TAKKT-Vorstand will Basisdividende in Höhe von 0,55 Euro aus dem Vorjahr nachholen und schlägt eine Ausschüttung von insgesamt 1,10 Euro je Aktie vor





Der Vorstand der TAKKT AG hat heute beschlossen, dem Aufsichtsrat die Zahlung einer Dividende von insgesamt 1,10 Euro je Aktie vorzuschlagen. Dieser Vorschlag zur Dividende steht unter dem Vorbehalt, dass sich die negativen Auswirkungen der Pandemie in den kommenden Wochen nicht deutlich verstärken. Nachdem die Ausschüttung aufgrund der Krise im letzten Jahr ausgesetzt wurde, will TAKKT an die verlässliche Dividendenpolitik der vergangenen Jahre anknüpfen und neben der Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 0,55 Euro die ausgesetzte Basisdividende aus dem Vorjahr von ebenfalls 0,55 Euro nachholen.





Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erzielte TAKKT 2020 den bislang höchsten freien Cashflow seit Bestehen des Unternehmens. Er stieg auf 129,8 Millionen Euro und unterstreicht damit die Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells. Mit dem hohen Cashflow und einer Eigenkapitalquote von über 60 Prozent ist TAKKT finanziell sehr stabil aufgestellt. Aufsichtsrat und Vorstand werden den Dividendenvorschlag in der Bilanzsitzung am 26. März beraten.







Kontakt:



Michael Loch



VP Group Treasury & Investor Relations



Presselstr. 12



70191 Stuttgart



+49 711 3465 8222















