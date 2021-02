DGAP-Ad-hoc: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung





PharmaSGP Holding SE informiert nach Prognoseaussetzung über vorläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2020



Gräfelfing, 11. Februar 2021 - Auf Basis einer heute abgeschlossenen Auswertung vorläufiger ungeprüfter Zahlen hat die PharmaSGP Holding SE im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von ca. EUR 63,1 Mio. (2019: EUR 62,6 Mio.) und damit ein leichtes Umsatzwachstum von ca. 1% erreicht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) des Konzerns wird bei ca. EUR 16,5 Mio. (2019: EUR 22,4 Mio.) erwartet.



Die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2020 war wesentlich durch die Effekte der rasant steigenden Covid19-Infektionszahlen und flächendeckenden, harten Lockdowns in den Zielmärkten der PharmaSGP Gruppe geprägt, welche die Absatzentwicklung im vierten Quartal 2020 negativ beeinflusst haben. Da gleichzeitig bereits gebuchte Werbeplätze in Print und TV nicht mehr im nötigen Umfang reduziert werden konnten, reduzierte sich das Konzernergebnis entsprechend.



Ausführlich wird PharmaSGP über die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 am 31. März 2021 berichten. Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts mit dem geprüften Konzernjahresabschluss für das Jahr 2020 erfolgt am 22. April 2021.



Hinweis: Die Kenngröße "Bereinigtes EBIT" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über die Definition dieser Kenngröße sind im Halbjahresfinanzbericht 2020 der PharmaSGP Holding SE auf S. 22 (abrufbar unter https://ir.pharmasgp.com) verfügbar.

















