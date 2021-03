DGAP-News: HelloFresh SE





HelloFresh SE schließt erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 mit Rekordergebnissen im vierten Quartal ab

- HelloFresh lieferte im vergangenen Jahr mehr als 600 Millionen Mahlzeiten an Kund:innen in 14 Märkten

- Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2020 hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt und erreichte 3,75 Mrd. Euro (+111 Prozent währungsbereinigtes Wachstum)

- Das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2020 hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verzehnfacht und überstieg 500 Mio. Euro

- Die Anzahl der aktiven Kund:innen stieg in Q4 2020 um 78 Prozent im Vorjahresvergleich auf 5,3 Mio.

- Prognose für das Geschäftsjahr 2021: HelloFresh SE erwartet ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 20-25 Prozent und eine bereinigte EBITDA Marge zwischen 9-12 Prozent

Berlin, 2. März 2021 - HelloFresh SE ("HelloFresh"), der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, beendete das Jahr 2020 mit einer starken Leistung: Das Unternehmen lieferte weltweit mehr als 600 Millionen Mahlzeiten aus. Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 3,75 Mrd. Euro (währungsbereinigter Anstieg von 111 Prozent im Vorjahresvergleich; Geschäftsjahr 2019: 1,8 Mrd. Euro). Das Wachstum wurde über das Jahr hinweg durch einen starken Zuwachs an Neukund:innen sowohl im Segment International als auch im Segment USA unterstützt. Trotz Kapazitätsengpässen in den USA und in einigen internationalen Märkten verzeichneten beide Segmente ein Umsatzwachstum von mehr als 100 Prozent im Vergleich zu 2019. Das bereinigte EBITDA lag im Geschäftsjahr 2020 bei 505,2 Mio. Euro. Mit einer bereinigten EBITDA Marge von 13,5 Prozent für das Geschäftsjahr 2020 erreichte das Unternehmen das obere Ende der angepassten Prognose.

Das vierte Quartal war mit einem währungsbereinigten Wachstum von 126 Prozent im Vorjahresvergleich das bisher stärkste Quartal für HelloFresh. Der Umsatz stieg auf über 1,1 Mrd. Euro (Q4 2019: 511,8 Mio. Euro) und das bereinigte EBITDA auf 173,8 Mio. Euro (Q4 2019: 38,6 Mio. Euro). Ein entscheidender Treiber für das Rekordquartal war die fortlaufende Zunahme aktiver Kund:innen. Zum Ende des 4. Quartals belief sich die Zahl der aktiven Kund:innen auf 5,3 Mio. Hinzu kamen ein hohes Bestellvolumen und eine Steigerung des durchschnittlichen Bestellwertes.

"Das vergangene Jahr war zweifelsohne von beispiellosen Ereignissen geprägt. Dank unserer robusten Infrastruktur ist es uns gelungen, den operativen Betrieb schnell zu skalieren und die steigende Nachfrage zu bedienen. Unser Team hat weltweit über 600 Millionen Mahlzeiten an Kund:innen liefern können. Auf die unglaubliche Leistung unseres Teams bin ich sehr stolz", sagt Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh. "Mahlzeiten zu Hause zuzubereiten und zu essen, hat in 2020 eine ganz neue Bedeutung bekommen. Während die Pandemie im Laufe des Jahres hoffentlich abklingen wird, rechnen wir fest damit, dass Verbraucher:innen auch weiterhin auf E-Commerce-Lösungen setzen werden, um Lebensmittel einzukaufen. Viele Verbraucher:innen konnten sich selbst von den Vorteilen überzeugen, die wir ihnen in Bezug auf Preis, Auswahl und Komfort bieten können."

HelloFresh erwirtschaftete im vierten Quartal weiterhin einen starken Free Cashflow von 137,3 Mio. Euro (die Kaufpreiszahlungen für die Akquisition von Factor75 ausgenommen), der im Gesamtjahr 2020 insgesamt 499 Mio. Euro erreichte. Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 und nach Abschluss der Übernahme von Factor75 beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 729 Mio. Euro.

Auf dem Weg zum führenden, vertikal integrierten Hersteller für Lebensmittel

Trotz anhaltender Herausforderungen durch die Pandemie investierte HelloFresh erfolgreich in Wachstumsinitiativen. Dazu zählten die Übernahme von Factor75, einem Anbieter von "ready-to-eat" Mahlzeiten mit Sitz in Chicago, die Expansion nach Dänemark sowie die Einführung der US-Marke EveryPlate in Australien. Darüber hinaus investierte HelloFresh weiter in den Ausbau der Kapazitäten und in die Erweiterung des Produktangebots. Im Dezember gab das Unternehmen seine mittelfristige Wachstumsstrategie bekannt, einschließlich der Ambition, das Geschäft in den nächsten Jahren weiter zu skalieren.

