Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 deutlich über Prognose und Markterwartungen



Stuttgart - Daimler hat das Geschäftsjahr 2020 in einem herausfordernden Marktumfeld mit einem sehr starken vierten Quartal abgeschlossen. Dies trifft insbesondere im Hinblick auf den Free Cash Flow im Industriegeschäft zu. Alle Geschäftsfelder haben zu diesem Erfolg beigetragen.



Sowohl der Free Cash Flow im Industriegeschäft, das EBIT des Daimler-Konzerns als auch die bereinigte Umsatzrendite von Mercedes-Benz Cars & Vans und die bereinigte Eigenkapitalrendite von Daimler Mobility haben die Prognose von Daimler oder die Erwartungen des Marktes für das Geschäftsjahr 2020 deutlich übertroffen.



Der Free Cash Flow im Industriegeschäft im vierten Quartal spiegelt die umfangreichen Maßnahmen zur Kostenreduzierung und Liquiditätssicherung, sowie das starke operative Ergebnis in allen Geschäftsbereichen wider, was zu vorteilhaften Cash-Conversion-Ratios führte.



Die folgenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 sind vorläufig und ungeprüft:





- Free Cash Flow im Industriegeschäft: 8.259 Mio. € (Konsens: 5.296 Mio. €);



Free Cash Flow im Industriegeschäft bereinigt: 9.155 Mio. € (Konsens: k. A.)





- Nettoliquidität im Industriegeschäft: 17,9 Mrd. € (Ende Q3 2020: 13,1 Mrd. €)





- EBIT Daimler-Konzern: 6.603 Mio. € (Konsens: 5.245 Mio. €);



EBIT bereinigt: 8.641 Mio. € (Konsens: 7.120 Mio. €)





- EBIT Mercedes-Benz Cars & Vans: 5.172 Mio. € (Konsens: 3.850 Mio. €);



EBIT bereinigt: 6.802 Mio. € (Konsens: 5.390 Mio. €);



Return on Sales (RoS) bereinigt: 6,9% (Konsens: 5,5%)





- EBIT Daimler Trucks & Buses: 525 Mio. € (Konsens: 556 Mio. €);



EBIT bereinigt: 678 Mio. € (Konsens: 689 Mio. €);



Return on Sales (RoS) bereinigt: 2,0% (Konsens: 2,0%)





- EBIT Daimler Mobility: 1.436 Mio. € (Konsens: 1.318 Mio. €);



EBIT bereinigt: 1.595 Mio. € (Konsens: 1.449 Mio. €);



Eigenkapitalrendite (RoE) bereinigt: 10,9% (Konsens: k. A.)



Die vorläufigen Zahlen enthalten die folgenden das Daimler Konzern EBIT und den Free Cash Flow im Industriegeschäft bereinigenden Effekte:





- Gerichtliche Verfahren



Effekt auf das EBIT: 164 Mio. €



Effekt auf den Free Cash Flow im Industriegeschäft: 595 Mio. €





- Restrukturierungen



Effekt auf das EBIT: 1.874 Mio. €



Effekt auf den Free Cash Flow im Industriegeschäft: 301 Mio. €



Angesichts der anhaltenden und erfolgreichen Kostendisziplin im vierten Quartal und einer erwarteten guten Marktnachfrage, rechnet Daimler auch für das Geschäftsjahr 2021 mit einer positiven Geschäftsentwicklung. Die aktuellen Halbleiter-Engpässe und Beeinträchtigungen durch COVID-19 werden voraussichtlich das erste Quartal 2021 beeinflussen. Diese Aussagen stehen unter der Annahme, dass keine weiteren Auswirkungen durch COVID-19 bedingte Lockdowns eintreten.



Weitere Kennzahlen des Geschäftsjahres 2020 sowie des vierten Quartals 2020 wird die Daimler AG am 18. Februar 2021 bekanntgeben. Ergänzend zu den Kennzahlen wird Daimler zudem die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlichen.



Die Definitionen des (bereinigten) EBIT, der (bereinigten) Umsatz- bzw. Eigenkapitalrendite und des (bereinigten) Free Cash Flow im Industriegeschäft sind im Daimler-Geschäftsbericht 2019 auf den Seiten 64 und 73 beschrieben.





Kontakt:



Hendrik Sackmann



Tel.: +49 (0)711 17 35014



hendrik.sackmann@daimler.com

