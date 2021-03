DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission





SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 2020/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 15 Mio. ein



Lübeck, 9. März 2021 - Der Vorstand der SLM Solutions Group AG (nachfolgend "SLM Solutions" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000A111338 (Aktie), DE000A2GSF58 (Wandelanleihe 2017/2022) und DE000A289N86 (Wandelanleihe 2020/2026)) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der im Juli 2020 von der Gesellschaft begebenen EUR 15 Mio. 2,00% Wandelanleihe 2020/2026 ("Wandelanleihe 2020/2026") zu einer Abstimmung ohne Versammlung einzuladen, in der diese einen Verzicht auf die aufschiebende Bedingung für das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 15 Mio. beschließen sollen.



Der Hauptgläubiger der Wandelanleihe 2020/2026, die Cornwall GmbH & Co. KG ("Cornwall"), eine von Elliott Advisors (UK) Limited beratene Gesellschaft, die zugleich größte Aktionärin von SLM Solutions ist, hat sich bereit erklärt, einem solchen Vorschlag zuzustimmen. Die Gesellschaft geht daher davon aus, dass der Beschluss von den Anleihegläubigern mit der erforderlichen Mehrheit gefasst werden wird, so dass die 2. Tranche von Wandelschuldverschreibungen den Inhabern der Wandelanleihe 2020/2026 voraussichtlich im April 2021 zum Bezug angeboten und ausgegeben werden kann.



Die vollständige Platzierung der angebotenen Wandelschuldverschreibungen wird durch Cornwall nach Maßgabe der im März 2020 mit der Gesellschaft abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung abgesichert. Der Gesellschaft werden somit weitere Mittel in Höhe von EUR 15 Mio. brutto zufließen, die zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs verwendet werden sollen, insbesondere auch um weiterhin in wichtige strategische Bereiche wie die SLM-Maschine der nächsten Generation sowie den weiteren Ausbau des internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerks zu investieren.



Über das Unternehmen:



Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.