"Im Zuge der Weiterentwicklung unseres Geschäfts hat sich auch unser Versprechen an Kund:innen verbessert. Heute können wir viel diversere Gruppen von Verbraucher:innen begeistern als noch vor wenigen Jahren", erklärt Dominik Richter. "Es hat sich bezahlt gemacht, in eine größere Auswahl an Gerichten, ein höheres Serviceniveau und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu investieren. Zukünftig wollen wir unser Angebot dahingehend noch weiter ausbauen und weltweit zum führenden Anbieter von Lebensmittellösungen werden".

Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die HelloFresh Gruppe ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 20 und 25 Prozent sowie eine bereinigte EBITDA Marge zwischen 9 und 12 Prozent. Die Prognose berücksichtigt die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen der Übernahme von Factor75.

HelloFresh wird am 16. März 2021 seinen Nachhaltigkeitsbericht 2020 veröffentlichen.

Ausgewählte Leistungskennzahlen

HelloFresh Gruppe



Q4 2020

Q4 2019

Y-o-Y

FY 2020

FY 2019

Y-o-Y

Aktive Kunden in Mio.

5,29

2,97

78,3%



Anzahl Bestellungen in Mio.

22,00

10,54

108,8%

74,30

37,45

98,4%

Gelieferte Mahlzeiten in Mio.

179,0

79,6

125,0%

601,2

281,1

113,9%



USA



Q4 2020

Q4 2019

Y-o-Y

FY 2020

FY 2019

Y-o-Y

Aktive Kunden in Mio.

2,61

1,78

46,4%



Anzahl Bestellungen in Mio.

10,90

5,98

82,4%

38,70

20,74

86,6%

Gelieferte Mahlzeiten in Mio.

80,1

40,5

97,9%

278,0

138,2

101,2%



International



Q4 2020

Q4 2019

Y-o-Y

FY 2020

FY 2019

Y-o-Y

Aktive Kunden in Mio.

2,68

1,18

126,4%



Anzahl Bestellungen in Mio.

11,10

4,56

143,4%

35,70

16,71

113,6%

Gelieferte Mahlzeiten in Mio.

98,9

39,1

153,0%

323,2

142,9

126,2%



Operative Kennzahlen

HelloFresh Gruppe



Q4 2020

Q4 2019

Y-o-Y

FY 2020

FY 2019

Y-o-Y

Umsatz in Mio. EUR

1.108,5

511,8

116,6%

3.749,9

1.809,0

107,3%

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum

125,9%



111,2%



Deckungsbeitragsmarge in Mio. EUR*

340,6

148,7

129,1%

1.056,0

518,5

103,7%

Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes

30,7%

29,1%

1,6 Pp

28,2%

28,7%

(0,5 Pp)

Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR

173,8

38,6

350,3%

505,2

46,5

986,5%

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes

15,7%

7,5%

8,2 Pp

13,5%

2,6%

10,9 Pp



USA



Q4 2020

Q4 2019

Y-o-Y

FY 2020

FY 2019

Y-o-Y

Umsatz in Mio. EUR

584,4

293,2

99,3%

2.073,3

1.024,8

102,3%

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum

114,8%



107,1%



Deckungsbeitragsmarge in Mio. EUR*

184,9

85,6

116,0%

572,1

302,4

89,2%

Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes

31,5%

29,2%

2,3 Pp

27,5%

29,5%

(2,0 Pp)

Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR

93,4

18,1

416,0%

282,5

8,9

nm

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes

15,9%

6,2%

9,7 Pp

13,6%

0,9%

12,7 Pp



International



Q4 2020

Q4 2019

Y-o-Y

FY 2020

FY 2019

Y-o-Y

Umsatz in Mio. EUR

524,1

218,5

139,9%

1.676,3

784,2

113,8%

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum

141,0%



116,5%



Deckungsbeitragsmarge in Mio. EUR*

159,2

63,7

149,9%

496,5

218,6

127,1%

Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes

30,3%

29,2%

1,1 Pp

29,5%

27,8%

1,7 Pp

Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR

95,0

32,3

194,1%

275,5

83,2

231,1%

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes

18,1%

14,8%

3,3 Pp

16,4%

10,6%

5,8 Pp



*Abzüglich der Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen



Finanzkennzahlen auf Gruppenebene



Q4 2020

Q4 2019



FY 2020

FY 2019

Nettoumlaufver-mögen

(211,2)

(94,4)



(211,2)

(94,4)

Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätig-

keit

185,1

15,8



601,5

42,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente

729,0

193,6



729,0

193,6

Free Cash Flow

137,3

(2,0)



499,0

(11,8)



Über HelloFresh

HelloFresh SE ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich und Dänemark. Im Jahr 2020 lieferte HelloFresh mehr als 600 Mio. Mahlzeiten und zählte rund 5,3 Mio. aktive Kund:innen weltweit. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris und Kopenhagen.