DGAP-News: Nemetschek SE





/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose













Nemetschek SE: Angehobene Ziele 2020 voll und ganz erreicht - Mindestens hohes einstelliges Wachstum bei hoher Profitabilität in 2021 avisiert

















23.03.2021 / 07:00









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Corporate News



Nemetschek Group: Angehobene Ziele 2020 voll und ganz erreicht -

Mindestens hohes einstelliges Wachstum bei hoher Profitabilität in 2021 avisiert



- Umsatz steigt 2020 auf 596,9 Mio. Euro (+7,2%), EBITDA-Marge bei hohen 28,9%



- Wiederkehrende Umsätze steigen um 19,9% auf 359,0 Mio. Euro, getrieben durch Subskription/SaaS (+79,6% auf 90,4 Mio. Euro)



- Ausblick 2021: Mindestens hohes einstelliges währungsbereinigtes Wachstum sowie attraktive EBITDA-Marge zwischen 27% bis 29% avisiert



- Ambition 2023: Wachstum im Mid-Teens-Bereich (mittlerer Zehnprozentbereich) nach erfolgreicher Umstellung auf Subskription/SaaS







München, 23. März 2021 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907) hat 2020 trotz der weltweiten Covid-19-Krise eine gute Geschäftsentwicklung verzeichnet und weiterhin wichtige Voraussetzungen geschaffen, um den Wachstumskurs zukünftig zu beschleunigen. Im Jahr 2020 hat der Anbieter von Software für die Baubranche seine im Oktober angehobenen Jahresziele 2020 bei Umsatz und Profitabilität (EBITDA-Marge) voll und ganz erfüllt. Für das Jahr 2021 wird eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung im mindestens hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Gleichzeitig verfolgt Nemetschek das Ziel eines weiteren kontinuierlichen Anstiegs der wiederkehrenden Umsätze, der wesentlich durch die Umstellung zu Lösungen auf Cloud und Subskription bei der weltweit agierenden Marke Bluebeam aus dem Build Segment ab dem zweiten Halbjahr 2021 getrieben werden wird. Die EBITDA-Marge wird 2021 in dem wie bisher angestrebten hohen Korridor von 27% bis 29% erwartet. Darüber hinaus ist der Vorstand zuversichtlich, ab 2023 und nach der erfolgreichen Subskription/SaaS-Umstellung ein Wachstum im Mid-Teens-Bereich (mittlerer Zehnprozentbereich) zu erreichen.



"Dank der schnellen Anpassung an die neuen Gegebenheiten, eines krisenresistenten Geschäftsmodells und einem vorsichtigen Kostenmanagement haben wir das letzte Jahr erfolgreich gemeistert," so Dr. Axel Kaufmann, Sprecher des Vorstands und CFOO. "Mit unserer sehr guten regionalen und kundenseitigen Positionierung sowie dem kontinuierlich steigenden Anteil wiederkehrender Umsätze haben wir die Grundlagen geschaffen, im Jahr 2021 weiter zu wachsen und gleichzeitig eine attraktive Profitabilität auszuweisen. In den kommenden Jahren werden die klaren Vorteile aus der stärkeren Umstellung auf Subskription und Cloud zur Wertschöpfung beitragen und unser Wachstum deutlich beschleunigen", so Kaufmann weiter.







Wesentliche Kennzahlen des Konzerns 2020



- Der Konzernumsatz stieg um 7,2% (währungsbereinigt: 8,3%) auf 596,9 Mio. Euro (2019: 556,9 Mio. Euro). Das Umsatzplus summiert sich aus einem soliden organischen Wachstum von 5,6% sowie dem erstmaligen Umsatzbeitrag der Akquisition Red Giant im Segment Media & Entertainment.



