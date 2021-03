DGAP-News: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft





1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: Entwurf des Gutachtens in einem Preisanpassungsverfahren sieht keine Preisanpassung vor

















1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: Entwurf des Gutachtens in einem Preisanpassungsverfahren sieht keine Preisanpassung vor



Maintal, 29 März 2021. Heute hat die Drillisch Online GmbH, eine Tochtergesellschaft der 1&1 Drillisch AG, den Entwurf des Schiedsgutachtens im zweiten, zum 1. Juli 2018 eingeleiteten Preisanpassungsverfahren (Price Review 2) erhalten. Das Price Review 2 Schiedsgutachterverfahren wird vor dem Schiedsgutachter geführt, welcher bereits 2019 zulasten der 1&1 Drillisch über den Price Review 1 entschieden hat. Der Schiedsgutachter verneint im Entwurf des Schiedsgutachtens einen Anspruch auf Senkung der Vorleistungspreise unter dem MBA MVNO-Vertrag mit Telefónica auch für Juli 2018. 1&1 Drillisch hält dieses Ergebnis für falsch und wird zum Gutachtenentwurf Stellung nehmen. Die Ausfertigung des endgültigen Schiedsgutachtens im Price Review 2 wird um die Jahresmitte 2021 erwartet.



Über die 1&1 Drillisch AG



Die 1&1 Drillisch AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 Drillisch bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Über die beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften 1&1 Telecommunication SE und Drillisch Online GmbH nutzt 1&1 Drillisch einen starken Vermarktungsansatz, mit dem der Markt umfassend und zielgruppenspezifisch erschlossen wird: Während 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns unter dem Dach der Drillisch Online GmbH wie smartmobil.de, yourfone, winSIM, DeutschlandSIM oder simplytel eine preisbewusste Zielgruppe an.



Disclaimer: Diese Meldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der 1&1 Drillisch AG beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft, wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



