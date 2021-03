DGAP-Ad-hoc: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Kooperation





TeamViewer AG: TeamViewer wird neuer Partner und Haupttrikotsponsor des englischen Fußball-Clubs Manchester United





19.03.2021 / 13:22 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



TeamViewer wird neuer Partner und Haupttrikotsponsor des englischen Fußball-Clubs Manchester United







Göppingen, 19. März 2021 - TeamViewer hat einen Fünfjahresvertrag als neuer Partner und Haupttrikotsponsor von Manchester United unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung sowie weiteren strategischen Marketing-Partnerschaften investiert TeamViewer erheblich in seine globale Markenpositionierung. Die Vermarktung des erweiterten Produktportfolios wird somit deutlich ausgebaut, um das Umsatzwachstum in allen Regionen und Kundensegmenten nachhaltig zu stärken. Diese Partnerschaft wird zudem die jüngsten Zukäufe von TeamViewer in angrenzenden Marktsegmenten signifikant unterstützen und ist somit ein zentraler Faktor für das langfristige Umsatzwachstum.



Das TeamViewer-Markenlogo wird auf der Vorderseite des legendärsten und weltweit meistverkauften Vereinstrikots zu sehen sein, sowohl bei der Herren- als auch bei der Damenmannschaft. Zusätzlich zu den umfassenden Markennutzungsrechten beinhaltet die Partnerschaft Projekte im gesamten Manchester-United-Franchise, inklusive der Digitalisierung von Prozessen mit IoT- und Augmented-Reality-Anwendungen, der Datenanalyse sowie interaktiven Fan-Erlebnissen.



Manchester United ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Sportmannschaften, die in ihrer 143-jährigen Fußball-Geschichte 66 Titel gewonnen und eine aktive globale Community von 1,1 Milliarden Fans und Anhängern aufgebaut hat.



Aufgrund der daher deutlich gestiegenen Marketingausgaben revidiert TeamViewer seine Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2021 auf 49 - 51% der Billings und geht davon aus, dass die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig bei 50% bleiben wird.









WICHTIGER HINWEIS



Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen und wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau.



Alternative Leistungskennzahlen



Dieses Dokument enthält bestimmte alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures bzw. "APMs") wie Billings und Adjusted EBITDA, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden. TeamViewer stellt APMs dar, da diese Kennzahlen vom Management für die Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden und das Management der Auffassung ist, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die zugrunde liegenden Ergebnisse von TeamViewer und die damit verbundenen Trends vermitteln. Die Definitionen dieser APMs sind möglicherweise nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der Betriebsergebnisse von TeamViewer betrachtet werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden. APMs wie Billings und Adjusted EBITDA stellen keine Kennzahlen für die Ertragslage oder die Liquidität von TeamViewer nach IFRS oder HGB dar und sollten nicht als Alternativen für das Periodenergebnis oder andere Leistungskennzahlen herangezogen werden, die gemäß IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, oder als Alternativen zum Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit.



TeamViewer hat die nachstehenden APMs jeweils wie folgt definiert:



"Billings" stellen den Wert der fakturierten Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode berechnet werden, und berechnen sich aus dem Umsatz nach IFRS, bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse.



"Adjusted EBITDA" oder "bereinigtes EBITDA" ist definiert als EBITDA bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle. Zu bereinigende Geschäftsvorfälle stehen im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstigen wesentlichen Sondereffekten, die nicht im direkten Zusammenhang mit der operativen Performance des Geschäfts stehen.



"Adjusted EBITDA-Marge" oder "bereinigte EBITDA-Marge" bezeichnet das Adjusted EBITDA, ausgedrückt als Prozentsatz der Billings.









Kontakt:



Carsten Keller



Head of Investor Relations and Capital Markets

















