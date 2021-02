DGAP-Ad-hoc: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges





München, 24.02.2021





Aus dem Aktionärskreis der Gründerfamilie hat Frau Ursula Obereder heute die ATOSS Software AG darüber informiert, dass sie beabsichtigt im Rahmen einer internationalen privaten Umplatzierung insgesamt bis zu 480.000 Aktien, entsprechend 6,0% des Grundkapitals, bestmöglich an institutionelle Investoren zu veräußern. Die Umplatzierung beginnt sofort und kann kurzfristig beendet werden. Mit der Umplatzierung werden der Streubesitz und somit die Liquidität in der ATOSS Software AG Aktie erhöht. Zugleich behält der Gründer unverändert die Kontrolle über die Gesellschaft. Der Gründer und Mehrheitsgesellschafter Herr Andreas F.J. Obereder wird weiterhin über die AOB Invest GmbH mehr als 50% der Aktien halten. Bei einer erfolgreichen Durchführung der Umplatzierung verpflichten sich Herr Andreas F.J. Obereder und Frau Ursula Obereder zu einer Verkaufsbeschränkung für Aktien ("Lock-up") von 180 Tagen.







Kontakt / Contact



ATOSS Software AG





Christof Leiber / Vorstand



Rosenheimer Straße 141 h,



D-81671 München



Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0



Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100

investor.relations@atoss.com









