Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Pfandbriefbank AG ("Gesellschaft") ein, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am



Mittwoch, den 12. Mai 2021, um 10:00 Uhr (MESZ)





stattfindet.

Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre in Bild und Ton live im Internet übertragen. Die Stimmrechtsausübung

der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der

Gesellschaft.



Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist Parkring 28, 85748 Garching.

I.

Tagesordnung



1.





Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts

für die Deutsche Pfandbriefbank AG und den Konzern der Deutsche Pfandbriefbank AG für das Geschäftsjahr 2020, des Vorschlags

des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020





Die genannten Unterlagen enthalten auch den Vergütungsbericht und den erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a sowie

§ 315a HGB, jeweils in der für das Geschäftsjahr 2020 anwendbaren Fassung. Die vorgenannten Unterlagen sowie die Erklärung

zur Unternehmensführung, die auch die Berichterstattung zur Corporate Governance enthält, und der nichtfinanzielle Bericht

für den Konzern der Gesellschaft nach §§ 315b, 315c i.V.m. §§ 289c bis 289e HGB sind im Internet unter







www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/



veröffentlicht. Sie werden auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und vom Vorstand sowie - was den Bericht des

Aufsichtsrats angeht - vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats näher erläutert.



Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss

ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung

keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.





2.





Verwendung des Bilanzgewinns





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 nach HGB ausgewiesenen Bilanzgewinn

der Gesellschaft von EUR 115.328.536,00 in Höhe von EUR 34.963.580,08 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,26 je dividendenberechtigter

Stückaktie zu verwenden und in Höhe des verbleibenden Betrags von EUR 80.364.955,92 auf neue Rechnung vorzutragen. Es ergibt

sich damit folgende Verwendung des Bilanzgewinns:







Bilanzgewinn:

EUR 115.328.536,00

Verteilung an die Aktionäre:

EUR 34.963.580,08

Gewinnvortrag:

EUR 80.364.955,92



Dieser Beschlussvorschlag berücksichtigt die Empfehlung der Europäischen Zentralbank an alle ihrer direkten Aufsicht unterstehenden

Institute, bis zum 30. September 2021 äußerste Zurückhaltung bei Dividendenzahlungen walten zu lassen. Dividendenzahlungen

sollten demgemäß nicht mehr als 15 % des akkumulierten Gewinns für 2019 und 2020 ausmachen und 20 Basispunkte der CET1-Quote

nicht übersteigen.



Dieser Beschlussvorschlag berücksichtigt ferner, dass die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien

hält und damit zu diesem Zeitpunkt alle Aktien der Gesellschaft dividenden- und stimmberechtigt sind. Sollte sich die Anzahl

der dividendenberechtigten Aktien bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern, werden

Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen angepassten Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreiten. Dieser

wird jedoch unverändert eine Ausschüttung von EUR 0,26 je dividendenberechtigter Stückaktie bei entsprechend angepasster Einstellung

in die anderen Gewinnrücklagen vorsehen.



Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag,

also am Dienstag, den 18. Mai 2021, fällig.



Da die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto i.S.d. § 27 KStG geleistet

wird, wird kein Abzug von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer erfolgen. Die Dividendenausschüttung

unterliegt bei inländischen Aktionären grundsätzlich nicht der Besteuerung, sondern mindert die steuerlichen Anschaffungskosten

der Aktien. Übersteigt die Ausschüttung die Anschaffungskosten des Aktionärs, ist der entstehende Gewinn gegebenenfalls zu

versteuern.





3.





Entlastung der Mitglieder des Vorstands





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum

Entlastung zu erteilen.





4.





Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum

Entlastung zu erteilen.





5.





Wahlen zum Aufsichtsrat





Die Mandate aller Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat der Gesellschaft enden turnusgemäß mit Ablauf der ordentlichen

Hauptversammlung 2021. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 4 Abs. 1, 1 Abs. 1 DrittelBG i.V.m.

§ 8 Abs. 1 der Satzung aus sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und drei Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer

zusammen. Es sind daher sechs Aufsichtsratsmitglieder von der Hauptversammlung neu zu wählen.



Der Aufsichtsrat schlägt vor:





a)





Herrn Dr. Günther Bräunig, Vorsitzender des Vorstands der KfW ("KfW"), Frankfurt am Main,





b)





Frau Dagmar P. Kollmann, Unternehmerin, Wien / Österreich,





c)





Herr Dr. Thomas Duhnkrack, Unternehmer, Kronberg im Taunus,





d)





Herrn Oliver Puhl, Gründer und Geschäftsführer, Frankfurt am Main,





e)





Herrn Hanns-Peter Storr, Bankkaufmann, Frankfurt am Main, und





f)





Frau Susanne Klöß-Braekler, unabhängige Aufsichts- und Beirätin und Senior Advisor, München,







als Vertreterinnen und Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Bestellung erfolgt für Herrn Dr. Thomas

Duhnkrack, Herrn Oliver Puhl, Herrn Hanns-Peter Storr und Frau Susanne Klöß-Braekler für eine Amtszeit bis zur Beendigung

der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; das Geschäftsjahr,

in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Für Herrn Dr. Günther Bräunig und Frau Dagmar P. Kollmann erfolgt

die Bestellung davon abweichend für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das

Geschäftsjahr 2022 beschließt.



Der Wahlvorschlag stützt sich auf die Empfehlung des Präsidial- und Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und berücksichtigt

die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele. Ferner berücksichtigt der Wahlvorschlag die Empfehlungen

C.6 bis C.12 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Vorschlag, Herrn Dr. Günther Bräunig in den Aufsichtsrat der Gesellschaft

zu wählen, beruht nicht allein auf der Empfehlung des Präsidial- und Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats, sondern geht

auch auf das Vorschlagsrecht der vormaligen Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, Frankfurt am Main ("FMSA"), für ein Mitglied des Aufsichtsrats zurück. Das Vorschlagsrecht ergibt sich aus in § 14 Abs. 1 des zwischen der Bundesrepublik

Deutschland - Finanzagentur GmbH, Frankfurt am Main ("Finanzagentur") (als Rechtsnachfolger der FMSA), dem Finanzmarktstabilisierungsfonds, Frankfurt am Main ("FMS"), und der Gesellschaft im Zuge der Stabilisierung der Gesellschaft in Folge der Finanzkrise geschlossenen Rahmenvertrags.



Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit Empfehlung C.15 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance

Kodex im Wege der Einzelwahl durchzuführen. Es ist ferner beabsichtigt, dass der nach erfolgter Wahl neu konstituierte Aufsichtsrat

aus seiner Mitte Herrn Dr. Günther Bräunig im Falle seiner Wahl erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und ebenso Frau

Dagmar P. Kollmann im Falle ihrer Wahl erneut zur stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wählt.



Weitere Angaben zu den vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedern finden Sie in Abschnitt II.



6.





Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die etwaige prüferische

Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen





Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, zu beschließen:

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Abschlussprüfer (HGB) und Konzernabschlussprüfer (IFRS)

für das Geschäftsjahr 2021 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger verkürzter Abschlüsse und

Zwischenlageberichte für den Konzern für das Geschäftsjahr 2021, wenn und soweit diese einer prüferischen Durchsicht unterzogen

werden, bestellt.



Auf Grundlage eines gemäß Art. 16 EU-Verordnung 537/2014 durchgeführten Auswahlverfahrens hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat

präferiert empfohlen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum

Abschlussprüfer (HGB) und Konzernabschlussprüfer (IFRS) für das Geschäftsjahr 2021 sowie zum Prüfer etwaiger unterjähriger

verkürzter Abschlüsse und Zwischenlageberichte für den Konzern für das Geschäftsjahr 2021, wenn und soweit diese einer prüferischen

Durchsicht unterzogen werden, zu wählen.



Sowohl die Empfehlung des Prüfungsausschusses an den Aufsichtsrat als auch der Vorschlag des Aufsichtsrats sind frei von einer

ungebührlichen Einflussnahme durch Dritte. Auch bestanden keine Regelungen, die die Auswahlmöglichkeit des Abschlussprüfers

beschränkt hätten.





7.





Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands





Das System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands wurde von den Aktionären zuletzt in der ordentlichen Hauptversammlung

des Jahres 2019 gebilligt. Seit diesem Zeitpunkt wurde das Vergütungssystem überarbeitet, insbesondere mit Blick auf zwischenzeitlich

erfolgte gesetzliche Änderungen und die sich weiter entwickelnde Marktpraxis. Das überarbeitete System zur Vergütung der Mitglieder

des Vorstands ist in dieser Einberufung unter "III. Informationen zu Tagesordnungspunkt 7" abgedruckt.



Der Aufsichtsrat schlägt vor, das unter "III. Informationen zu Tagesordnungspunkt 7" im Anschluss an diese Tagesordnung abgedruckte

System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands zu billigen.





8.





Anpassung der Vergütung und Billigung des Vergütungssystems der Mitglieder des Aufsichtsrats; Satzungsänderung





Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in § 11 der Satzung der Gesellschaft geregelt. Sie wurde zuletzt durch

Beschluss der Hauptversammlung des Jahres 2019 geändert.



Vorstand und Aufsichtsrat sind nach eingehender Überprüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass die derzeit geltende Vergütungsregelung

für die Mitglieder des Aufsichtsrats grundsätzlich dem Unternehmensinteresse dient und auch angemessen ist. In Folge der zunehmenden

Digitalisierung sowie der Restriktionen in Folge der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden Zunahme von Sitzungen

des Aufsichtsrats bzw. seiner Ausschüsse, die allein oder weit überwiegend per Video- oder Telefonkonferenz durchgeführt werden,

hat sich allerdings die bisherige Regelung, nach der die Mitglieder des Aufsichtsrats Sitzungsgelder nicht erhalten, wenn

und soweit die Sitzung allein per Video- oder Telefonkonferenz durchgeführt wird, als nicht mehr angemessen erwiesen. Die

bisherige Differenzierung zwischen Präsenzsitzung einerseits und Durchführung ausschließlich per Telefon- oder Videokonferenz

andererseits soll daher mit Wirkung ab Beginn des Geschäftsjahres 2021 aufgehoben werden. Eine Änderung der Höhe des Sitzungsgeldes

ist damit explizit nicht verbunden.



Das der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats zugrundeliegende Vergütungssystem mit den Angaben gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz

3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG wird in dieser Einberufung im Abschnitt "IV. Informationen zu Tagesordnungspunkt 8" dargestellt.

Dort ist auch § 11 der Satzung unter Berücksichtigung der nachfolgend vorgeschlagenen Anpassung abgedruckt.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen.



a) Satzungsanpassung









aa)



§ 11 Abs. 1 Unterabsatz 4 Satz 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.



bb)



§ 11 Abs. 1 Unterabsatz 7 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"Die Regelung nach diesem durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Mai 2021 neu gefassten Absatz 1 gilt erstmals für die

für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlende Vergütung."









b) Beschlussfassung über die Vergütung und die Billigung des Vergütungssystems





Die so angepassten und im Übrigen unveränderten Vergütungsregelungen werden bestätigt und das unter "IV. Informationen zu

Tagesordnungspunkt 8" im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckte Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats wird

beschlossen.



Mit Wirksamkeit der Änderung von § 11 Abs. 1 der Satzung, d.h. mit Eintragung der Änderung im Handelsregister der Gesellschaft,

findet die Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung erstmals Anwendung für das am 1. Januar 2021 begonnene Geschäftsjahr.





9.





Anpassung von § 18 der Satzung zur Sachdividende





Die Gesellschaft unterliegt als Kreditinstitut besonderen regulatorischen Vorgaben, u.a. der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

("Capital Requirements Regulation", "CRR"). Sofern die Möglichkeit besteht, dass ein Kreditinstitut alleine entscheiden kann, Gewinne (auch) in anderer Form als in

Bargeld oder Eigenmittelinstrumenten auszuschütten, sieht Art. 73 CRR vor, dass eine Anerkennung des Grundkapitals als aufsichtsrechtliche

Eigenmittel nur möglich ist, wenn das Kreditinstitut die vorherige Erlaubnis der zuständigen Behörde (im Falle der Gesellschaft

ist dies die Europäische Zentralbank) zu einer solchen Sachdividende erhalten hat. Die Satzung der Gesellschaft sieht in §

18 Abs. 2 die Möglichkeit für die Hauptversammlung vor, eine Sachdividende zu beschließen. Da die Regelung keinen expliziten

Verweis auf den Vorbehalt des Art. 73 CRR enthält, könnten aufsichtliche Bedenken hinsichtlich des regulatorischen Bestands

des Eigenkapitals der Gesellschaft bestehen. Hierauf haben die Bankaufsichtsbehörden die Gesellschaft sowie andere deutsche

Banken mit vergleichbaren Satzungsregelungen bereits vorsorglich hingewiesen. Es bedarf daher einer Anpassung der entsprechenden

Satzungsregelung zur Sachdividende.



Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, zu beschließen:

§ 18 Abs. 2 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:











"Die Hauptversammlung kann anstelle einer Barausschüttung ganz oder teilweise eine Verwendung des Bilanzgewinnes im Wege einer

Sachausschüttung beschließen, wenn und soweit die zuständige Behörde zuvor nach Art. 73 Abs. 1 und Abs. 2 CRR einer solchen

Sachausschüttung zugestimmt hat."













II.

