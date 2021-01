DGAP-Ad-hoc: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis





Schaeffler AG: Schaeffler AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 2020





26.01.2021 / 14:35 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Schaeffler AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 2020







HERZOGENAURACH | 26. Januar 2021 | Die Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159, WKN SHA015) erwartet auf Basis der vorläufigen und ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 für die Schaeffler Gruppe ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge vor Sondereffekten jeweils über der am 9. November 2020 bekanntgegebenen Prognose und der von VARA Consensus ermittelten Schätzung.



Für die Schaeffler Gruppe ergeben sich die folgenden vorläufigen Ergebnisse:



Gruppe

Q4 2020

Geschäftsjahr 2020

Umsatzwachstum1)

4,6 %

-10,4 %

EBIT Marge2)

11,5%

6,4%

Free Cash Flow3)

EUR 355 Mio.

EUR 539 Mio.

1) währungsbereinigt; 2) vor Sondereffekten; 3) vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten







Die drei Sparten tragen auf Basis der vorläufigen und ungeprüften Zahlen dazu wie folgt bei:



Sparten

Automotive Technologies

Automotive Aftermarket

Industrial



Q4

2020

Gj 2020

Q4

2020

Gj 2020

Q4

2020

Gj 2020

Umsatzwachstum1)

8,1%

-11,6%

1,3 %

-7,0%

-2,7 %

-9,2%

EBIT Marge2)

11,7%

3,6%

16,0%

15,8%

8,6%

8,4%

1) währungsbereinigt; 2) vor Sondereffekten







In einem in Folge der Coronavirus-Pandemie weiterhin von großer Unsicherheit geprägten Umfeld hat sich das Geschäft der Sparte Automotive Technologies im Verlauf des vierten Quartals in allen vier Regionen positiver entwickelt als bei Bekanntgabe der Prognose erwartet.



Das EBIT inklusive Sondereffekten für 2020 beträgt auf vorläufiger und ungeprüfter Basis EUR -143 Mio. Diese Zahl beinhaltet die Restrukturierungsaufwendungen und die im ersten Quartal 2020 erfasste Wertminderung auf Geschäfts- oder Firmenwerte.



Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 und eine Prognose für 2021 wird die Schaeffler AG wie geplant am 4. März 2021 veröffentlichen.



"Umsatzwachstum (vor Währungseinflüssen)", "EBIT-Marge (vor Sondereffekten)" und "Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten" entsprechen den Definitionen im Geschäftsbericht 2019 auf den Seiten 15 und 30, der unter www.schaeffler.com abrufbar ist.





Ansprechpartner



Renata Casaro



Leiterin Investor Relations



Schaeffler AG, Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82-4440



E-Mail: ir@schaeffler.com

Dr. Axel Lüdeke



Leiter Wirtschafts- und Finanzkommunikation



Schaeffler AG, Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82-5000



E-Mail: presse@schaeffler.com





















