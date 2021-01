DGAP-News: Muehlhan AG





Muehlhan konzentriert die Geschäftstätigkeit auf die Wachstumsfelder



- Verkauf des Geschäftsbereichs Öl & Gas eingeleitet





Hamburg, 27. Januar 2021 - Im Zuge einer strategischen Überprüfung der Geschäftsbereiche plant die Muehlhan-Gruppe (Muehlhan AG; Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) den Verkauf ihrer Öl- und Gasaktivitäten. Damit wird sich das Unternehmen zukünftig ausschließlich auf diejenigen Geschäftsfelder konzentrieren, in denen die Gruppe eine marktführende Position besitzt. Es handelt sich um den dynamisch wachsenden Bereich Offshore-Windkraft, den Schiffsmarkt sowie das Infrastrukturgeschäft. Die frei werdenden Ressourcen wird Muehlhan einsetzen, um die Marktposition in diesen Bereichen weiter auszubauen.



Im Bereich Öl & Gas ist Muehlhan hauptsächlich in der Nordsee aktiv. Vorstandschef Stefan Müller-Arends: "Der Öl- und Gasmarkt befindet sich seit geraumer Zeit in einem Konsolidierungsprozess. Wir haben nicht die ausreichende Größe, um darin perspektivisch eine aktive Rolle spielen zu können." Deshalb sei der Schritt für Muehlhan eine logische Konsequenz.



Das Unternehmen leitet den Verkaufsprozess umgehend ein. Interessenten können sich direkt an das mandatierte Beratungsunternehmen Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, Christoph.Vigelius@paretosec.com (+49 173 38 18 802) wenden.



Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 135 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Oil & Gas und Industrie/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt.



Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com



Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-150; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com



























