DGAP-Ad-hoc: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Expansion/Kooperation





Pacifico Renewables Yield AG geht Partnerschaft mit Projektentwickler Boom Power ein





16.03.2021 / 08:18 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Pacifico Renewables Yield AG geht Partnerschaft mit Projektentwickler Boom Power ein





Die Pacifico Renewables Yield AG („Pacifico", ISIN: DE000A2YN371, Börse Düsseldorf: PRY) hat heute eine Erstgebotsvereinbarung (Right of First Offer agreement) mit Boom Power Ltd und Boom Developments Ltd („Boom Power"), einem Solarpark- und Energiespeicherentwickler mit Sitz im Vereinigten Königreich, unterzeichnet. Die Partnerschaft gewährt Pacifico vorrangigen Zugang zu Boom Powers Pipeline von derzeit mehr als 1 GW an großen Photovoltaik- und Batteriespeicheranlagen im Vereinigten Königreich, die sich aktuell in Entwicklung befinden. Pacificos Pipeline erweitert sich damit deutlich von mehr als 600 MW auf über 1,6 GW.



















16.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de