Informationen zu Tagesordnungspunkt 5





















Kandidat







Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten







Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

































Dr. Günther Bräunig



Deutsche Telekom AG, Bonn, Mitglied des Aufsichtsrats



Deutsche Post AG, Bonn, Mitglied des Aufsichtsrats



n/a















Dagmar P. Kollmann



Deutsche Telekom AG, Bonn, Mitglied des Aufsichtsrats





Unibail-Rodamco-Westfield SE, Paris / Frankreich, Mitglied des Aufsichtsrats



Coca-Cola European Partners plc., London / Großbritannien, Mitglied des Aufsichtsrats



Paysafe Limited, Hamilton / Bermuda (künftig: London / Großbritannien), Mitglied des Aufsichtsrats

















Dr. Thomas Duhnkrack



Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main, Mitglied des Aufsichtsrats



n/a















Oliver Puhl

n/a

n/a















Hanns-Peter Storr



BHW Bausparkasse AG, Hameln, Mitglied des Aufsichtsrats



n/a















Susanne Klöß-Braekler



Oddo BHF AG, Frankfurt am Main, Mitglied des Aufsichtsrats



n/a















Lebensläufe aller zur Wahl Vorgeschlagenen sind als Anlage zu dieser Tagesordnung enthalten. Sie finden diese Lebensläufe

sowie diejenigen aller amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/







Angaben gemäß Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex





Die Gesellschaft hat keine Kenntnis über Aktionäre, die direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien

an der Gesellschaft beteiligt sind. Damit gibt es nach Kenntnis der Gesellschaft aktuell keine wesentlich an der Gesellschaft

beteiligten Aktionäre i.S.d. Empfehlung C.13 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Auch ein kontrollierender Aktionär

i.S.d. Empfehlung C.9 des Deutschen Corporate Governance Kodex ist somit nicht vorhanden.



Die Gesellschaft steht mit den Mitgliedern des Aufsichtsrats - mit Ausnahme der Dienst-/Arbeitsverträge der drei von den Arbeitnehmern

gewählten Aufsichtsratsmitglieder - nicht in geschäftlichen Beziehungen. Insbesondere gewährt die Gesellschaft den Aufsichtsratsmitgliedern

keine Darlehen. Es gibt auch keine sonstigen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats

einerseits und der Gesellschaft oder den Organen der Gesellschaft andererseits, die nach Einschätzung des Aufsichtsrats ein

objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde.



Dessen ungeachtet weist die Gesellschaft im Interesse der Transparenz ergänzend auf Folgendes hin:

Der als Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagene Herr Dr. Günther Bräunig ist Mitglied des Vorstands der bundeseigenen KfW. Die

Bundesrepublik Deutschland hält nach Kenntnis der Gesellschaft über den FMS, welcher von der Finanzagentur verwaltet wird,

3,5 % der Anteile an der Gesellschaft. Wenngleich weder die Bundesrepublik Deutschland noch die KfW, die Finanzagentur oder

der FMS als wesentlich an der Gesellschaft beteiligter Aktionär i.S.d. Empfehlung C.13 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance

Kodex gelten, hat die Bundesrepublik Deutschland gleichwohl einen gewissen Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft, insbesondere

in Folge der im Zuge der Finanzmarktkrise zur Stabilisierung der Gesellschaft in den Jahren 2008 bis 2015 geschlossenen Verträge

sowie diesbezüglicher gesetzlicher Regelungen, wie z.B. dem Stabilisierungsfondsgesetz und dem Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz.

Die Gesellschaft steht zudem in Folge der ihr von der Bundesrepublik Deutschland gewährten Stabilisierungsmaßnahmen in diversen

vertraglichen und/oder gesetzlichen Beziehungen zur Finanzagentur (als Rechtsnachfolgerin der vormaligen FMSA), zum FMS, zur

FMS-Wertmanagement AöR, München (einschließlich deren nachgelagert verbundenen Unternehmen wie z.B. der DEPFA BANK plc., Dublin

/ Irland und der FMS Wertmanagement Service GmbH, München), sowie zur Hypo Real Estate Holding GmbH, München.



Die Gesellschaft steht mit der KfW, deren Vorstandsvorsitzender Herr Dr. Günther Bräunig ist, sowie der KfW IPEX-Bank GmbH,

Frankfurt am Main, die eine Tochtergesellschaft der KfW ist, in einer Vielzahl von geschäftlichen Beziehungen, wie sie für

ein Kreditinstitut typisch sind, insbesondere bei Konsortialdarlehen, Finanzierungen, der Begleitung von Pfandbrief- und anderen

Emissionen. Sämtliche dieser Beziehungen erfolgen zu marktgerechten Bedingungen.



Davon abgesehen haben die vom Aufsichtsrat zur Wahl vorgeschlagenen Personen keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen

zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären, die nach Einschätzung

des Aufsichtsrats ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde.



Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind mit Ausnahme von Herrn Dr. Günther Bräunig alle der zur Wahl vorgeschlagenen Personen

unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand im Sinne der Empfehlung C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Der

in den Empfehlungen C.6 und C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Mindestanteil von unabhängigen Anteilseignervertretern

ist nach Einschätzung des Aufsichtsrats damit erfüllt.



Weitere Informationen zum Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat und zum Stand seiner Umsetzung sowie zur Arbeitsweise und zur

Zusammensetzung des Aufsichtsrats finden Sie in der Erklärung zur Unternehmensführung und im Bericht des Aufsichtsrats. Diese

finden Sie als Bestandteil der unter Tageordnungspunkt 1 vorzulegenden Unterlagen.



III.

Informationen zu Tagesordnungspunkt 7





A. Grundzüge des Vergütungssystems







1. Bestandteile des Vergütungssystems





Die Vergütung der Vorstandsmitglieder der pbb besteht aus erfolgsunabhängigen festen Vergütungsbestandteilen und einer erfolgsbezogenen

variablen Vergütung.



Die erfolgsunabhängigen festen Vergütungsbestandteile umfassen die Jahresgrundvergütung sowie die Nebenleistungen (insbesondere

Sachbezüge) und die betriebliche Altersversorgung.



Die erfolgsbezogene variable Vergütung wird in bar gewährt und ist zur Hälfte von der Entwicklung des Aktienkurses der pbb

abhängig (anteilsbasiertes Vergütungssystem).





2. Überprüfung der Angemessenheit der Vergütung





Die Festlegung der Vergütung für die Vorstandsmitglieder der pbb soll eine leistungsorientierte Bezahlung sicherstellen und

die Größe des Unternehmens sowie seine internationale Geschäftstätigkeit berücksichtigen. Dabei erfolgt ein Vergleich einerseits

mit der Vergütung von Vorstandsmitgliedern bei vergleichbaren Unternehmen im In- und Ausland (horizontaler Vergütungsvergleich

bezogen auf die Vergütung für Vorstandsmitglieder) und andererseits der Vergütung der Mitarbeiter, die direkt an die Vorstandsmitglieder

berichten (2. Führungsebene), sowie der übrigen Arbeitnehmer im pbb Konzern (vertikaler Vergütungsvergleich). Ferner findet

bei der Festlegung der Vergütung auch die wirtschaftliche und finanzielle Lage des pbb Konzerns Berücksichtigung.



Im Rahmen des vertikalen Vergütungsvergleichs bezieht der Aufsichtsrat regelmäßig die Vergütung des oberen Führungskreises

des pbb Konzerns ein. Dies sind die Mitarbeiter der 2. Führungsebene. Des Weiteren bezieht er die Vergütung der außertariflich

und tariflich vergüteten Arbeitnehmer ein. Mit dem Vertikalvergleich überprüft der Aufsichtsrat, ob die Vergütungsabstände

zur Belegschaft Hinweise auf eine unangemessene Vergütung der Vorstandsmitglieder ergeben.



Zudem achtet der Aufsichtsrat darauf, dass das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder weitgehend einheitlich mit dem Vergütungssystem

für alle Mitarbeiter im In- und Ausland ausgestaltet ist. So entspricht die Struktur der variablen Vergütung der Vorstandsmitglieder

- abgesehen von aufsichtsrechtlich erforderlichen Abweichungen - im Wesentlichen der Struktur der variablen Vergütung der

außertariflich vergüteten Mitarbeiter mit wesentlichem Einfluss auf das Risikoprofil der Bank ("Risk Taker").





3. Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft





Das Vergütungssystem und die Vergütungsstrategie sind integrale Bestandteile der Geschäfts- und Risikostrategie. Die Vergütungsstrategie

gibt den Rahmen für die Leistung und Vergütung der Vorstandsmitglieder vor. Sie wurde im Rahmen der Abstimmung der Geschäfts-

und Risikostrategie mit allen wesentlichen Bereichen unter Einbindung des Vergütungsbeauftragten abgestimmt. Sie wurde zuletzt

am 6. November 2020 aktualisiert.



Ziel der Vergütungsstrategie ist die Gewährleistung einer angemessenen und leistungsorientierten Vergütung, die darauf ausgerichtet

ist, die in der Geschäfts- und Risikostrategie verankerten Ziele zu erreichen. Dabei wird dem Grundsatz der Angemessenheit

der einzelnen Vergütungskomponenten in Bezug auf Höhe und Struktur Rechnung getragen. Anreize zur Eingehung unverhältnismäßig

hoher Risiken sollen vermieden werden.



Im Rahmen der erfolgsbezogenen variablen Vergütung stellt die Erfolgsmessung auf Institutsebene der pbb ("Institutserfolg") einen integralen Bestandteil der auf eine nachhaltige Erhöhung der Profitabilität unter Beibehaltung einer stringenten

Risikopolitik gerichteten Geschäftssteuerung dar. Bei der Bemessung des Institutserfolgs werden von den im Rahmen der geltenden

Geschäfts- und Risikostrategie sowie der Geschäftsplanung definierten wesentlichen (Kern-)Steuerungsgrößen solche für die

Erfolgsmessung auf Institutsebene verwendet, die die definierte Geschäfts- und Risikostrategie in besonderem Maße reflektieren

und dabei den regulatorischen Anforderungen an die Berücksichtigung von Risiken, Kapital und Liquidität genügen sowie transparent

und nachvollziehbar sind.



Der Institutserfolg wird gleichgewichtet zu jeweils 50 % anhand der Kernsteuerungsgrößen Ergebnis vor Steuern (bereinigt)

sowie der Ertrags-Risiko-Relation gemessen. Der auf der Grundlage dieser Kernsteuerungsgrößen für das Vergütungsjahr und die

beiden vorausgegangenen Geschäftsjahre durchschnittlich bemessene Institutserfolg definiert die Höhe des für die Auszahlung

zur Verfügung stehenden Gesamtbetrags der variablen Vergütung. Damit wird die variable Vergütung der Mitglieder des Vorstands

in ihrem Kern unmittelbar mit der Geschäfts- und Risikostrategie verknüpft und von dieser maßgeblich geprägt. Auch die regulatorisch

geforderte Gewährleistung der Kompatibilität der Vergütungssysteme mit der Kapital- und Liquiditätsplanung wird dadurch erreicht.

Im Rahmen der Erfolgsmessung wird die Erreichung des Institutserfolgs mit 60 % gewichtet. Die für die variable Vergütung relevante

Zielerreichung auf Institutsebene ist jeweils zu einem Drittel abhängig von der Erreichung der Institutsziele dreier Geschäftsjahre,

d.h. für das Vergütungsjahr sowie die beiden vorausgegangenen Geschäftsjahre.



Auf den beiden anderen Ebenen der Erfolgsmessung, der Ressortebene und der individuellen Ebene, sind zudem die Ziele mit der

Geschäfts- und Risikostrategie konform ausgestaltet. Die vom Aufsichtsrat im Rahmen der Ressort- und individuellen Ziele gesetzten

und mit den Vorstandsmitgliedern zu vereinbarenden Leistungskriterien orientieren sich gleichfalls an der langfristigen bzw.

nachhaltigen Geschäftsstrategie und unterstützen damit die strategischen Ziele des pbb Konzerns. Die jährlich gesetzten Ziele

für die variable Vergütung fördern die langfristige bzw. nachhaltige Entwicklung des pbb Konzerns. Zu den finanziellen und

nichtfinanziellen Leistungskriterien gehören neben strategischen Zielen zu Neugeschäft, Risikomanagement, Digitalisierung

und Funding auch Ziele hinsichtlich Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Ziele). Dies sind beispielsweise spezifische Ziele

zur ökologischen Nachhaltigkeit (z.B. im Hinblick auf die Weiterentwicklung von Kriterien für Green Building oder den Ausbau

von grünen Finanzierungen) oder zur Talentgewinnung und -förderung, Frauenförderung und Personalentwicklung. Der Ressort-

und individuelle Erfolg werden zusammengefasst und mit 40 % gewichtet.



Weitere Einzelheiten zur Erfolgsmessung und zu den vom Aufsichtsrat gesetzten Leistungskriterien finden sich im Abschnitt

"Einzelheiten des Vergütungssystems".



Auch die (Auszahlungs-)Struktur der variablen Vergütung berücksichtigt die langfristige bzw. nachhaltige Entwicklung des pbb

Konzerns. 60 % der variablen Vergütung unterliegen einem ratierlichen jährlichen Vesting mit einem Aufschiebungszeitraum von

insgesamt fünf Jahren ("Deferral-Anteil"). Bei seiner Entscheidung über die Gewährung eines Deferral-Anteils am Ende des jährlichen Aufschiebungszeitraums berücksichtigt

der Aufsichtsrat im Rahmen einer rückschauenden Überprüfung nachträgliche negative Abweichungen in Bezug auf den Institutserfolg,

den Erfolg der Organisationseinheit und den individuellen Erfolg ("Backtesting"). Ferner berücksichtigt der Aufsichtsrat etwaiges sitten- und pflichtwidriges Verhalten sowie etwaige negative Erfolgsbeiträge

im Sinne des § 18 Abs. 5 IVV ("Malusprüfung"). Er hat insbesondere bei schwerwiegendem Fehlverhalten eines Vorstandsmitglieds die Möglichkeit, noch nicht ausgezahlte

variable Vergütungsbestandteile zu streichen bzw. bereits ausgezahlte variable Vergütungsbestandteile vom Vorstandsmitglied

zurück zu fordern ("Malus- und Clawback-Regelung"). Diese Aspekte verstärken und incentivieren die Langfristigkeit bzw. Nachhaltigkeit der Zielerreichung. Weitere Einzelheiten

zur (Auszahlungs-)Struktur und der Malus- und Clawback-Regelung sind im Abschnitt zu den "Einzelheiten des Vergütungssystems"

dargestellt.



