8 Mio., Prognose: EUR 55 Mio.). Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) der Gesellschaft beträgt ca. EUR 4,8 Mio. (Vorjahr EUR 5,5 Mio.) und liegt damit deutlich über der bei Vertragsschluss veröffentlichten Erwartung von EUR 4,0 Mio. Gemäß dem Kaufvertrag steht das gesamte Jahresergebnis 2020 bereits der Käuferin mic AG zu.



Einmalige, durch die COVID-Pandemie ausgelöste Umsatzeinbußen wurden durch Bestellungen von IT-Infrastrukturprodukten aus dem Lebensmittelhandel kompensiert. Ebenso erfreulich ist ein überraschend positiver Cashflow der Pyramid in 2020, der zum 31.12.2020 zu einem Kontenstand von EUR 7,1 Mio. geführt hat.



Für das Jahr 2021 plant die Pyramid mit weiteren Umsatz- und Ergebnissteigerungen.



Den vom Wirtschaftsprüfer testierten Jahresabschluss wird die Pyramid Computer GmbH voraussichtlich Ende Februar 2021 veröffentlichen.



Kontakt mic AG:



Andreas Empl



Sendlinger-Tor-Platz 8



D-80336 München



Tel: +49 89 244192 200



Fax: +49 89 244192 230



info@mic-ag.eu



www.mic-ag.eu



ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

Andreas EmplSendlinger-Tor-Platz 8D-80336 MünchenTel: +49 89 244192 200Fax: +49 89 244192 230info@mic-ag.euwww.mic-ag.euISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK













25.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de