- Klarer Wachstumstreiber waren die wiederkehrenden Umsätze aus Software-Serviceverträgen und Mietmodellen (Subskription + SaaS), die sich um 19,9% (währungsbereinigt: 21,1%) auf 359,0 Mio. Euro erhöhten und damit 2020 bereits 60,1% der Gesamtumsätze ausmachten (Vorjahr: 53,8%). In dem überproportionalen Anstieg spiegelt sich der strategische Ansatz des Geschäftsmodells wider, verstärkt Mietmodelle anzubieten. Allein der Umsatz aus Subskription + SaaS erhöhte sich deutlich um 79,6% (währungsbereinigt: 82,2%) auf 90,4 Mio. Euro.



- Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Gesamtjahr um 4,0% (währungsbereinigt: 4,9%) auf 172,3 Mio. Euro (Vorjahr: 165,7 Mio. Euro), sodass die EBITDA-Marge den hohen Wert von 28,9% erreichte.



- Der Jahresüberschuss lag aufgrund höherer Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation durch die Red Giant Akquisition mit 96,9 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 97,7 Mio. Euro, bereinigter Wert vor positivem Einmaleffekt aus dem Verkauf der Minderheitsbeteiligung DocuWare). Das Ergebnis je Aktie betrug demnach 0,84 Euro (Vorjahr: 0,85 Euro).



- Der Anstieg der Eigenkapitalquote auf 46,9% (Vorjahr: 40,7%) und die hohe Cash-Conversion-Rate von 91,4% zeigen die gesunde und für weiteres Wachstum ausgerichtete Finanzlage des Konzerns.



- Nemetschek plant, die Dividende um rund 7% auf 0,30 Euro je Aktie zu erhöhen (Vorjahr: 0,28 Euro je Aktie). Vorbehaltlich der Zustimmung durch die ordentliche Hauptversammlung am 12. Mai 2021 würde die Ausschüttungssumme auf 34,7 Mio. Euro steigen.







Performance der Segmente 2020



Die vier Segmente der Nemetschek Group waren 2020 aufgrund ihrer regionalen Schwerpunkte und Kundengruppen unterschiedlich stark von den Corona-Auswirkungen betroffen (siehe Tabelle).



- Das Segment Design, dessen Schwerpunkt Europa ist, spürte die Auswirkungen der Krise frühzeitig, verzeichnete aber eine deutliche Stabilisierung im zweiten Halbjahr. Der Umsatz 2020 lag mit 314,9 Mio. Euro leicht über Vorjahr (314,7 Mio. Euro), während die EBITDA-Marge weiterhin hohe 30,4% erreichte (Vorjahr: 31,1%).



- Das Segment Build, mit Fokus auf die Bauindustrie in den USA, spürte die Auswirkungen der Krise wie erwartet zeitversetzt. Der Umsatz stieg um 8,7% (währungsbereinigt: 10,3%) auf 193,0 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge lag mit 36,3% über Vorjahr (34,7%).



- Auch im noch jungen Segment Manage waren die Effekte der Covid-19-Pandemie erst zeitversetzt spürbar. In Summe konnte ein Wachstum von 6,2% (währungsbereinigt: 6,3%) auf 40,9 Mio. Euro verzeichnet werden. Die EBITDA-Marge lag aufgrund von Investitionen in das künftige Wachstum bei 9,0%.



- Das Segment Media & Entertainment wurde durch die Akquisition der US-Gesellschaft Red Giant gestärkt. Bei gleichzeitiger Umstellung auf Subskription konnte ein deutliches Wachstum von 62,8% (währungsbereinigt: 65,0%) auf 55,2 Mio. Euro erzielt werden, wobei auch das organische Wachstum bei stattlichen 20,6% lag. Die EBITDA-Marge stieg auf 28,1% (Vorjahr: 27,8%).