Ferner sind insgesamt 50 % der variablen Vergütung aktienbasiert ausgestaltet, indem der vom Aufsichtsrat nach Ermittlung

der Zielerreichung bzw. Entscheidung über die Gewährung eines Deferral-Anteils zunächst festgesetzte Betrag während einer

einjährigen Haltefrist am Aktienkurs der pbb partizipiert und nach Ablauf der Haltefrist anhand des dann aktuellen Kurses

der Aktie der pbb in einen Barauszahlungsbetrag umgerechnet wird. Dies stärkt die nachhaltige bzw. langfristige Unternehmensentwicklung

sowie die Identifikation der Vorstandsmitglieder mit dem Unternehmen. Weitere Einzelheiten zur aktienbasierten Ausgestaltung

finden sich im Abschnitt zu den "Einzelheiten des Vergütungssystems".





B. Einzelheiten des Vergütungssystems







1. Erfolgsunabhängige feste Vergütung





Zu den erfolgsunabhängigen festen Vergütungsbestandteilen zählen die Jahresgrundvergütung, die Nebenleistungen (insbesondere

Sachbezüge) sowie die betriebliche Altersversorgung.



Die Jahresgrundvergütung ist ein festes Jahresgehalt, das in zwölf gleichen monatlichen Raten zur Auszahlung kommt. Sie wird

anhand eines externen Marktvergleichs in regelmäßigen Abständen überprüft und gegebenenfalls angepasst. Eine automatische

Anpassung erfolgt nicht.



Zusätzlich gewährt die pbb den Vorstandsmitgliedern Nebenleistungen (Sachbezüge) in üblichem Umfang. Hierzu zählen insbesondere

die folgenden Nebenleistungen: Die pbb stellt jedem Vorstandsmitglied einen Dienstwagen mit Fahrer, auch zur privaten Nutzung,

zur Verfügung und trägt alle in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten. Darüber hinaus sind die Vorstandsmitglieder in die

D&O-Versicherung der pbb einbezogen. Die pbb erstattet den Vorstandsmitgliedern den Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Umzugskosten werden insbesondere bei Neubestellungen in üblichem Umfang und Höhe übernommen. Bei doppelter Haushaltsführung

übernimmt die pbb die Reisekosten für eine wöchentliche Heimreise zum bisherigen Wohnort sowie grundsätzlich auf zwei Jahre

befristet die Kosten für eine Zweitwohnung am Dienstsitz. Zusätzlich besteht für die Vorstandsmitglieder eine Gruppenunfallversicherung

(Todes- und Invaliditätsfall).



Die Vorstandsmitglieder haben ferner Ansprüche auf betriebliche Altersversorgung, die nachfolgend in einem gesonderten Abschnitt

beschrieben wird.





2. Erfolgsbezogene variable Vergütung





Nachfolgend wird die erfolgsbezogene variable Vergütung im Einzelnen beschrieben. Dabei wird insbesondere verdeutlicht, welcher

Zusammenhang zwischen der Erreichung der Leistungskriterien und dem festgesetzten variablen Vergütungsbetrag, dem nach Backtesting

und Malusprüfung etwaig neu festgesetzten Vergütungsbetrag sowie dem Auszahlungsbetrag aus der variablen Vergütung besteht.

Ferner wird erläutert, in welcher Form und wann die Vorstandsmitglieder über die festgesetzten variablen Vergütungsbeträge

verfügen können.



Die variable Vergütung wird auf Basis eines individuell mit dem jeweiligen Vorstandsmitglied im Dienstvertrag vereinbarten

kalkulatorischen Referenzwerts festgesetzt. Der kalkulatorische Referenzwert wird in einem jährlichen Betrag dargestellt.

Dabei handelt es sich um einen Rechenwert, der die Höhe der Zumessung variabler Vergütung auf Basis einer 100%igen Zielerreichung

in den drei relevanten Ebenen widerspiegelt, das heißt Institutserfolg, Erfolg der Organisationseinheit (jeweiliges Vorstandsressort)

und individueller Erfolg des Vorstandsmitglieds. Bei einer unterjährigen Begründung oder Beendigung des Dienstverhältnisses

wird der kalkulatorische Referenzwert entsprechend zeitanteilig im Verhältnis zum Gesamtjahr gekürzt. Dies gilt auch für krankheitsbedingte

oder andere Fehlzeiten, in denen kein gesetzlicher oder vertraglicher Entgeltfortzahlungsanspruch besteht, sowie für Zeiten,

in denen das Dienstverhältnis ruht.





Zielfestlegung





Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres legt der Aufsichtsrat Ziele für die Vorstandsmitglieder fest. Die Zielfestlegung orientiert

sich wie oben unter A. 3. dargestellt an der Geschäftsstrategie sowie der Mehrjahresplanung und zielt auf eine erfolgsorientierte

nachhaltige bzw. langfristige Unternehmensführung.





Institutsziel





Der Aufsichtsrat legt vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres auf Vorschlag des Vergütungskontrollausschusses das Institutsziel

für sämtliche Vorstandsmitglieder fest und bestimmt den Zielwert für eine 100 % Zielerreichung.



Der Institutserfolg ermittelt sich additiv zu jeweils 50 % aus zwei Kernsteuerungsgrößen, dem Zielerreichungsgrad Ergebnis

vor Steuern (bereinigt) sowie der Ertrags-Risiko-Relation ("ERR-Relation"). Das Ergebnis vor Steuern (bereinigt) entspricht dem bilanziellen Gewinn vor Steuern (auf der Grundlage des geprüften und

gebilligten IFRS-Konzernabschlusses) und reflektiert den gemeinsam verantworteten Gesamterfolg der Bank. Die ERR-Relation

ermittelt sich als Quotient aus Netto-Marge mal durchschnittliches Portfoliovolumen und Risikogewichteten Aktiva und reflektiert

die Kundenprofitabilität und Risikozuordnung. Der Aufsichtsrat legt den Zielwert für den Institutserfolg jeweils spätestens

zu Beginn des Geschäftsjahres fest. Dabei wird der Zielwert für das Ergebnis vor Steuern (bereinigt) in einem Euro-Betrag,

der Zielwert für die ERR-Relation in einem prozentualen Betrag definiert.



Die für die variable Vergütung relevante Zielerreichung auf Institutsebene ist jeweils zu einem Drittel abhängig von der Erreichung

der Institutsziele im Vergütungsjahr und den beiden vorausgegangenen Jahren.



Das Institutsziel ist mit einer Gewichtung von 60 % der maßgebliche Faktor für die Gesamtzielerreichung der Vorstandsmitglieder

für ein Geschäftsjahr.





Ressort- und individuelle Ziele





Neben dem Institutsziel werden mit jedem Vorstandsmitglied im Rahmen einer Zielvereinbarung Ressort- und individuelle Ziele

vereinbart. Diese fließen insgesamt zu 40 % in die Zielerreichung ein und werden im Einklang mit der langfristigen bzw. nachhaltigen

Geschäftsstrategie aus den Institutszielen und den Planungen für das jeweilige Geschäftsjahr abgeleitet.



Der Aufsichtsrat legt auf Vorschlag des Vergütungskontrollausschusses quantitative und qualitative Ziele, Bemessungsgrundlagen

und Zielwerte für eine Zielerreichung von 100 % sowie die Gewichtung der Ziele fest. Die Ziele sind grundsätzlich gleichgewichtet;

der Aufsichtsrat kann die Gewichtung der Ziele für zukünftige Bemessungszeiträume ändern. Zu den Zielen gehören neben strategischen

Zielen zu Neugeschäft, Risikomanagement, Digitalisierung und Funding auch Ziele hinsichtlich Umwelt, Soziales und Governance

(ESG-Ziele). Dies sind beispielsweise spezifische Ziele zur ökologischen Nachhaltigkeit (z.B. im Hinblick auf die Weiterentwicklung

von Kriterien für Green Building oder den Ausbau von grünen Finanzierungen) oder zur Talentgewinnung und -förderung, Frauenförderung

und Personalentwicklung.



Sofern zwischen der Gesellschaft und dem Vorstandsmitglied keine Zielvereinbarung zustande kommt, legt der Aufsichtsrat die

Ressort- und individuellen Ziele einseitig fest.





Zielerreichung





Nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres entscheidet der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Vergütungskontrollausschusses, inwieweit

die Ziele erreicht wurden.



Für die Messung der Zielerreichung wird der Institutserfolg mit 60 % und der Ressort-/individuelle Erfolg als eine gemeinsame

Ebene mit 40 % gewichtet.



Die Zielerreichung wird dabei auf Basis im Rahmen der Zielfestlegung festgelegter Bemessungsgrundlagen bzw. Zielwerte ermittelt.

Die für die variable Vergütung relevante Zielerreichung auf Institutsebene ist jeweils zu einem Drittel abhängig vom Institutserfolg

des Vergütungsjahres und der beiden vorangegangenen Geschäftsjahre. Zur Berechnung wird für das jeweilige Geschäftsjahr ein

Abgleich der geplanten Zielwerte mit den im Rahmen des Ergebnisses zum Jahresende erreichten Ist-Werten vorgenommen und die

prozentuale Zielerreichung berechnet. Anschließend wird der Durchschnittswert der prozentualen Zielerreichung der drei relevanten

Geschäftsjahre gebildet.



Sollten außergewöhnliche Rahmenbedingungen eintreten, die außerhalb des Einflussbereichs der Bank liegen, kann der Aufsichtsrat

die Zielerreichung auf Institutsebene um bis zu 20 Prozentpunkte erhöhen oder reduzieren, um positive wie negative Auswirkungen

auf die Zielerreichung in angemessener Weise zu neutralisieren (sog. "Modifier"). Modifier können kurzfristige Veränderungen von für den pbb Konzern wesentlichen allgemeinen regulatorischen Anforderungen,

kurzfristige grundlegende makroökonomische Ereignisse, außenwirtschaftliche Beschränkungen und Sondereffekte aus der Akquisition

oder Veräußerung von wesentlichen Unternehmensteilen, insbesondere bei extern ausgelöster M&A-Tätigkeit, sein.



Die Festlegung der Zielerreichung auf Ressort- und individueller Ebene erfolgt gesondert für jedes Ziel bei quantitativen

Zielen in der Regel durch einen Vergleich des definierten Zielwerts für eine 100%ige Zielerreichung mit den erreichten Ist-Werten,

bei qualitativen Zielen durch eine wertende Beurteilung der Leistungen durch den Aufsichtsrat auf der Grundlage des vorab

definierten Zielwerts für eine 100%ige Zielerreichung. Für jedes Vorstandsmitglied wird der Durchschnittswert der prozentualen

Zielerreichung der einzelnen Ziele auf Ressort- und individueller Ebene gebildet.



Die Zielerreichung kann auf den beiden Ebenen Institut sowie Ressort / individuelle Ebene jeweils zwischen 0 % und 150 % liegen.

Der Gesamtzielerreichungsgrad, der aus diesen beiden Komponenten ermittelt wird, ist jedoch auf höchstens 150 % begrenzt.



Auf der Grundlage der vorstehend ermittelten Zielerreichung auf Institutsebene und auf Ressort- und individueller Ebene wird

für jedes Vorstandsmitglied ein Anteil des kalkulatorischen Referenzwerts rechnerisch als variabler Vergütungsbetrag für das

Geschäftsjahr wie folgt zugemessen (der Envisaged-Personal-Reward-Wert, "EPR-Wert"):



In einem ersten Schritt wird der Gesamtbetrag der variablen Vergütungen der Vorstandsmitglieder bestimmt. Hierzu werden die

kalkulatorischen Referenzwerte der Vorstandsmitglieder addiert und mit der Zielerreichung auf Institutsebene, das heißt dem

Durchschnittswert der prozentualen Zielerreichung der drei relevanten Geschäftsjahre multipliziert. Der so gebildete Gesamtbetrag

der variablen Vergütungen wird auf die beiden Ebenen der Erfolgsmessung zugeordnet, und zwar 60 % auf die Institutsebene ("Institutspool") und 40 % auf die Ressort- und individuelle Ebene ("Ressort- und Individualpool").



In einem zweiten Schritt wird auf der Institutsebene der Institutspool (60 %) den Vorstandsmitgliedern gewichtet nach der

Höhe des jeweiligen kalkulatorischen Referenzwerts zugemessen. Auf der gemeinsamen Ebene Ressort- und individueller Erfolg

wird der Ressort- und Individualpool (40 %) gewichtet nach der Höhe des jeweiligen kalkulatorischen Referenzwerts auf die

Vorstandsmitglieder verteilt und anschließend mit dem Durchschnittswert der prozentualen Zielerreichung der einzelnen Ziele

auf Ressort- und individueller Ebene multipliziert. Falls der Ressort- und Individualpool nicht ausreicht, um die für alle

Ziele auf Ressort- und individueller Ebene gemessene Zielerreichung zu berücksichtigen, ist entsprechend ratierlich zu kürzen.



