Douglas hat die im Sommer 2020 begonnene Analyse des europaweiten Filialnetzes abgeschlossen und mit Zustimmung von Aufsichtsrat und Anteilseignern über Anpassungen entschieden. Es sollen bis Ende September 2022 europaweit rund 500 der etwa 2400 Filialen geschlossen werden, hauptsächlich in Südeuropa. Die Anpassungen des Filialnetzes gehen einher mit einer schlankeren Aufbauorganisation, so dass Douglas in Summe ab dem Geschäftsjahr 2021/22 einen jährlichen EBITDA-Beitrag von rund 120 Mio. Euro erwartet. Dem steht in den Geschäftsjahren 2020/21 und 2021/22 eine geschätzte einmalige Cash-Belastung von insgesamt netto 94 Mio. Euro gegenüber.



