Strategischer Ausblick: Fokus auf stärkere Integration und wiederkehrende Umsätze



Ein wesentlicher Schwerpunkt 2021 ist weiterhin die stärkere Bündelung der Kompetenzen der Nemetschek Marken in den vier Segmenten. Bereits 2020 wurden im Design Segment produktseitig erstmalig zwei markenübergreifende Workflowlösungen (Integrated und Federated Design) erfolgreich am Markt eingeführt. Auch künftig soll die konzerninterne Komplexität reduziert, Synergien geschaffen und übergreifende Lösungen aus einer Hand für die Kunden entwickelt werden.



Unverändert strebt Nemetschek den sukzessiven Anstieg der wiederkehrenden Umsätze aus Serviceverträgen und Mietmodellen an, um den engen Kundenkontakt und die hohe Kundenzufriedenheit zu erhalten, sowie langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu sichern und der Gruppe eine höhere Planungssicherheit zu geben. Insbesondere die Mietmodelle ermöglichen es, neue Kundengruppen zu erschließen; gerade in der Pandemie haben Kunden stärker diese flexible Möglichkeit nachgefragt. In den vier Segmenten sind Angebot und Umsetzung von Mietmodellen unterschiedlich fortgeschritten, auch aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden je nach Disziplin und Region. Nach der erfolgreichen Umstellung auf Subskriptionsmodelle im Segment Media im Jahr 2020, wird in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Marke Bluebeam im Segment Build mit der Umstellung auf ein cloud- und datenzentriertes Angebot (SaaS) beginnen. Die stärkere Umstellung auf Subskription/SaaS wird zu einer höheren Wertgenerierung führen, indem sie zusätzliches Marktpotenzial durch Adressierung neuer Kunden, erweiterten Kundennutzen und höhere wiederkehrende Umsätze ermöglicht.



Finanzausblick 2021 und zukünftige Wachstumsambition



Dank der weiterhin positiven fundamentalen Marktchancen sowie einer starken operativen und finanziellen Basis der Nemetschek Group blickt der Vorstand positiv in das Jahr 2021. Auf der Basis eines gelungenen Starts ins neue Geschäftsjahr und unter der Annahme, dass es zu keiner Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingen kommt, erwartet der Vorstand 2021 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mindestens hohen einstelligen Prozentbereich. Gleichzeitig wird die Nemetschek Group ihren Anteil an wiederkehrenden Umsätzen weiter steigern. Das Konzern-EBITDA wird weiterhin in der hohen Zielspanne von 27% bis 29% liegen.



Im Jahr 2022 wird ein weiteres Wachstum auf einem ähnlichen Niveau wie 2021 erwartet, bei gleichzeitig sogar noch stärkerer Umstellung auf Subskriptions-/SaaS-Modelle. Auf der Basis weiterer strategischer Fortschritte sowie des strukturell attraktiven Subskriptionsgeschäfts ist der Vorstand daher optimistisch, spätestens ab 2023 wieder ein deutlich beschleunigtes und nachhaltiges Umsatzwachstum im Mid-Teens-Bereich (mittlerer Zehnprozentbereich) zu erzielen.







Kennzahlen im 12-Monatsüberblick



In Mio. Euro

12M 2020

12M 2019

Δ in %

Δ in %

(FX-adj)

Umsatz

596,9

556,9

+7,2%

+8,3%

- davon Software-Lizenzen

210,0

228,2

-8,0%

-6,9%

- davon wiederkehrende Umsätze

359,0

299,5

+19,9%

+21,1%

- Subskription (Teil der wiederkehrenden Umsätze)

90,4

50,3

+79,6%

+82,2%

EBITDA

172,3

165,7

+4,0%

+4,9%

Marge

28,9%

29,7%





EBITA

149,3

143,7

+3,8%



Marge

25,0%

25,8%





EBIT

122,5

123,6

-0,9%

-0,4%

Marge

20,5%

22,2%





Jahresüberschuss (Konzernanteile)

96,9

127,2

-23,8%



Ergebnis je Aktie in Euro

0,84

1,10

-23,8%



Jahresüberschuss (Konzernanteile) ohne Einmaleffekt Vorjahr*

96,9

97,7

-0,7%



Ergebnis je Aktie in Euro ohne Einmaleffekt Vorjahr*

0,84

0,85

-0,7%



Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation und ohne Einmaleffekt Vorjahr*