In einem dritten Schritt wird für jedes Vorstandsmitglied der EPR-Wert berechnet als Summe aus dem Wert auf Institutsebene

und dem Wert auf der gemeinsamen Ebene Ressort- und individueller Erfolg. Grundsätzlich kann die rechnerische Zumessung des

EPR-Werts für das einzelne Vorstandsmitglied im Minimum 0 % und im Maximum 150 % des jeweils maßgeblichen kalkulatorischen

Referenzwerts betragen.



Im Rahmen der Festlegung des EPR-Werts berücksichtigt der Aufsichtsrat überdies, ob dem Vorstandsmitglied in dem relevanten

Bemessungszeitraum etwaiges sitten- und pflichtwidriges Verhalten vorzuwerfen ist. Dieses führt zwingend zu einer Verringerung

des EPR-Werts und kann nicht durch positive Erfolgsbeiträge ausgeglichen werden.



Darüber hinaus prüft der Aufsichtsrat etwaige negative Erfolgsbeiträge im Sinne des § 18 Abs. 5 IVV ("Malusprüfung") und hat insbesondere bei schwerwiegendem Fehlverhalten eines Vorstandsmitglieds die Möglichkeit, den EPR-Wert in einem

angemessenen Umfang zu verringern und bei Bedarf auf Null herabzusetzen ("Malus- und Clawback-Regelung") (zu den Einzelheiten der Malus- und Clawback-Regelung sogleich).



Zudem prüft der Aufsichtsrat die finanziellen Auszahlungsbedingungen nach § 7 IVV. Auf der Grundlage dieser Überprüfung kann

der Aufsichtsrat die variable Vergütung eines Vorstandsmitglieds reduzieren oder entfallen lassen.



Im Fall eines außergewöhnlich hohen rechnerischen EPR-Werts prüft die Gesellschaft im Einzelfall zudem dessen Angemessenheit

und ist berechtigt, den EPR-Wert des betroffenen Vorstandsmitglieds unter Berücksichtigung des möglichen Risikos und zur Vermeidung

von Reputationsschäden zu reduzieren. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat im Fall außergewöhnlicher Entwicklungen (z.B. bei

Windfall Profits) den EPR-Wert begrenzen.



Gemäß § 25a Abs. 5 Satz 2 KWG darf die variable Vergütung in keinem Fall 100 % der fixen Vergütung überschreiten. Durch Beschluss

der Hauptversammlung der pbb könnte dies auf bis zu 200 % angehoben werden, § 25a Abs. 5 Satz 5 KWG. Die pbb hat bislang keinen

solchen Hauptversammlungsbeschluss herbeigeführt.





Graphik 1: Berechnung des EPR-Werts (beispielhaft, bei 100 %-Zielerreichung auf allen Ebenen der Erfolgsmessung)













Voraussetzungsprüfung nach § 7 IVV





Voraussetzung für die Gewährung und Auszahlung einer variablen Vergütung an die Vorstandsmitglieder ist die vorherige Festsetzung

eines Gesamtbetrags variabler Vergütungen durch den Aufsichtsrat (unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 7 IVV). Dieser

wird zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in einem formalisierten, transparenten und nachvollziehbaren Prozess bestimmt. Als

Indikatoren zieht der pbb Konzern relevante Sanierungsschwellenwerte aus dem Sanierungsplan heran. Sind die Voraussetzungen

erfüllt, wird ein Gesamtbetrag für variable Vergütung zur Verfügung gestellt. Sind die Voraussetzungen nicht oder nur eingeschränkt

erfüllt, muss der Aufsichtsrat die variable Vergütung herabsetzen oder entfallen lassen.





Auszahlungsstruktur: kurz- und langfristige variable Vergütung





Als bedeutendes Institut im Sinne des § 17 IVV hat die pbb insbesondere die Anforderungen des § 20 IVV an die variable Vergütung

von Risk Takern zu beachten. Vorstandsmitglieder sind Risk Taker.



Die Auszahlungsstruktur der variablen Vergütung der Vorstandsmitglieder unterliegt daher grundsätzlich folgenden Rahmenbedingungen:

Der EPR-Wert wird unterteilt in einen Auszahlungsanteil und einen Deferral-Anteil, wobei letzterer unter anderem dazu dient,

eine mehrjährige Bemessungsgrundlage zu etablieren und - ebenso wie die mehrjährige Bemessung des Institutserfolgs - die variable

Vergütung am langfristigen bzw. nachhaltigen Unternehmenserfolg auszurichten.



Der Auszahlungsanteil beträgt für Vorstandsmitglieder 40 % des jeweiligen EPR-Werts, der Deferral-Anteil 60 %.

50 % des Auszahlungsanteils werden grundsätzlich zum Ende des ersten Halbjahres des auf das Vergütungsjahr folgenden Geschäftsjahres

und spätestens im September dieses Jahres unter der Voraussetzung, dass die Auszahlungsbedingungen nach § 7 IVV erfüllt sind,

in bar ausgezahlt. Die verbleibenden 50 % des Auszahlungsanteils werden nach einer Haltefrist von einem Jahr ausgezahlt, wobei

dieser Betrag entsprechend der Entwicklung des Aktienkurses der pbb während der Haltefrist angepasst wird (virtuelle Aktien;

kein physisches Aktienoptionsprogramm). Dabei wird der entsprechende Betrag zu Beginn der Haltefrist in eine äquivalente Anzahl

an virtuellen Aktien umgerechnet. Für die Berechnung der Anzahl der virtuellen Aktien gilt der durchschnittliche Xetra-Schlusskurs

der pbb-Aktie im Monat Februar des Folgejahres des Geschäftsjahres, für das die variable Vergütung gewährt wird (Bezugskurs).

Die so ermittelten virtuellen Aktien werden nach Ablauf einer Haltefrist von einem Jahr automatisch in einen Barbetrag umgerechnet

und mit der variablen Vergütung für das auf das Vergütungsjahr folgende Geschäftsjahr ausgezahlt. Die Umrechnung erfolgt zum

durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der pbb-Aktie im Monat Februar des Jahres der Auszahlung (Auszahlungskurs). Der von der

Nachhaltigkeit abhängige Anteil des EPR-Werts nimmt damit an der Kursentwicklung der pbb-Aktie während der Haltefrist unmittelbar

teil.



Der Aufschiebungszeitraum für den Deferral-Anteil beträgt für Vorstandsmitglieder insgesamt fünf Jahre. Der Aufsichtsrat entscheidet

in den fünf auf die Festsetzung des EPR-Werts folgenden Jahren jährlich über die Gewährung von jeweils einem Fünftel des Deferral-Anteils.

Bis zum Ende des jeweiligen Aufschiebungszeitraums besteht auf die betroffenen Vergütungsbestandteile kein Anspruch. Werden

die aufgeschobenen Vergütungsbestandteile für die Vorstandsmitglieder zu einem Anspruch, wird die Hälfte des jeweiligen Deferral-Anteils

in bar ausgezahlt. Die andere Hälfte wird für ein weiteres Jahr zurückbehalten und hängt während dieser weiteren Haltefrist

von einer nachhaltigen Wertentwicklung der pbb gemäß der vorstehend dargestellten aktienbasierten Nachhaltigkeitskomponente

ab.



Bei seiner Entscheidung über die Gewährung bzw. Neufestsetzung eines Deferral-Anteils am Ende des jährlichen Aufschiebungszeitraums

berücksichtigt der Aufsichtsrat folgende Aspekte:



Im Rahmen einer rückschauenden Überprüfung der variablen Vergütung (Ex-post-Risikoadjustierung) überprüft der Aufsichtsrat

nachträgliche negative Abweichungen in Bezug auf den Institutserfolg, den Erfolg der Organisationseinheit und den individuellen

Erfolg ("Backtesting"). Mit dieser nachträglichen Leistungsbewertung überprüft der Aufsichtsrat, ob die ursprünglich ermittelte Zielerreichung

auch rückblickend noch zutreffend ist, z.B. ob Risiken unterschätzt oder nicht erkannt wurden oder unerwartete Verluste eingetreten

sind. Stellt der Aufsichtsrat im Rahmen des Backtesting nachträgliche Zielverfehlungen fest, ist der Deferral-Anteil in dem

Umfang zu reduzieren, der erforderlich ist, um die variable Vergütung auf das neu festgesetzte Niveau abzusenken.



Ferner prüft der Aufsichtsrat, ob dem Vorstandsmitglied in dem relevanten Bemessungszeitraum etwaiges sitten- und pflichtwidriges

Verhalten vorzuwerfen ist. Dieses führt zwingend zu einer Verringerung des Deferral-Anteils und kann nicht durch positive

Erfolgsbeiträge ausgeglichen werden.



Darüber hinaus prüft der Aufsichtsrat etwaige negative Erfolgsbeiträge im Sinne des § 18 Abs. 5 IVV ("Malusprüfung") und hat insbesondere bei schwerwiegendem Fehlverhalten eines Vorstandsmitglieds die Möglichkeit, noch nicht ausgezahlte

variable Vergütungsbestandteile zu streichen bzw. bereits ausgezahlte variable Vergütungsbestandteile vom Vorstandsmitglied

zurück zu fordern ("Malus- und Clawback-Regelung") (zu den Einzelheiten der Malus- und Clawback-Regelung sogleich).



Zuletzt prüft der Aufsichtsrat die finanziellen Auszahlungsbedingungen nach § 7 IVV. Auf der Grundlage dieser Überprüfung

kann der Aufsichtsrat die variable Vergütung eines Vorstandsmitglieds reduzieren oder entfallen lassen.



Endet das Dienstverhältnis eines Vorstandsmitglieds als sog. "Bad Leaver", entscheidet die pbb nach billigem Ermessen darüber, ob und inwieweit die Deferral-Anteile, die im Zeitpunkt des Zugangs

der Kündigung noch nicht neu festgesetzt wurden, verfallen. Ein Vorstandsmitglied gilt als Bad Leaver, wenn sein Dienstverhältnis

(auch) aufgrund einer rechtswirksamen außerordentlichen Kündigung der Gesellschaft oder einer nicht berechtigten außerordentlichen

Kündigung durch das Vorstandsmitglied endet. Endet das Dienstverhältnis vor vollständiger Auszahlung des Deferral-Anteils,

ohne dass das Vorstandsmitglied Bad Leaver ist, bleiben die Regelungen zur Auszahlungsstruktur und zur Fälligkeit unberührt.



Ferner kann der Aufsichtsrat in Einzelfällen und sofern dies nach den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zulässig ist zur Gewinnung

neuer Vorstandsmitglieder Vereinbarungen zum Ausgleich entfallender Vergütungsansprüche aus einem vorangehenden Dienst- oder

Arbeitsverhältnis treffen und/oder Sign-On Boni und/oder garantierte variable Vergütungen in angemessener Höhe mit dem neuen

Vorstandsmitglied vereinbaren.





Graphik 2: Auszahlungssystem der variablen Vergütung der Mitglieder des Vorstands













Malus- und Clawback





Die pbb hat mit den Vorstandsmitgliedern eine Vereinbarung über die Rückforderung von variabler Vergütung ("Clawback-Vereinbarung") getroffen. Danach erlöschen alle etwaig noch nicht ausgezahlten Ansprüche auf Auszahlung variabler Vergütung für den relevanten

Bemessungszeitraum bzw. ist das Vorstandsmitglied zur Rückzahlung der für den relevanten Bemessungszeitraum bereits ausgezahlten

variablen Vergütung verpflichtet, wenn es an einem Verhalten maßgeblich beteiligt oder dafür verantwortlich war, das für das

Institut zu erheblichen Verlusten oder einer wesentlichen regulatorischen Sanktion geführt hat. Dasselbe gilt, wenn das Vorstandsmitglied

relevante externe oder interne Regelungen in Bezug auf Eignung und Verhalten in schwerwiegendem Maß verletzt hat. Die pbb

kann bereits ausgezahlte variable Vergütung bis zu zwei Jahre nach Ablauf des Zurückbehaltungszeitraums für das entsprechende

Geschäftsjahr zurückfordern. Die nähere Konkretisierung der in der IVV aufgestellten Kriterien für den Clawback berücksichtigt

die Vorgaben der Aufsicht und wendet diese - vor dem Hintergrund der Besonderheiten von Geschäftsmodell und Risikoprofil des

pbb Konzerns - mit Blick auf die Nachhaltigkeit des Unternehmenserfolgs und Synchronität von Unternehmenserfolg und Bonifizierung

an.





3. Betriebliche Altersversorgung





Das System der betrieblichen Altersversorgung für Vorstandsmitglieder beinhaltet für zum 31. Dezember 2015 bereits bestellte

Vorstandsmitglieder, das heißt für Herrn Andreas Arndt, Herrn Thomas Köntgen und Herrn Andreas Schenk, eine leistungsorientierte

einzelvertragliche Ruhegehaltszusage auf Altersruhegeld und für den Fall des Eintritts von Berufs- und Erwerbsunfähigkeit.

Für ab dem 1. Januar 2016 erstmals bestellte Vorstandsmitglieder, das heißt für Herrn Marcus Schulte sowie für künftige Neubestellungen,

werden beitragsorientierte einzelvertragliche Ruhegehaltszusagen auf Altersruhegeld und für den Fall des Eintritts von Berufs-

und Erwerbsunfähigkeit erteilt.



Nach den leistungsorientierten Zusagen erhält das Vorstandsmitglied pro vollendetem Dienstjahr ein Ruhegehalt in Höhe eines

individuell vereinbarten Prozentsatzes der Jahresgrundvergütung. Das Ruhegehalt ist auf einen individuell vereinbarten maximalen

Prozentsatz der Jahresgrundvergütung gedeckelt. Die Anwartschaften auf Ruhegehalt sind dem Grunde nach sofort unverfallbar.

