- Longhill wird eines der größten subventionsfreien Onshore-Windparkprojekte in Großbritannien sein



- Geschätzte Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mehr als 2,6 Millionen Tonnen während der Projektlaufzeit



Bremen/London, 2. März 2021 - Energiekontor und Capital Dynamics, eine unabhängige, weltweit tätige private Vermögensverwaltung, haben heute den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Onshore-Windprojekt Longhill von der Energiekontor AG bekannt gegeben. Das Windparkprojekt Longhill wird aus acht der modernsten Siemens-Gamesa-Windturbinen mit einer Leistung von jeweils 6,25 MW bestehen, insgesamt also 50 MW. Das Projekt in West Lothian, Schottland, wird nach seiner Inbetriebnahme voraussichtlich eines der größten subventionsfreien Onshore-Windprojekte in Großbritannien sein. Es wird geschätzt, dass es die Treibhausgasemissionen während seiner Lebensdauer um mehr als 2,6 Millionen Tonnen reduzieren wird - das entspricht den Emissionen von mehr als 550.000 PKWs, die ein Jahr lang gefahren werden, oder dem Strom, mit dem über 440.000 Haushalte ein Jahr lang versorgt werden.



Der Bau von Longhill wird im April 2021 beginnen, und es wird erwartet, dass der kommerzielle Betrieb in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 aufgenommen wird. Sobald das Projekt in Betrieb ist, wird es von der langjährigen Betriebsführungserfahrung und der Optimierungsunterstützung von Energiekontor und der Tochterplattform von Capital Dynamics" Clean Energy Infrastructure, CD Arevon, profitieren.



"Der Erwerb des Windparks Longhill demonstriert unser Engagement und unseren Beitrag zu den "Net-Zero"-Klimazielen Großbritanniens. Wir sind sehr glücklich, dass wir damit unsere subventionsfreien Investitionen in erneuerbare Energien auf einen vierten europäischen Energiemarkt ausweiten konnten", so Barney Coles, Director, Clean Energy Infrastructure. "Wir freuen uns auch, mit dieser Transaktion den Startschuss für eine breitere, multidisziplinäre Zusammenarbeit mit Energiekontor zu geben, die die Bereiche Entwicklung, Optimierung und Betrieb umfasst."



"Wie bekannt, haben wir in den letzten Jahren viel in den Ausbau unserer schottischen Pipeline investiert. Mit dem Verkauf des Windparkprojekts Longhill ernten wir hier nun die ersten Früchte. Wir freuen uns, mit Capital Dynamics einen so renommierten Partner gewonnen zu haben, mit dem wir auch in Zukunft gerne zusammenarbeiten werden", erklärt Peter Szabo, CEO von Energiekontor.



Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.







Über Energiekontor



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 280 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 126 realisierte Windparks und elf Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 1,7 Mrd. Euro.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350 / ISIN DE0005313506) ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.



Kontakt:



Investor Relations / Presse



Peter Alex



Tel.: +49 421 3304-126



E-Mail: Peter.Alex@energiekontor.de

www.energiekontor.de







Über Capital Dynamics



Capital Dynamics ist eine unabhängige globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf private Vermögenswerte einschließlich Private Equity, Private Credit und Clean Energy Infrastructure konzentriert.



Capital Dynamics" Clean Energy Infrastructure ist mit 6,6 Mrd. USD AUM einer der größten Investmentmanager für erneuerbare Energien weltweit und hat einen der längsten Track Records in der Branche. Die CEI-Strategie wurde entwickelt, um attraktive Investitionsmöglichkeiten im größten und am schnellsten wachsenden Sektor der globalen Infrastruktur zu nutzen - bewährte Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, vor allem in Nordamerika und Europa, in den Bereichen Solarenergie, Onshore-Windkraft, Energiespeicherung und der damit verbundenen Infrastruktur, wobei der Schwerpunkt sowohl auf Technologien für die Energieversorgung als auch für die dezentrale Erzeugung liegt. Die voll integrierte Asset-Management-Tochter der CEI-Plattform bietet hochspezialisierte Dienstleistungen, um eine optimale Performance und Wertschöpfung der Projekte zu gewährleisten. Die CEI-Strategie verwaltet derzeit 7,9 GW kontrahierte Bruttostromerzeugung in mehr als 150 Projekten in den USA und Europa und gehört zu den Top 3 der globalen Solar-PV-Eigentümer.



Als nachhaltiger Vermögensverwalter sind wir über die Standard-ESG-Anforderungen hinausgegangen, indem wir das Capital Dynamics R-Eye(TM) Rating System entwickelt, implementiert und zum Markenzeichen gemacht haben - ein einzigartiger, klassenbester Ansatz für die Sorgfalt und Bewertung jeder Investition auf der Grundlage der PRI-Prinzipien und der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Seit der Gründung der Clean Energy Infrastructure-Plattform von Capital Dynamics im Jahr 2010 wurden durch die Investitionen des Unternehmens in erneuerbare Energien über 19 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen vermieden. Dies entspricht den Emissionen von über 4,0 PKWs, die ein Jahr lang gefahren werden, oder dem Strom, mit dem über 3,2 Millionen Haushalte ein Jahr lang versorgt werden.



Im Jahr 2020 erhielt die CEI-Strategie von GRESB (dem ESG-Benchmark für Real Assets) eine Top-Bewertung für ihr Nachhaltigkeitsengagement, und 2019 wurde sie von Private Equity International als Global PE Energy Firm of the Year ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.capdyn.com.



Kontakt:



Capital Dynamics



Nicholas Rust



Vizepräsident | Prosek Partners

NRust@prosek.com



T: +1 646 818 9252



























