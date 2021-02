DGAP-Ad-hoc: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung





Grünwald, 12. Februar 2021 - Die Dermapharm Holding SE (WKN: A2GS5D, ISIN: DE000A2GS5D8) erwartet aus der Zusammenarbeit mit der BioNTech SE, Mainz, bei der Herstellung des Covid-19-Impfstoffes Comirnaty(R) im Gesamtjahr 2021 einen Beitrag zum Konzernumsatz der Dermapharm Gruppe im hohen zweistelligen Mio.-€-Bereich. Dies ergibt sich aus einer vom Vorstand der Dermapharm Holding SE heute verabschiedeten aktuellen Planung für die Impfstoffherstellung. Sie beinhaltet unter anderem den Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten am Standort Reinbek, die im Mai 2021 in Betrieb genommen werden sollen.