Sie können ab Erreichen eines individuell vereinbarten Lebensjahres bezogen werden, ruhen allerdings, soweit und solange das

Dienstverhältnis nach Vollendung dieses Lebensjahres fortgesetzt wird.



Für beitragsorientierte Zusagen wird mit dem Vorstandsmitglied ein jährlicher Versorgungsbeitrag individualvertraglich vereinbart.

Die Ruhegehaltsansprüche können ab einem bestimmten Lebensjahr bezogen werden.





4. Ziel-Gesamtvergütung: Relative Anteile an der Vergütung





Der Aufsichtsrat legt entsprechend den Anforderungen des DCGK eine Ziel-Gesamtvergütung für jedes Vorstandsmitglied fest,

die in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage des Unternehmens

steht und die übliche Vergütung nicht ohne Weiteres übersteigt. Die Ziel-Gesamtvergütung ist die Summe aller für ein Geschäftsjahr

aufgewendeten Vergütungsbeträge (einschließlich Altersversorgung und Nebenleistungen). Für die erfolgsbezogene variable Vergütung

wird der Zielbetrag für den Fall einer hundertprozentigen Zielerreichung zugrunde gelegt, der kalkulatorische Referenzwert.



Die relativen Anteile der festen und variablen Vergütungsbestandteile werden nachfolgend bezogen auf die Ziel-Gesamtvergütung

dargestellt.



Beim Vorstandsvorsitzenden liegt der Anteil der festen Vergütung (Jahresgrundgehalt, Versorgungsaufwand der betrieblichen

Altersversorgung und Nebenleistungen) bei ungefähr 74 % bis 83 % der Ziel-Gesamtvergütung und der Anteil der variablen Vergütung

bei ungefähr 17 % bis 26 % der Ziel-Gesamtvergütung.



Bei den ordentlichen Vorstandsmitgliedern liegt der Anteil der festen Vergütung (Festgehalt, Versorgungsaufwand der betrieblichen

Altersversorgung und Nebenleistungen) bei ungefähr 71 % bis 87 % der Ziel-Gesamtvergütung und der Anteil der variablen Vergütung

bei ungefähr 13 % bis 29 % der Ziel-Gesamtvergütung.



Die genannten Anteile können für künftige Geschäftsjahre aufgrund der Entwicklung des Aufwands der vertraglich zugesagten

Nebenleistungen sowie für etwaige Neubestellungen geringfügig abweichen. Darüber hinaus können die genannten Anteile bei etwaigen

Zahlungen aus Anlass des Amtseintritts bei Neubestellungen (Vereinbarungen zum Ausgleich entfallender Vergütungsansprüche

aus einem vorangehenden Dienst- oder Arbeitsverhältnis und/oder Sign-On Boni und/oder garantierte variable Vergütungen) abweichen.





5. Maximalvergütung





Der Aufsichtsrat hat für die Mitglieder des Vorstands eine Maximalvergütung festgelegt.

Die Maximalvergütung stellt die maximale für ein Geschäftsjahr zu gewährende Gesamtvergütung dar, also die Summe aller für

das betreffende Geschäftsjahr aufgewendeten Vergütungsbeträge, einschließlich Jahresgrundgehalt, erfolgsbezogener variabler

Vergütung, Versorgungsaufwand der betrieblichen Altersversorgung und Nebenleistungen, - unabhängig davon, ob die Vergütungsbeträge

in diesem Geschäftsjahr oder zu einem späteren Zeitpunkt ausbezahlt werden. Die Maximalvergütung beschränkt damit den maximalen

Zufluss aller Vergütungsbestandteile für das jeweilige Geschäftsjahr ("Zufluss-Cap").



Die Maximalvergütung stellt nicht die vom Aufsichtsrat angestrebte oder zwingend als angemessen angesehene Vergütungshöhe

dar. Sie setzt lediglich eine absolute Begrenzung nach oben, um eine unverhältnismäßig hohe Vorstandsvergütung zu vermeiden.

Sie ist daher deutlich von der Ziel-Gesamtvergütung zu unterscheiden.



Die Maximalvergütung beträgt für den Vorstandsvorsitzenden EUR 2.200.000 und für die ordentlichen Vorstandsmitglieder jeweils

EUR 2.000.000. Sollte die Maximalvergütung für ein Geschäftsjahr überschritten werden, wird der Auszahlungsbetrag der erfolgsbezogenen

variablen Vergütung des betreffenden Geschäftsjahres entsprechend gekürzt.



Die Maximalvergütung kann anlässlich des Amtseintritts eines neuen Vorstandsmitglieds in den ersten zwölf Monaten nach Aufnahme

des Dienstverhältnisses von der festgelegten Maximalvergütung abweichen, sofern der Aufsichtsrat in Einzelfällen und, sofern

dies nach den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zulässig ist, zur Gewinnung neuer Vorstandsmitglieder Vereinbarungen zum Ausgleich

entfallender Vergütungsansprüche aus einem vorangehenden Dienst- oder Arbeitsverhältnis trifft und/oder Sign-On Boni und/oder

garantierte variable Vergütungen in angemessener Höhe mit dem neuen Vorstandsmitglied vereinbart.



Unabhängig von der festgelegten Maximalvergütung sind zudem die Auszahlungsbeträge der erfolgsbezogenen variablen Vergütung

in einem Kalenderjahr auf 150 % des individuell vereinbarten kalkulatorischen Referenzwerts begrenzt.



Gemäß § 25a Abs. 5 Satz 2 KWG darf die variable Vergütung zudem 100 % der fixen Vergütung nicht überschreiten, soweit nicht

eine Anhebung durch Hauptversammlungsbeschluss erfolgt. Gemäß § 5 Abs. 5 Satz 3 IVV kann bei der Berechnung des Verhältnisses

zwischen der variablen und der fixen jährlichen Vergütung gemäß § 25a Abs. 5 Satz 2 KWG eine garantierte variable Vergütung

(auch Sign-On Bonus) unberücksichtigt bleiben, wenn sie vor Beginn der Tätigkeit zugesagt worden ist.





C. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte







1. Laufzeiten und Voraussetzungen der Beendigung vergütungsbezogener Rechtsgeschäfte





Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder gelten für die Dauer der laufenden Bestellungen. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung

über das Vergütungssystem enden die Dienstverträge wie folgt:



Dienstvertrag Herr Andreas Arndt:

14. April 2022

Dienstvertrag Herr Thomas Köntgen:

11. Mai 2026

Dienstvertrag Herr Andreas Schenk:

14. Dezember 2025

Dienstvertrag Herr Marcus Schulte:

31. Dezember 2026

Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder enthalten weder ein Sonderkündigungsrecht im Fall eines Inhaberwechsels (Change of Control), noch eine Regelung zu einer Abfindung in diesem Fall.





2. Entlassungsentschädigungen





Ansprüche auf die Zahlung einer Abfindung sind in den Dienstverträgen der Vorstandsmitglieder nicht begründet. Bei vorzeitiger

Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund gilt für eine etwaige dann vereinbarte Abfindung der Vorstandsmitglieder

eine Obergrenze in Höhe von zwei Jahresvergütungen (Abfindungs-Cap). Die Abfindung ist ferner insoweit begrenzt, als sie nicht

mehr als die Restlaufzeit des Dienstverhältnisses vergüten darf.



Die zwei Jahresvergütungen werden wie folgt berechnet: Die zwei Jahresvergütungen stellen die doppelte Summe aus der Jahresgrundvergütung

für das vorangegangene Kalenderjahr und dem Anteil der für das vorangegangene Kalenderjahr rechnerisch zugemessenen variablen

Vergütung (EPR-Wert), der ausschließlich auf den Institutserfolg entfällt, (der "anteilige EPR-Wert") dar. Die pbb ist berechtigt, den für ein Kalenderjahr zu berücksichtigenden anteiligen EPR-Wert höher oder niedriger festzulegen,

wenn zum Zeitpunkt des Abschlusses eines Aufhebungsvertrags oder des Zugangs einer Kündigung dieses Dienstvertrags nach Ansicht

der pbb hinreichende Tatsachen vorliegen, dass der Institutserfolg im laufenden Kalenderjahr höher oder niedriger als der

Institutserfolg im vorangegangenen Kalenderjahr ausfallen wird.





D. Verfahren zur Festlegung und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vorstandsvergütungssystems





Der Aufsichtsrat beschließt ein klares und verständliches Vorstandsvergütungssystem. Bei der angemessenen Ausgestaltung des

Vergütungssystems wird der Aufsichtsrat von einem vom Aufsichtsrat eingerichteten Vergütungskontrollausschuss unterstützt.



Der Vergütungskontrollausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems für die Mitglieder

des Vorstands und bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats zur Vergütung der Vorstandsmitglieder vor. Dies umfasst insbesondere

die Vorbereitung der Beschlüsse des Aufsichtsrats zur Festsetzung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung, zur Festlegung

von angemessenen Leistungskriterien, Erfolgsbeiträgen, Leistungs- und Zurückbehaltungszeiträumen und der Voraussetzungen für

eine teilweise Reduzierung oder einen vollständigen Verlust beziehungsweise Rückforderung der variablen Vergütung. Zudem unterstützt

der Vergütungskontrollausschuss den Aufsichtsrat bei der regelmäßigen, mindestens jedoch jährlichen Überprüfung, ob die vom

Aufsichtsrat beschlossenen Festlegungen zur Ausgestaltung des Vergütungssystems noch angemessen sind. In diesem Kontext findet

jährlich eine Prüfung der Angemessenheit von Vergütungssystem, Vergütungsstruktur und Vergütungen unter Berücksichtigung der

Entwicklung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen gemäß Ziffer A. 2. statt. Zudem bewertet der Vergütungskontrollausschuss

auch die Auswirkungen des Vergütungssystems auf das Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement.



Der Vergütungskontrollausschuss unterstützt den Aufsichtsrat zudem bei der Überwachung der ordnungsgemäßen Einbeziehung der

internen Kontroll- und aller sonstigen maßgeblichen Bereiche bei der Ausgestaltung der Vergütungssysteme. Er bewertet die

Auswirkungen der Vergütungssysteme auf die Risiko-, Kapital- und Liquiditätssituation und stellt sicher, dass die Vergütungssysteme

an der auf die nachhaltige bzw. langfristige Entwicklung des Instituts ausgerichteten Geschäftsstrategie und an den daraus

abgeleiteten Risikostrategien sowie an der Vergütungsstrategie auf Instituts- und Gruppenebene ausgerichtet sind.



Die Beschlussempfehlungen des Vergütungskontrollausschusses werden im Aufsichtsrat vor entsprechender Beschlussfassung eingehend

beraten. Bei Bedarf kann der Aufsichtsrat externe Berater und einen externen Vergütungsexperten hinzuziehen. Dabei achtet

der Aufsichtsrat auf die Unabhängigkeit der externen Vergütungsexperten und Berater vom Vorstand und trifft Vorkehrungen,

um Interessenkonflikte zu vermeiden.



Bei wesentlichen Änderungen des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Vergütungssystem der Hauptversammlung

zur Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das Vergütungssystem nicht, so wird spätestens in der darauffolgenden

ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem vorgelegt.



Das Vergütungssystem gilt für alle zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestellten Vorstandsmitglieder sowie für alle Neu- und

Wiederbestellungen. Der Aufsichtsrat hat mit den Vorstandsmitgliedern entsprechende Anpassungen der Dienstverträge vereinbart.



Für das gesamte Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vorstandsvergütungssystems gelten die Regelungen

des Aufsichtsrats zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten.





E. Vorbehalt vorübergehender Abweichungen vom Vergütungssystem





Der Aufsichtsrat kann vorübergehend von dem Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder (Verfahren und Regelungen zu Vergütungsstruktur)

und dessen einzelnen Bestandteilen sowie den einzelnen Vergütungsbestandteilen abweichen oder neue Vergütungsbestandteile

einführen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist. Derartige Ausnahmefälle liegen

insbesondere vor, wenn Abweichungen zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher oder gesetzlicher Anforderungen oder zur Erfüllung

gesetzlicher Verpflichtungen sinnvoll sind.



Zudem kann die Maximalvergütung und/oder die relative Gewichtung der Vergütungsbestandteile für etwaige Neubestellungen abweichen,

insbesondere wenn im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Vorgaben Vereinbarungen zum Ausgleich entfallender Vergütungsansprüche

aus einem vorangehenden Dienstverhältnis bei einem Dritten, nicht zum pbb Konzern gehörenden Unternehmen getroffen und/oder

Sign-On Boni und/oder garantierte variable Vergütungen in angemessener Höhe vereinbart werden.



IV.

Informationen zu Tagesordnungspunkt 8



1.





Satzungsregelung zur Vergütung







§ 11 der Satzung der Gesellschaft lautet unter Berücksichtigung der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Anpassungen

wie folgt:



"§ 11 Vergütung des Aufsichtsrats

(1)





Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste, nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres zahlbare Vergütung. Die Vergütung

beträgt für das einzelne Mitglied EUR 35.000,00, für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats EUR 80.000,00 und für dessen Stellvertreter

EUR 50.000,00.







Für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss und im Risikomanagement- und Liquiditätsstrategie-Ausschuss des Aufsichtsrats

erhält das einzelne Mitglied eine zusätzliche Vergütung in Höhe von jährlich EUR 15.000,00 je Ausschussmitgliedschaft und

der jeweilige Vorsitzende des Ausschusses eine zusätzliche Vergütung in Höhe von jährlich EUR 30.000,00 je Ausschussvorsitz.







