DGAP-News: q.beyond AG





/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis













q.beyond wächst 2020 deutlich und erreicht alle Ziele

















26.01.2021 / 07:30









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







q.beyond wächst 2020 deutlich und erreicht alle Ziele



- Umsatz steigt nach vorläufigen Berechnungen um 13 % auf 143,4 Mio. €



- EBITDA für das vierte Quartal 2020 wie angekündigt positiv



- Rekord-Auftragseingang von 161 Mio. € im Jahr 2020 schafft hervorragende Basis für zweistellige Wachstumsraten auch im Jahr 2021



Köln, 26. Januar 2021 - Die q.beyond AG steigerte ihren Umsatz im Gesamtjahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen um 13 % auf 143,4 Mio. €*. Das starke Wachstum in der Coronakrise beruht auf der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie "2020plus". Der IT-Dienstleister erreichte damit sein noch vor dem ersten Lockdown im März 2020 genanntes Umsatzziel sowie alle anderen im Ausblick genannten Ziele. Das EBITDA liegt nach ersten vorläufigen Berechnungen - wie geplant - bei bis zu -5 Mio. € und der Free Cashflow bei bis zu -16 Mio. €. Wie angekündigt, hat q.beyond zudem für das vierte Quartal 2020 ein positives EBITDA erwirtschaftet.



Umsatzanstieg von 20 % im vierten Quartal



Der Umsatz wuchs im Schlussquartal 2020 zum sechsten Mal in Folge. Mit 39,8 Mio. € lag er um 13 % über dem Niveau des dritten Quartals 2020 und sogar um 20 % über der Vergleichsgröße aus dem Jahr 2019. q.beyond-Vorstand Jürgen Hermann erklärt: "Unser skalierbares Geschäftsmodell bewährt sich auch in dieser historischen Ausnahmesituation. Wir bringen Kunden in der Coronakrise sicher durch die digitale Transformation und erzielen so kontinuierlich steigende und überwiegend wiederkehrende Umsätze."



Ein Rekord-Auftragseingang von 161 Mio. € im Jahr 2020 - dies entspricht einer Steigerung von 21 % gegenüber dem Vorjahr - bestätigt den Wachstumspfad. Hermann betont: "Der hohe Auftragseingang schafft eine hervorragende Basis für erneut deutliche Umsatzsteigerungen auch im Jahr 2021." Am 1. März 2021 wird q.beyond ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sowie sämtliche vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlichen.



200 Mio. € Umsatz im Jahr 2022



Nach dem zweistelligen Umsatzzuwachs im abgelaufenen Geschäftsjahr sieht q.beyond-Vorstand Hermann das Unternehmen auf einem sehr guten Weg, die ehrgeizigen Ziele der Wachstumsstrategie "2020plus" zu erreichen. Für 2022 sind ein Umsatz von 200 Mio. €, eine EBITDA-Marge von mehr als 10 % und ein nachhaltig positiver Free Cashflow geplant. Bereits ab dem vierten Quartal 2021 wird q.beyond einen positiven Free Cashflow erwirtschaften.



Hermann erklärt: "Unsere Wachstumsstrategie mit der Konzentration auf die Kernmärkte Cloud, SAP und IoT sowie die Branchen Handel, produzierendes Gewerbe und Energie geht auf. Mit steigenden Umsätzen erhöht sich unsere Finanz- und Ertragskraft überproportional." Diese Skalierbarkeit ermöglicht eine weitere nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes; 2020 stieg der Kurs der q.beyond-Aktie bereits um 60 %. Hermann ist überzeugt: "Die Erfolgsgeschichte von q.beyond hat gerade erst begonnen. Unsere Pipeline ist gut gefüllt und unsere innovativen Lösungen werden vom Markt gut aufgenommen."



* Umsatz 2019 ohne die zum 30. Juni 2019 verkaufte TK-Tochter Plusnet.





Über das Unternehmen:



Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt:



q.beyond AG



Arne Thull



Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions



T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



























26.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de