Corporate News



11. März 2021



CLIQ Digital führt Hollywood-Blockbuster ein und erweitert die Kategorie Sport



- Neue Inhalte erweitern die Filmbibliothek von CLIQ und erhöhen die Attraktivität des Shops



- Großer Relaunch eines breiteren und überzeugenderen Angebots an Sportinhalten



Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, gibt hiermit den offiziellen Start der umfangreichen Erweiterungen für Film- und Sportinhalte in ihrem All-in-One-Produktangebot bekannt.



Ab heute können Mitglieder in Deutschland und Österreich eine große Auswahl an Hollywood-Blockbustern genießen. Sportfans in allen CLIQ-Ländern können nun täglich Nachrichten, Berichte und Highlights der beliebtesten Sportarten und Ligen weltweit sehen. Diese neuen Ergänzungen tragen erheblich zur Attraktivität des All-in-One-Angebots bei.



Die Kategorie Film umfasst nun eine komplett überarbeitete Bibliothek mit mehr als 1.000 ausgewählten Filmen, darunter internationale Kassenschlager sowie Spitzenkino made in Germany. Die erweiterte Bibliothek deckt nun alle relevanten Genres ab und bietet Filmunterhaltung für die ganze Familie, komplett in deutscher Sprache, sowie Neuerscheinungen und Filme, die noch nicht im Fernsehen zu sehen waren.



Im monatlichen Abonnementpreis ist der unbegrenzte Zugriff auf alle Titel der CLIQ-Lizenzpartner in Deutschland und Österreich enthalten, inklusive Guthaben für einen Blockbuster pro Monat; weitere Filme sind als Pay-per-View-Transaktionen erhältlich.



In allen Märkten, in denen CLIQ aktiv ist, liegt der Fokus der komplett überarbeiteten Sportkategorie auf sechs laufend aktualisierten Programmen, die von den Sportexperten von Inverleigh produziert werden. Die hochwertigen halbstündigen Formate behandeln aktuelle Themen der populärsten Sportarten und ihrer führenden Ligen, wie zum Beispiel die Premier League, Bundesliga, Champions League, NBA, MMA, NFL und Formel 1.



Darüber hinaus baut CLIQ seine Content-Partnerschaft mit Stats Perform weiter aus und bietet mehrmals täglich kurze Videoclips mit den neuesten Nachrichten, Highlights, Interviews und Hintergrundinformationen zu allen relevanten Sportarten.



Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands:



"Wir freuen uns sehr über die neuen Inhalte in unserem All-in-One-Produkt und darüber, dass wir mit diesem Upgrade die Zufriedenheit unserer Mitglieder steigern können. Unsere Multicontent-Portale sind nun viel attraktiver geworden und ein echter Ziel-One-Stop-Shop. Wir arbeiten derzeit an weiteren Inhaltsverbesserungen über alle Kategorien hinweg und erwarten, dass in naher Zukunft noch weitere Hollywood-Blockbuster und rund 35.000 Sportclips zu unserem Portal hinzugefügt werden, sowie neue attraktive Kategorien."



Nota bene:



Am 17. März 2021 wird der Geschäftsbericht für das GJ 2020 veröffentlicht und die geprüften, endgültigen Finanzzahlen für das GJ 2020 sowie der Dividendenvorschlag und der Ausblick für das GJ 2021 vom Vorstand im Rahmen einer Telefonkonferenz vorgestellt.



Finanzkalender 2021:



GJ 2020 Geschäftsbericht & Telefonkonferenz (14 Uhr)

Mittwoch

17. März 2021

Ordentliche Hauptversammlung

Donnerstag

29. April 2021

Quartalsmitteilung Q1 2021 & Telefonkonferenz

Donnerstag

6. Mai 2021

Quartalsmitteilung Q2/6M 2021 & Telefonkonferenz

Dienstag

3. August 2021

Quartalsmitteilung Q3/9M 2021 & Telefonkonferenz

Dienstag

2. November 2021





Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an



CLIQ Digital AG



Investor Relations



Sebastian McCoskrie | Michael Kriszun



Mob.: +49 151 52043659 | +49 151 52207955



E-Mail: s.mccoskrie@cliqdigital.com | m.kriszun@cliqdigital.com



www.cliqdigital.com



CROSS ALLIANCE communication GmbH (PR-Berater)



Susan Hoffmeister



Tel.: +49 89 125 09 03-33



E-Mail: sh@crossalliance.de



www.crossalliance.de



Über CLIQ Digital:



CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.



