Für die Mitgliedschaft in anderen Ausschüssen des Aufsichtsrats erhält das einzelne Mitglied eine zusätzliche Vergütung in

Höhe von jährlich EUR 10.000,00 je Ausschussmitgliedschaft und der jeweilige Vorsitzende des Ausschusses eine zusätzliche

Vergütung in Höhe von jährlich EUR 20.000,00 je Ausschussvorsitz.







Zusätzlich erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres ein Sitzungsgeld in Höhe von

jeweils EUR 500,00 für jede Sitzung des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses des Aufsichtsrats, an der die Mitglieder des

Aufsichtsrats teilnehmen.







Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ihre Vergütung und ihre Sitzungsgelder zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Weiter

erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz für ihre angemessenen Auslagen.







Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat und/oder einem Ausschuss des Aufsichtsrats nur während eines Teils des Geschäftsjahres

angehören, erhalten eine zeitanteilige Vergütung. Die jährliche Vergütung wird in diesem Fall taggenau, einschließlich des

Tages, an dem das Mandat beginnt oder endet, berechnet.







Die Regelung nach diesem durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Mai 2021 neu gefassten Absatz 1 gilt erstmals für die

für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlende Vergütung.







(2)





Die Gesellschaft kann zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats eine Haftpflichtversicherung bis zur Höhe einer Deckungssumme

von EUR 200 Mio. Gesamtversicherungssumme p.a. abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit

(einschließlich der Tätigkeit in Ausschüssen des Aufsichtsrats) sowie ggf. die gesetzliche Haftpflicht für Organfunktionen

der Aufsichtsratsmitglieder in nachgeordnet verbundenen Unternehmen abdeckt. Die Kosten dieser Versicherung trägt die Gesellschaft."





2.





Erläuterung des zugrundeliegenden Vergütungssystems mit den Angaben gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG







Das der Satzungsregelung zugrundeliegende Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder stellt sich im Einzelnen wie folgt

dar (Angaben nach § 113 Absatz 3 Satz 3 i.V.m. § 87a Absatz 1 Satz 2 AktG):





a) Grundlagen





Das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder sieht eine reine Festvergütung vor. Zur Grundvergütung kommen abhängig

von den jeweils übernommenen Aufgaben ggf. ein Entgelt für Ausschusstätigkeit sowie Sitzungsgeld. Darüber hinaus wird Auslagenersatz

gewährt. Erfolgsabhängige oder aktienbasierte Vergütungsbestandteile sind nicht vorgesehen.



Die Gewährung einer reinen Festvergütung entspricht der überwiegenden Praxis in anderen börsennotierten Gesellschaften und

hat sich bewährt. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass eine reine Festvergütung der Aufsichtsratsmitglieder

am besten geeignet ist, die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats zu stärken, der unabhängig vom Unternehmenserfolg zu erfüllenden

Beratungs- und Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen und dabei potentielle Fehlanreize zu vermeiden. Eine

reine Festvergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist auch in der Anregung G.18 Satz 1 DCGK vorgesehen.





b) Vergütungsbestandteile gemäß § 11 der Satzung





Die jährliche Vergütung beträgt für das einzelne Mitglied EUR 35.000,00, für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats EUR 80.000,00

und für dessen Stellvertreter EUR 50.000,00.



Entsprechend der Empfehlung G.17 DCGK wird der zeitliche Aufwand für bestimmte zusätzliche Aufgaben angemessen berücksichtigt.

Für die Mitgliedschaft in Ausschüssen werden daher folgende zusätzliche jährliche Vergütungen je Ausschussmitgliedschaft bzw.

-vorsitz gewährt, deren Höhe sich nach dem erfahrungsgemäßen Vorbereitungs- und Arbeitsaufwand für die jeweilige Ausschussarbeit

richtet:



*



Für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss und im Risikomanagement- und Liquiditätsstrategieausschuss des Aufsichtsrats EUR

15.000,00 und für den Vorsitz in den jeweiligen Ausschüssen EUR 30.000,00;





*



Für die Mitgliedschaft in anderen Ausschüssen des Aufsichtsrats EUR 10.000,00 und für den Vorsitz EUR 20.000,00.



Zusätzlich erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von jeweils EUR 500,00 für jede Sitzung des

Aufsichtsrats oder eines Ausschusses des Aufsichtsrats, an der die Mitglieder des Aufsichtsrats teilnehmen, unabhängig vom

gewählten Format der Sitzung.



Die Obergrenze der Vergütung ergibt sich für das jeweilige Aufsichtsratsmitglied aus der Summe von Fixvergütung, den im Einzelnen

übernommenen Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. dessen Ausschüssen, sowie dem Sitzungsgeld.





c) Auslagenersatz, Umsatzsteuer, D&O-Versicherung





Auslagen, die den Aufsichtsratsmitgliedern in Wahrnehmung ihres Amtes entstehen, werden von der Gesellschaft in angemessenem

Umfang ersetzt. Weiterhin kann die Gesellschaft zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats eine Haftpflichtversicherung bis

zur Höhe einer Deckungssumme von EUR 200 Mio. Gesamtversicherungssumme p.a. abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht

aus der Aufsichtsratstätigkeit (einschließlich der Tätigkeit in Ausschüssen des Aufsichtsrats) sowie ggf. die gesetzliche

Haftpflicht für Organfunktionen der Aufsichtsratsmitglieder in nachgeordnet verbundenen Unternehmen abdeckt. Die Kosten dieser

Versicherung trägt die Gesellschaft. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ihre Vergütung und ihre Sitzungsgelder zuzüglich

gesetzlicher Umsatzsteuer.





d) Weitere vergütungsbezogene Regelungen





Grundvergütung und Sitzungsgeld werden jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres ausbezahlt. Die Gewährung der Vergütung richtet

sich nach der Dauer der Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat und/oder einem

Ausschuss des Aufsichtsrats nur während eines Teils des Geschäftsjahres angehören, erhalten eine zeitanteilige Vergütung.

Die jährliche Vergütung wird in diesem Fall taggenau, einschließlich des Tages, an dem das Mandat beginnt oder endet, berechnet.



Es bestehen keine vergütungsbezogenen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und den Aufsichtsratsmitgliedern, die über

die Bestimmungen in der Satzung hinausgehen. Eine Aktienhalteverpflichtung für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht vorgesehen.

Auch Vergütungsvereinbarungen für den Amtsantritt, Entlassungsentschädigungen sowie Ruhegehalts- und Vorruhestandsregelungen

sind nicht vorgesehen.



3.





Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems und Umgang mit Interessenkonflikten







Die Hauptversammlung fasst mindestens alle vier Jahre einen Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie

das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat. Der entsprechende Beschluss kann auch die aktuelle Vergütung bestätigen. Wenn die

Hauptversammlung das vorgeschlagene Vergütungssystem nicht billigt, ist spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung

ein überprüftes Vergütungssystem vorzulegen. Der Beschluss und das Vergütungssystem sind unverzüglich auf der Internetseite

der Gesellschaft zu veröffentlichen und für die Dauer der Gültigkeit des Vergütungssystems, mindestens jedoch für zehn Jahre,

kostenfrei öffentlich zugänglich zu halten.



In regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle vier Jahre, nehmen Vorstand und Aufsichtsrat eine Überprüfung vor, ob Höhe

und Ausgestaltung der Vergütung weiterhin in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des Aufsichtsrats sowie der Lage

der Gesellschaft stehen. Dabei kann ein Vergleich mit den Vergütungsregelungen vergleichbarer Unternehmen durchgeführt werden,

um sicherzustellen, dass die Vergütung im Aufsichtsrat der Gesellschaft marktgerecht ausgestaltet ist. Aufgrund der Besonderheiten

der Aufsichtsratstätigkeit ist ein Vergleich mit der Vergütung von Mitarbeitern der Gesellschaft aus Sicht von Vorstand und

Aufsichtsrat nicht aussagekräftig und wird daher im Regelfall nicht herangezogen. Der Aufsichtsrat kann sich bei dieser Tätigkeit

bei Bedarf durch einen externen Vergütungsexperten beraten lassen.



Etwaigen Interessenkonflikten bei der Prüfung des Vergütungssystems wirkt die gesetzliche Kompetenzordnung entgegen. Die letztendliche

Entscheidungsbefugnis über die Aufsichtsratsvergütung ist der Hauptversammlung zugewiesen. Dieser wird ein Beschlussvorschlag

sowohl von Vorstand als auch Aufsichtsrat unterbreitet, sodass bereits in den gesetzlichen Regelungen ein System der gegenseitigen

Kontrolle vorgesehen ist. Im Übrigen gelten die allgemeinen Regeln für Interessenkonflikte im Aufsichtsrat, wonach solche

insbesondere offenzulegen und angemessen zu behandeln sind. Falls externe Vergütungsexperten hinzugezogen werden, wird darauf

geachtet, dass diese unabhängig sind.



V.

Weitere Angaben und Hinweise



1.





Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung







Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ("virtuelle Hauptversammlung") abzuhalten. Grundlage der virtuellen Hauptversammlung ist das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,

Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Artikel 2 des Gesetzes

zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, Bundesgesetzblatt

I 2020, S. 570), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und

zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet-

und Patentrecht vom 22. Dezember 2020 (Bundesgesetzblatt I 2020, S. 3328) ("Covid-19-Gesetz").



Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist daher ausgeschlossen.

Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre am 12. Mai 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) in Bild und Ton live im Internet über das HV-Portal übertragen (www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/). Die

Liveübertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG. Die Eröffnung der

Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden können auch von sonstigen Interessenten

live im Internet unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





verfolgt werden.

Über das HV-Portal können auch weitere Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, nach den nachstehenden Bedingungen ausgeübt

werden. Die für das HV-Portal erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre mit ihrer

Stimmrechtskarte gemeinsam mit weiteren Informationen zur Nutzung des HV-Portals.



Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch Briefwahl (elektronisch oder in Papierform)

oder durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wie nachstehend näher bestimmt auszuüben.

Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 sowie 8 und 9 haben verbindlichen Charakter; diejenige zu

Tagesordnungspunkt 7 hat empfehlenden Charakter. Es besteht jeweils die Möglichkeit, mit Ja, Nein oder Enthaltung zu stimmen.



Fragen an den Vorstand können elektronisch wie nachfolgend näher beschrieben bis zum 11. Mai 2021, 12:00 Uhr (MESZ), an den Vorstand gerichtet werden.



2.





Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts







Alle Aktionäre, die sich bis spätestens

Mittwoch, den 5. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ),





zur Hauptversammlung unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes angemeldet haben, sind gemäß § 14 Abs. 5 der Satzung zur Teilnahme

an der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Zuschaltung und zur Ausübung des Stimmrechts - selbst oder durch

Bevollmächtigte - berechtigt. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes ist ein Nachweis durch den Letztintermediär in Textform

in deutscher oder englischer Sprache erforderlich. Dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung

(Nachweisstichtag), also Mittwoch, den 21. April 2021, 0:00 Uhr (MESZ), zu beziehen. Der Nachweisstichtag ist der maßgebende Stichtag für die Ermittlung der Aktionärseigenschaft im Hinblick auf

die Ausübung der Aktionärsrechte in der Hauptversammlung. Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft

für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis der Aktionärseigenschaft

erbracht hat. Die Anmeldung und der Nachweis haben in Textform in deutscher oder englischer Sprache unter der Anschrift



*



Deutsche Pfandbriefbank AG, Hauptversammlung 2021, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München



oder unter der E-Mail-Adresse

*



inhaberaktien@linkmarketservices.de



zu erfolgen. Für die Wahrung der Anmeldefrist ist der Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft entscheidend.

Wir bitten die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben wollen, frühzeitig bei ihrem

depotführenden Institut die erforderliche Anmeldung sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes zu veranlassen.



Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können daher über ihre Aktien

auch nach erfolgter Anmeldung weiter frei verfügen.



3.





Verfahren für die Stimmabgabe









a) Allgemeines





Nach ordnungsgemäßer Anmeldung können Sie Ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl, durch Stimmrechtsvertreter oder durch Bevollmächtigte

ausüben. In allen diesen Fällen ist eine frist- und formgerechte Anmeldung erforderlich.





b) Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl





Bei Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl (auch durch elektronische Kommunikation) ist Folgendes zu beachten:

Die Gesellschaft bietet für die Stimmabgabe per (elektronischer) Briefwahl ein zugangsgeschütztes HV-Portal unter

www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





an. Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrer Stimmrechtskarte. Die Stimmabgabe, einschließlich

deren Änderung und Widerruf, kann über das HV-Portal bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgen.



Daneben können Briefwahlstimmen in Textform bis Dienstag, den 11. Mai 2021, 18:00 Uhr (MESZ), unter der Anschrift



*



Deutsche Pfandbriefbank AG, Hauptversammlung 2021, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München



oder unter der E-Mail-Adresse

*



inhaberaktien@linkmarketservices.de



abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Mit der Stimmrechtskarte erhalten Sie hierfür ein Formular. Daneben steht Ihnen

ein universell verwendbares Briefwahlformular auf der Internetseite der Gesellschaft unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





zur Verfügung. Es wird Ihnen auf Verlangen auch kostenfrei zugesandt.

In allen diesen Fällen ist der Zugang der Briefwahlstimme, der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend.



c) Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter





Aktionäre können sich auch durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Dabei

ist Folgendes zu beachten:



Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche Weisungen für

die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen

abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine Weisung erteilt wird, üben sie das Stimmrecht nicht aus. Bitte beachten

Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum

Stellen von Fragen bzw. von Anträgen sowie zum Einreichen von Stellungnahmen entgegennehmen.



Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können in Textform bis Dienstag, den 11. Mai 2021, 18:00 Uhr (MESZ), unter der Anschrift



*



Deutsche Pfandbriefbank AG, Hauptversammlung 2021, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München



oder unter der E-Mail-Adresse

*



inhaberaktien@linkmarketservices.de



erteilt, geändert oder widerrufen werden. Zudem ist die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter über

das HV-Portal unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





vor und auch noch während der Hauptversammlung möglich, muss jedoch bis spätestens zum Beginn der Abstimmung vorliegen. Die

für das HV-Portal erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrer Stimmrechtskarte.



In allen diesen Fällen ist der Zugang der Vollmacht bzw. der Weisung, der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft

entscheidend.





d) Rangfolge von Stimmabgaben und weitere Hinweise zur Abstimmung





Bitte beachten Sie, dass im Wege der Briefwahl oder bei Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft

benannten Stimmrechtsvertreter eine Abstimmung nur über solche Anträge und Wahlvorschläge möglich ist, zu denen es mit dieser

Einberufung oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären

im Falle des § 124 Abs. 1 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt

statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Erklärung

jeweils entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Briefwahlstimmen bzw. Vollmacht und Weisungen, die einer ordnungsgemäßen

Anmeldung nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können, werden nicht berücksichtigt.



Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende formgültige Erklärungen eingehen und nicht erkennbar

ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt, wobei der jeweils zuerst genannte

Übermittlungsweg Vorrang hat: (1) per HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) in Papierform. Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen

an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.





e) Verfahren für die Stimmabgabe durch sonstige Bevollmächtigte





Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch sonstige Bevollmächtigte ausüben lassen, denen sie hierzu ordnungsgemäß Vollmacht

erteilt haben. Dabei ist Folgendes zu beachten:



Wird keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt, ist die Vollmacht entweder in Textform jeweils gegenüber der Gesellschaft unter

einer der oben unter Ziff. V. 3. b) dieser Einladung für die Anmeldung angegebenen Adressen oder unmittelbar gegenüber dem

Bevollmächtigten (in diesem Falle bedarf es des Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform) zu

erteilen. Entsprechendes gilt für den Widerruf der Vollmacht.



Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht bis Dienstag, den 11. Mai 2021, 18:00 Uhr (MESZ), unter einer der oben unter Ziff. V. 3. b) dieser Einladung für die Anmeldung genannten Adressen an die Gesellschaft übermitteln.



Im Falle der Bevollmächtigung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre (insbesondere Kreditinstitute), Stimmrechtsberater,

Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) ist die Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten.

Die Vollmachterklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten.

Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abstimmen.



Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung

teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung

von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Rechtsausübung durch einen Bevollmächtigten

über das HV-Portal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte versendeten persönlichen

Zugangsdaten erhält. Die Nutzung der persönlichen Zugangsdaten durch den Bevollmächtigten gilt zugleich als Nachweis der Bevollmächtigung.



Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder

mehrere von ihnen zurückzuweisen.



4.





Rechte der Aktionäre







Den Aktionären stehen vor und in der Hauptversammlung u.a. die folgenden Rechte zu. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie

im Internet unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/







a) Erweiterung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG





Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 des Grundkapitals der Gesellschaft erreichen (letzteres

entspricht 176.767 Aktien), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder

in elektronischer Form nach § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der



*



Deutsche Pfandbriefbank AG, Parkring 28, 85748 Garching



oder per E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur) an

*



inhaberaktien@linkmarketservices.de



zu richten. Es muss der Gesellschaft bis spätestens Sonntag, den 11. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens

Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Für die Berechnung

der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG Anwendung. Im Übrigen ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden. Hiernach ist der

Tag des Zugangs des Verlangens nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf

einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 BGB sind nicht entsprechend

anzuwenden.



Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden

- unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet,

bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden

außerdem unter der Internetadresse



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





bekannt gemacht und den Aktionären gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt.

Sind Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß den vorstehenden Ausführungen bekanntzumachen, werden diesen beiliegende

Beschlussanträge ordnungsgemäß angemeldeter und legitimierter Aktionäre als in der Hauptversammlung gestellt behandelt.





b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG





Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung zu stellen. Sollen

die Gegenanträge bereits im Vorfeld der Hauptversammlung von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens

14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis Dienstag, den 27. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der Anschrift



*



Deutsche Pfandbriefbank AG, Investor Relations, z.Hd. Herrn Michael Heuber, Parkring 28, 85748 Garching,



mit Begründung an die Gesellschaft zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge müssen nicht zugänglich gemacht werden.

In allen Fällen der Übersendung eines Gegenantrags ist der Zugang des Gegenantrags bei der Gesellschaft entscheidend. Ein

Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt.

Die Begründung eines Gegenantrags braucht auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000

Zeichen beträgt. Vorbehaltlich § 126 Abs. 2, Abs. 3 AktG werden zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären einschließlich

des Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





veröffentlicht.

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von

Abschlussprüfern sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären sind bis spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis Dienstag, den 27. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ebenfalls ausschließlich an die oben unter Ziff. V. 3. b) genannten Adressen zu richten. Solche Vorschläge brauchen nicht

begründet zu werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter

anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten

enthält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern brauchen auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn ihnen

keine Angaben zur Mitgliedschaft der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind.



Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-19-Gesetz als in der Hauptversammlung

gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung

angemeldet ist.





c) Möglichkeit der Einreichung von Stellungnahmen





Die Ausgestaltung als virtuelle Hauptversammlung auf Grundlage des Covid-19-Gesetzes bringt es mit sich, dass Aktionäre nicht

die Möglichkeit haben, sich in der Hauptversammlung zur Tagesordnung zu äußern. Die Gesellschaft bietet daher ordnungsgemäß

angemeldeten Aktionären die Möglichkeit an, vor der Hauptversammlung Stellungnahmen mit Bezug zur Tagesordnung zur Veröffentlichung

durch die Gesellschaft im HV-Portal einzureichen. Aktionäre, die ihre Stellungnahme einreichen möchten, übermitteln diese

an die Gesellschaft unter Angabe des Namens und der Nummer ihrer Stimmrechtskarte bis spätestens zum 11. Mai 2021, 12:00 Uhr (MESZ), in Textform in deutscher oder englischer Sprache an die Anschrift



*



Deutsche Pfandbriefbank AG, Investor Relations, z.Hd. Herrn Michael Heuber, Parkring 28, 85748 Garching



oder per E-Mail an

*



inhaberaktien@linkmarketservices.de



Der Umfang einer Stellungnahme sollte insgesamt nicht mehr als 10.000 Zeichen betragen. Der Name des einreichenden Aktionärs

wird in der Veröffentlichung nur dann offengelegt, wenn der Aktionär bei Einreichung der Stellungnahme ausdrücklich sein Einverständnis

hierzu erklärt hat.



Ein Recht auf Veröffentlichung der eingereichten Stellungnahme ist damit nicht verbunden. Insbesondere behält sich die Gesellschaft

vor, Stellungnahmen mit beleidigendem oder strafrechtlich relevantem Inhalt, offensichtlich falschem oder irreführendem Inhalt

oder ohne jeglichen Bezug zur Tagesordnung der Hauptversammlung nicht zu veröffentlichen. Dies gilt auch für Stellungnahmen,

deren Umfang 10.000 Zeichen überschreitet oder die nicht bis zum 11. Mai 2021, 12:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache eingegangen sind. Zudem behält sich die Gesellschaft

vor, je Aktionär nur eine Stellungnahme zu veröffentlichen. Die Gesellschaft wird darüber entscheiden, ob veröffentlichte

Stellungnahmen auch nach der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich bleiben.



Sofern Aktionäre Fragen an den Vorstand der Gesellschaft richten möchten, ist dies nur im Wege elektronischer Kommunikation

über das HV-Portal unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





wie nachfolgend unter Ziff. V. 4. d) dieser Einladung beschrieben möglich.



d) Auskunftsrecht / Fragerecht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 Covid-19-Gesetz





Auf Grundlage des Covid-19-Gesetzes ist den Aktionären in der Hauptversammlung zwar kein Auskunftsrecht im Sinne des § 131

AktG, jedoch das Recht einzuräumen, Fragen im Wege elektronischer Kommunikation zu stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Covid-19-Gesetz).



Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand entschieden, dass Fragen von ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären über

das HV-Portal unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





an den Vorstand gerichtet werden können. Eine anderweitige Form der Übermittlung ist ausgeschlossen.

Fragen von Aktionären müssen der Gesellschaft bis spätestens zum 11. Mai 2021, 12:00 Uhr (MESZ), über das HV-Portal zugehen. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er diese Fragen beantwortet

(§ 1 Abs. 2 Satz 2 Hs. 1 Covid-19-Gesetz). Er kann dabei insbesondere Fragen und deren Beantwortung zusammenfassen, wenn dies

sinnvoll erscheint. Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. Der Vorstand behält sich vor, wiederholt auftretende

Fragen in allgemeiner Form vorab über das HV-Portal zu beantworten. Der Vorstand beabsichtigt ferner, Fragen von Aktionären,

die der Gesellschaft bis zum 6. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ), über das HV-Portal zugehen, bereits vorab, spätestens im Laufe des 10. Mai 2021, unter namentlicher Nennung des jeweiligen Aktionärs über das HV-Portal zu beantworten, wenn und soweit der die jeweilige

Frage stellende Aktionär einer solchen Vorabbeantwortung nicht explizit widerspricht. Auch im Falle einer Vorabbeantwortung

über das HV-Portal wird der Vorstand diese Fragen (nochmals) während der Hauptversammlung beantworten.





e) Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Covid-19-Gesetz





Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung können von ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionären über

das HV-Portal unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





zur Niederschrift gemäß §§ 245 Nr. 1 AktG, 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Covid-19-Gesetz erklärt werden. Die Erklärung ist über das

HV-Portal von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende möglich. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von

Widersprüchen über das HV-Portal ermächtigt und wird selbst Zugang zu den eingegangenen Widersprüchen haben.



5.





Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung; Aufzeichnung und öffentlich zugängliche Übertragung; Offenlegung der Reden

des Vorstandsvorsitzenden und des Aufsichtsratsvorsitzenden







Diese Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und Erläuterungen sowie die zugänglich zu machenden

Unterlagen nach § 124a AktG können im Internet unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





eingesehen und heruntergeladen werden. Sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen werden

auch während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich sein. Die Abstimmungsergebnisse werden

nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse veröffentlicht.



Die wesentlichen Inhalte der Reden des Vorstandsvorsitzenden sowie des Aufsichtsratsvorsitzenden werden spätestens am Mittwoch,

den 5. Mai 2021 über das HV-Portal zugänglich gemacht. Anpassungen an aktuelle Entwicklungen bleiben vorbehalten. Die Eröffnung

der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden können auch von sonstigen Interessenten

in Bild und Ton live im Internet unter



www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/





verfolgt werden. Von der Rede des Vorstands wird eine Aufzeichnung erstellt, die nach der Hauptversammlung unter der gleichen

Internetadresse verfügbar ist.



Nach der Hauptversammlung wird über das HV-Portal automatisch eine Bestätigung über die Stimmenzählung gemäß § 129 Abs. 5

AktG bereitgestellt, die innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung heruntergeladen werden kann.



6.





Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte







Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 380.376.059,67 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt

in 134.475.308 Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. Sofern die Gesellschaft direkt oder indirekt i.S.d. § 71d AktG

eigene Aktien hält, stehen der Gesellschaft aus diesen Aktien nach § 71b AktG keine Rechte zu. Eigene Aktien wären daher weder

in der Hauptversammlung der Gesellschaft stimmberechtigt noch dividendenberechtigt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der

Einberufung der Hauptversammlung weder direkt noch indirekt eigene Aktien und sie beabsichtigt auch nicht, bis zur Hauptversammlung

eigene Aktien direkt oder indirekt zu erwerben.



7.





Informationen zum Datenschutz







Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft

und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informieren. Weitere datenschutzrechtliche Informationen erhalten

Sie über unsere Datenschutzerklärung, die im Internet unter



www.pfandbriefbank.com/datenschutz





eingesehen werden kann.

Verantwortlicher ist die Deutsche Pfandbriefbank AG, Parkring 28, 85748 Garching.

Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie per Post unter der vorgenannten Adresse oder per E-Mail unter

group.dataprotection@pfandbriefbank.com





Im Hinblick auf die virtuelle Hauptversammlung verarbeitet die Gesellschaft Ihre personenbezogenen Daten (Depotinformationen

des Aktionärs sowie ggf. Name, Anschrift und E-Mail-Adresse seines Vertreters, Besitzart der Aktien, Briefwahlstimmen/Weisungen

und Nummer der Stimmrechtskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze.



Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere für

die Stimmrechtsausübung und die Verfolgung der vollständigen Übertragung der virtuellen Hauptversammlung in Bild und Ton,

sowie deren Durchführung rechtlich zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit.

c) DS-GVO i.V.m. §§ 118 ff. AktG, 67e AktG, § 1 Covid-19-Gesetz und § 14 der Satzung. Zudem können Datenverarbeitungen, die

für die Organisation der Hauptversammlung erforderlich sind (z.B. die Veröffentlichung vorab eingereichter Stellungnahmen

zur Tagesordnung im HV-Portal), auf Grundlage überwiegender berechtigter Interessen erfolgen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f

DS-GVO). Die Gesellschaft erhält die personenbezogenen Daten der Aktionäre in der Regel über die Anmeldestelle von dem Kreditinstitut,

das die Aktionäre mit der Verwahrung ihrer Aktien beauftragt haben (sog. Depotbank). Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen

Daten aus organisatorischen Gründen für die Durchführung der virtuellen Hauptversammlung erforderlich ist, ist Rechtsgrundlage

dafür Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO.



