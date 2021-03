DGAP-Ad-hoc: STS Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges





STS Group AG: Mutares veräußert Mehrheitsbeteiligung an der STS Group AG an die Adler Pelzer Holding GmbH





Hallbergmoos/München, 11. März 2021. Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) heute mitgeteilt, dass die Mutares heute mit der Adler Pelzer Holding GmbH, einem Unternehmen der Adler Pelzer - Gruppe ("Adler Pelzer Group"), einen Aktienkaufvertrag über die vollständige Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung i.H.v. ca. 73,25 % des Grundkapitals der STS Group AG unterzeichnet hat (die "Transaktion"). Nach Auskunft der Mutares wurde ein Kaufpreis von EUR 7,00 je verkaufter Aktie der STS Group AG vereinbart. Ausweislich der Mitteilung der Mutares hat sich die Adler Pelzer Group zudem verpflichtet, die Erfüllung sämtlicher von Mutares an die STS Group AG gewährten Darlehen zum 31. Dezember 2021 sicherzustellen. Die Transaktion unterliegt nach Auskunft von Mutares noch dem Vorbehalt einer Zustimmung der Finanzgeber auf Seiten der Adler Pelzer Group sowie der Genehmigung der Kartellbehörden. Mutares rechnet mit einem Vollzug der Transaktion voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021.



Der Vorstand der STS Group AG geht auf Grundlage der Mitteilung der Mutares davon aus, dass die Adler Pelzer Holding GmbH im Falle eines Vollzugs der Transaktion die Kontrolle über die STS Group AG im Sinne der §§ 35 Abs. 1, 29 Abs. 2 WpÜG erlangen wird.







