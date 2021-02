DGAP-News: ENCAVIS AG





Corporate News



ENCAVIS AG verbessert auch sein MSCI ESG-Rating



Hochstufung von A auf AA



Hamburg, 3. Februar 2021 - Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG ist von der renommierten Ratingagentur MSCI für seine Leistungen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit im Rating von A auf AA hochgestuft worden. Damit wird Encavis innerhalb kürzester Zeit erneut für seine im Jahr 2020 gestartete Nachhaltigkeitsoffensive ausgezeichnet. Erst vor wenigen Wochen hatte mit ISS ESG eine weitere namhafte Ratingagentur das Unternehmen innerhalb des Prime-Status von B- auf B angehoben.



Während ISS das "sehr hohe" Niveau der Transparenz in der Unternehmensberichterstattung würdigt, verweist MSCI in der Begründung für die Hochstufung insbesondere auf die sehr gute Unternehmensführung, die transparente Eigentümerstruktur sowie die 100-prozentige Fokussierung auf den Kapazitätsausbau der Stromproduktion aus Solar- und Windkraft.



Die Bewertung der Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen durch führende Ratingagenturen wird für Investoren zunehmend ein entscheidendes Kriterium ihres Engagements. Das gilt insbesondere auch für den Branchensektor der Erneuerbaren Energie.



"Diese erneute Würdigung unserer Anstrengungen im Nachhaltigkeitsmanagement motiviert uns, den eingeschlagenen Weg weiter konsequent fortzuführen. Denn auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit streben wir für unser Unternehmen führende Positionen an", so Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG.





Über ENCAVIS:



Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com







Kontakt:

ENCAVIS AG



Tanja Van den Wouwer



Head of Sustainability & Communications



Tel.: + 49 (0)89 442 306 025



E-Mail: tanja.van_den_wouwer@encavis.com

http://www.encavis.com



