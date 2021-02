DGAP-News: Nemetschek SE





Corporate News



Nemetschek Group erreicht im Geschäftsjahr 2020 ihre angehobenen Ziele für Umsatz und Profitabilität



- Umsatz wächst um 7,2% (8,3% währungsbereinigt) auf 596,9 Mio. Euro



- EBITDA-Marge bei hohen 28,9%



- Unverändert gute Positionierung für weiteres profitables Wachstum im laufenden Jahr







München, 3. Februar 2021 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907) hat das Geschäftsjahr mit einem sehr erfreulichen vierten Quartal abgeschlossen und nach vorläufigen Berechnungen ihre bereits angehobenen Jahresziele 2020 bei Umsatz und Profitabilität (EBITDA-Marge) erreicht. Damit konnte der Softwareanbieter für die Baubranche seinen seit Jahren anhaltenden Wachstumskurs auch in dem von der weltweiten Corona-Pandemie geprägten unsicheren Umfeld fortsetzen.



Der Konzernumsatz stieg um 7,2% (währungsbereinigt: 8,3%) auf 596,9 Mio. Euro (2019: 556,9 Mio. Euro). Mit der Entwicklung konnte das Unternehmen sein Ziel, ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich zu realisieren, sogar leicht übertreffen. Das Umsatzplus summiert sich aus einem soliden organischen Wachstum von 5,6% sowie dem erstmaligen Umsatzbeitrag der Akquisition von Red Giant im Segment Media & Entertainment. Auch im vierten Quartal zeigte sich das Geschäftsmodell äußerst solide und auf Wachstum ausgerichtet. Die Umsätze stiegen auf 160,1 Mio. Euro, ein Wachstum von 6,1%. Währungsbereinigt betrug es sogar 9,7%.



Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Gesamtjahr um 4,0% (währungsbereinigt: 4,9%) auf 172,3 Mio. Euro (Vorjahr: 165,7 Mio. Euro), sodass die EBITDA-Marge den hohen Wert von 28,9% erreichte. Damit lag die Marge am oberen Ende des Zielkorridors von 28% bis 29%. Im vierten Quartal hat die Nemetschek Group wieder verstärkt investiert, um unter anderem ihr zukünftiges Wachstum sicherzustellen, wobei ein Teil der Kosten einmaliger Natur war. Mit 43,0 Mio. Euro lag das EBITDA voll im Rahmen der Planung.



"Auch wenn die Auswirkungen der globalen Corona-Krise weiterhin spürbar sind, konnten wir das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich abschließen und unsere Marktposition weiter ausbauen," so Dr. Axel Kaufmann, Sprecher des Vorstands und CFOO der Nemetschek Group. "Die Entwicklung zeigt, wie schnell wir auf die besonderen Umstände reagiert haben und wie robust unser Konzern aufgestellt ist. Dank unserer starken Positionierung in unseren jeweiligen Kundensegmenten und unter der Voraussetzung einer schrittweisen Normalisierung der Rahmenbedingungen richten wir uns auf weiteres Wachstum für das Jahr 2021 aus", so Kaufmann weiter.



Der detaillierte und geprüfte Abschluss für das Geschäftsjahr 2020 wird zusammen mit dem Geschäftsbericht 2020 und der Prognose für 2021 am Dienstag, 23. März 2021, veröffentlicht.



Über die Nemetschek Group



Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro.



