115,2

110,8

+4,0%



Ergebnis je Aktie in Euro vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation und ohne Einmaleffekt Vorjahr*

1,00

0,96

+4,0%









*Vorjahreswert ohne positiven Einmaleffekt aus dem DocuWare-Verkauf







Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q4)



In Mio. Euro

Q4 2020

Q4 2019

Δ in %

Δ in %

(FX-adj)

Umsatz

160,1

150,8

+6,1%

+9,7%

- davon Software-Lizenzen

58,0

60,9

-4,7%

-1,2%

- davon wiederkehrende Umsätze

93,6

82,0

+14,2%

+18,0%

- Subskription (Teil der wiederkehrenden Umsätze)

26,9

15,9

+69,7%

+75,8%

EBITDA

43,0

46,2

-7,0%

-3,0%

Marge

26,9%

30,6%





EBITA

37,2

40,3

-7,9%



Marge

23,2%

26,7%





EBIT

30,4

35,2

-13,5%

-10,0%

Marge

19,0%

23,3%





Jahresüberschuss (Konzernanteile)

29,2

31,7

-7,9%



Ergebnis je Aktie in Euro

0,25

0,27

-7,9%



Jahresüberschuss (Konzernanteile) ohne Einmaleffekt Vorjahr*

29,2

31,7

-7,9%



Ergebnis je Aktie in Euro ohne Einmaleffekt Vorjahr*

0,25

0,27

-7,9%



Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation und ohne Einmaleffekt Vorjahr*

33,2

35,1

-5,4%



Ergebnis je Aktie in Euro vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation und ohne Einmaleffekt Vorjahr*

0,29

0,30

-5,4%









*Vorjahreswert ohne positiven Einmaleffekt aus dem DocuWare-Verkauf







Kennzahlen Segmente im 12-Monatsüberblick



In Mio. Euro

12M 2020

12M 2019

Δ in %

Δ in % FX-adj.

Design









Umsatz

314,9

314,7

+0,1%

+0,9%

EBITDA

95,9

98,0

-2,2%

-3,0%

Marge

30,4%

31,1%





Build









Umsatz

193,0

177,7

+8,7%

+10,3%

EBITDA

70,1

61,6

+13,7%

+16,5%

Marge

36,3%

34,7%





Manage









Umsatz

40,9

38,5

+6,2%

+6,3%

EBITDA

3,7

7,9

-53,4%

-51,8%

Marge

9,0%

20,5%





Media & Entertainment









Umsatz

55,2

33,9

+62,8%

+65,0%

Umsatz organisch

40,5

33,9

+19,4%

+20,6%

EBITDA

15,5

9,4

+65,0%

+72,0%

Marge

28,1%

27,8%















Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q4)



In Mio. Euro

Q4 2020

Q4 2019

Δ in %

Δ in % FX-adj.

Design









Umsatz

85,6

84,8

+1,0%

+3,2%

EBITDA

19,7

28,2

-30,1%

-29,3%

Marge

23,0%

33,3%





Build









Umsatz

48,7

47,7

+2,1%

+8,0%

EBITDA

15,2

16,3

-6,5%

+1,5%

Marge

31,2%

34,0%





Manage









Umsatz

11,7

11,2

+3,8%

+3,9%

EBITDA

-0,4

3,9





Marge

-3,6%

34,3%





Media & Entertainment









Umsatz

15,9

9,2

+73,0%

+80,4%

Umsatz organisch

12,9

9,2

+40,8%

+45,2%

EBITDA

4,1

0,8

+418,3%

+460,9%

Marge

26,2%

8,7%











Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group



Stefanie Zimmermann



Investor Relations



+49 89 540459 250



szimmermann@nemetschek.com



Über die Nemetschek Group



Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro.



























23.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de