Die Gesellschaft bedient sich zur Abwicklung der virtuellen Hauptversammlung externer Dienstleister und deren Subdienstleister.

Diese sind in der Europäischen Union ansässig. Die für die Zwecke der Ausrichtung der virtuellen Hauptversammlung beauftragten

Dienstleister verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich in Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. des Europäischen

Wirtschaftsraums und nach Weisung der Gesellschaft und nur soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung

erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene

Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu

behandeln. Darüber hinaus kann auch die Veröffentlichung und/oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte, insbesondere

an andere Aktionäre und Aktionärsvertreter, erforderlich werden, z.B. in Folge der gesetzlichen Mitteilungspflichten nach

§§ 126, 129 AktG.



Die Gesellschaft löscht Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, insbesondere wenn die personenbezogenen

Daten für die ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang

mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.



Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Daneben können

Sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung

verlangen.



Soweit Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO ist, steht den Aktionären

unter den gesetzlichen Voraussetzungen zudem ein Widerspruchsrecht zu.



Wenn Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren möchten, haben Sie die Möglichkeit, sich an den oben genannten Datenschutzbeauftragten

oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.







Garching, im März 2021







Deutsche Pfandbriefbank AG





Der Vorstand















Anlage





Lebensläufe der unter Tagesordnungspunkt 5 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen









a) Herr Dr. Günther Bräunig







Geburtsdatum/-ort:



10. Oktober 1955 / Wiesbaden



Nationalität:



Deutsch



Erstbestellung zum:



14. August 2009





Beruflicher Werdegang:



1980 - 1982

Promotion zum Dr. jur. an der Uni Mainz

1981 - 1983

Referendar am Landgericht Wiesbaden

1984 - 1986



Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Referent, später Referatsleiter in der Investment Banking Division



1986 - 1987



Airbus Industrie, Toulouse / Frankreich

Sales Finance Manager



1988 - 1989



Airbus Industrie North America, Washington, D.C. / USA

Sales Finance Director



seit 1989



KfW, Frankfurt am Main



1989 - 1993

Abteilungsleiter internationale Kapitalmärkte

1993 - 1995

Abteilungsleiter Kreditsekretariat

1995 - 1996

Abteilungsleiter Unternehmenspolitik im Vorstandssekretariat

1996 - 2000

Bereichsleiter Vorstandssekretariat

2000 - 2006

Generalbevollmächtigter

seit 10/2006

Mitglied des Vorstands

08/2007 - 10/2008



IKB AG, Düsseldorf

Vorsitzender des Vorstands / währenddessen Ruhen des Mandats als Vorstand der KfW







KfW, Frankfurt am Main



09/2017 - 12/2017

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands

01/2018 - 06/2021

Vorsitzender des Vorstands











Ausbildung:



Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Mainz und Dijon





Aufsichtsratsmandate und vergleichbare Mandate:



Börsennotierte Gesellschaften:



Deutsche Post AG, Bonn

Mitglied des Aufsichtsrates















Deutsche Telekom AG, Bonn

Mitglied des Aufsichtsrates











Nicht börsennotierte Gesellschaften:

-keine-





b) Frau Dagmar P. Kollmann







Geburtsdatum/-ort:



9. Juli 1964 Wien / Österreich



Nationalität:



Österreich



Erstbestellung zum:



14. August 2009





Beruflicher Werdegang:



1989 - 1994



UBS Phillips and Drew, London / Großbritannien



1994 - 2001



Morgan Stanley International Ltd., London / Großbritannien

Managing Director



2001 - 2008



Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt am Main

ab 2002 Mitglied des Vorstands ab 2006 Vorstandsvorsitzende



2006 - 2008



Morgan Stanley International Ltd., London / Großbritannien

Member of the Board of Directors



2006 - 2008



Morgan Stanley & Co. International Ltd., London / Großbritannien

Member of the Board of Directors



2009 -2015



Hypo Real Estate Holding AG, München

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates Vorsitzende des Prüfungsausschusses



seit 2009



Deutsche Pfandbriefbank AG, München

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates Vorsitzende des Prüfungsausschusses



2010 - 2019



Bank Gutmann AG, Wien / Österreich

Mitglied des Aufsichtsrates



seit 2012



Mitglied der Monopolkommission, Bonn



2012 - 2021



KfW IPEX Bank AG, Frankfurt am Main

Mitglied des Aufsichtsrates



seit 2012



Deutsche Telekom AG, Bonn

Mitglied des Aufsichtsrates seit 2014 Vorsitzende des Prüfungsausschusses



seit 2014



Unibail-Rodamco-Westfield SE, Paris / Frankreich

Mitglied des Aufsichtsrates



seit 2019



Coca-Cola European Partners plc, London / Großbritannien

Mitglied des Aufsichtsrates



seit 2021



Paysafe Limited, Hamilton / Bermuda (künftig: London / Großbritannien)

Mitglied des Aufsichtsrats













Ausbildung:



Abschluss als Magister der Rechtswissenschaften an der Universität Wien





Aufsichtsratsmandate und vergleichbare Mandate:





Börsennotierte Gesellschaften:



Deutsche Telekom AG, Bonn

Mitglied des Aufsichtsrats















Unibail-Rodamco-Westfield SE, Paris / Frankreich

Mitglied des Aufsichtsrats















Coca-Cola European Partners plc, London / Großbritannien

Mitglied des Aufsichtsrats















Paysafe Limited, Hamilton / Bermuda (künftig: London / Großbritannien)

Mitglied des Aufsichtsrats











Nicht börsennotierte Gesellschaften:

-keine-





c) Herr Dr. Thomas Duhnkrack







Geburtsdatum/-ort:



12. Juni 1954 / Hamburg



Nationalität:



Deutsch



Erstbestellung zum:



21. Juli 2015





Beruflicher Werdegang:



01/1984 - 12/2002



Deutsche Bank Gruppe





1984 - 1985

Management Trainee

1985 - 1988

Deutsche Bank AG, Hamburg

stellvertretender Leiter der Filiale Altona



1988 - 1995

Deutsche Bank AG, Japan

1988 - 1989

Manager Corporate Banking, Tokio / Japan

1990 - 1992

General Manager, Osaka und Mitglied des Japan Management Committee

1993 - 1995

General Manager Japan, Tokio / Japan und Mitglied des Asia / Pacific Board, Singapur

1996 - 1998

Deutsche Bank AG, Hamburg

Regionalleiter Firmenkunden Nord



1998 - 2002

Bereichsvorstand Firmen und Immobilien, Frankfurt am Main und Mitglied des Corporate and Investment Banking Board (CIB), London

/ Großbritannien



01/2003 - 06/2009



DZ BANK AG Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Mitglied des Vorstands: Corporate & Structured Finance, Firmenkundengeschäft und Auslandsniederlassungen und Aufsichtsratsvorsitzender

bei VR Leasing, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, DVB Bank, DZ Equity Partner



2010 - 2013



Advent International, Frankfurt am Main und London / Großbritannien

Operating Partner



seit 2011



PREMIUM Equity Partners GmbH, Frankfurt am Main

Mitgründer und Partner













Ausbildung:



Studium der Betriebswirtschaftslehre (Diplom-Kaufmann), Universität

Hamburg

Promotion zum Dr. rer. pol. an der Universität Hamburg







Aufsichtsratsmandate und vergleichbare Mandate:



Börsennotierte Gesellschaften:

-keine-









Nicht börsennotierte Gesellschaften:



Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Mitglied des Aufsichtsrats







d) Herr Oliver Puhl







Geburtsdatum/-ort:



27. Oktober 1964 / Marburg



Nationalität:



Deutsch



Erstbestellung zum:



13. Mai 2016





Beruflicher Werdegang:



1991 - 1996



Drueker & Co. GmbH, Frankfurt am Main

Vice President

Mergers & Acquisitions in Anlagenbau, Facility Management, Nahrungsmittelzusatzstoffe, Laser- sowie Reinraum-Technologie



1997 - 1998



Huss Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Bremen

Geschäftsführer Finanzen

Restrukturierung Maschinenbauunternehmen in Private Equity-Besitz



1998 - 2000



Kinderwelt GmbH, Frankfurt am Main

Mitgründer, Geschäftsführer

Aufbau Kinderbetreuungsunternehmen



2000 - 2014



Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt am Main

Managing Director, Senior Advisor

Immobilien-Investment Banking in Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa, Russland, Nordeuropa und Israel



seit 2014



Puhl GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Gründer, Geschäftsführer

Beratung bei Kapitalmarkt-, Mergers & Acquisitions-, und Restrukturierungstransaktionen im Immobilienbereich



seit 2019



westpol proptech investments GmbH & Co. KG, Berlin

Mitgründer, Kommanditist













Ausbildung:



Master of Business Administration (lic. oec. HSG),

Hochschule St. Gallen (HSG), St. Gallen

Master of Real Estate Economics ("Immobilienökonom ebs"), European Business School (ebs), Schloss Reichartshausen







Aufsichtsratsmandate und vergleichbare Mandate:



Börsennotierte Gesellschaften:

-keine-









Nicht börsennotierte Gesellschaften:



AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG, Berlin

Kommanditist, Mitglied des Investment Committees







e) Herr Hanns-Peter Storr







Geburtsdatum/-ort:



11. Oktober 1959 / Schwäbisch Gmünd



Nationalität:



Deutsch



Erstbestellung zum:



12. Mai 2021 (designiert)





Beruflicher Werdegang:









Deutsche Bank AG, Stuttgart



05/1987 - 12/1992

Trainee, danach Assistent der Geschäftsleitung

01/1993 - 12/1997

Kreditmanagement, zuletzt Direktor und Leiter des Bereichs zur Betreuung

krisenbehafteter Unternehmen



01/1998 - 07/1998



Deutsche Bank AG, London / Großbritannien

Credit Risk Management



08/1998 - 12/1999



Deutsche Bank AG, Hamburg

Stv. Leiter Unternehmensanalyse Region Nord



01/2000 - 05/2005



Deutsche Bank AG, Stuttgart

ab 02/2000 Mitglied der Geschäftsleitung Region Südwest



06/2005 - 10/2007



Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Head of Workout Germany



11/2007 - 02/2011



Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Frankfurt am Main

Mitglied des Vorstands - Global Head of Credit Private & Business Clients und Private Wealth Management



03/2011 - 05/2018



Deutsche Postbank AG, Bonn

Mitglied des Vorstands - Chief Risk Officer



05/2018 - 03/2019



Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Frankfurt am Main

Mitglied des Vorstands - Chief Risk Officer







Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Chief Risk Officer Private and Commercial Clients (PCB)













Ausbildung:



Bankkaufmann

Studium der Wirtschaftswissenschaften (Diplom-Ökonom), Universität Hohenheim







Aufsichtsratsmandate und vergleichbare Mandate:



Börsennotierte Gesellschaften:

-keine-









Nicht börsennotierte Gesellschaften:



BHW Bausparkasse AG, Hameln

Mitglied des Aufsichtsrats

Vorsitzender des Risiko- und Prüfungsausschusses







f) Frau Susanne Klöß-Braekler







Geburtsdatum/-ort:



11. Mai 1964 / Gießen-Lützellinden



Nationalität:



Deutsch



Erstbestellung zum:



12. Mai 2021 (designiert)





Beruflicher Werdegang:



11/1988 - 06/2011



Accenture plc, Dublin / Irland

Letzte Funktion: Managing Partner und Mitglied des Management Boards Financial Services







Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main



seit 09/2011

Managing Director

09/2011 - 03/2016

Global Head of Credit Products (Deutschland, Europa und Asien)

Mitglied des PBC Global Executive Committees



09/2012 - 03/2016

Global Head of Deposits & Payments (Deutschland, Europa und Asien)

- zusätzlich zu Global Head of Credit Products

Mitglied des PBC Global Executive Committees







Deutsche Postbank AG, Bonn



12/2012 - 05/2017

Mitglied des Vorstands - Vorstand Produkte & Postbank Direkt

06/2017 - 05/2018

Mitglied des Vorstands - Vorstand Privatkunden

(bis zur Verschmelzung der Gesellschaft; danach Mitglied des Vorstands der Nachfolgeorganisation DB Privat- und Firmenkundenbank

AG)







Deutsche Bank Privat- und Firmenkunden AG, Frankfurt am Main



05/2018 - 12/2019

Mitglied des Vorstands - Vorstand Privatkunden Postbank

01/2020 - 09/2020

Mitglied des Vorstands - Vorstand Produkte, Prozessmanagement und Digitalisierung (bis zur Verschmelzung der Gesellschaft

am 15. Mai 2020, danach Managing Director Deutsche Bank AG)



seit 10/2020



unabhängiger Aufsichtsrat und Beirat, Senior Advisor















Ausbildung:



Studium der Betriebswirtschaftslehre (Diplom-Kauffrau) an den Universitäten Gießen und Frankfurt am Main





Aufsichtsratsmandate und vergleichbare Mandate:



Börsennotierte Gesellschaften:



Cembra Money Bank AG, Zürich / Schweiz

Mitglied des Verwaltungsrats (designiert, ab 04/2021)











Nicht börsennotierte Gesellschaften:



ING-DiBa AG, Frankfurt am Main

Vorsitzende des Aufsichtsrats, Vorsitzende des

Nominierungsausschusses und des

Vergütungskontrollausschusses (designiert, ab 04/2021)















Oddo BHF AG, Frankfurt am Main

Mitglied des Aufsichtsrats