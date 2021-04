DGAP-News: Cryptology Asset Group PLC





Cryptology Asset Group p.l.c. ("Cryptology")

Malta, 01.04.2021



Geschätzter NAV von Cryptology erreicht mit

225,28 € ein neues Allzeithoch



Cryptology schließt mit neuem CEO, drei Neuinvestitionen und einem NAV-Allzeithoch das erfolgreichste Quartal seiner Geschichte ab.







Malta, 01.04.2021. Die Cryptology Asset Group (ISIN: MT0001770107; Ticker: CAP, ehemals 4UD), eine führende europäische Investmentgesellschaft für Blockchain- und Krypto-Geschäftsmodelle, gibt ihren zuletzt geschätzten Net Asset Value ("NAV") je Aktie von 225,28 € bekannt. Die Aktie schloss am Vortag bei 171,00 € und damit rund 24,1 % unterhalb des NAV.



Der Anstieg des NAV gegenüber der Vorwoche ist größtenteils auf einen relativen Anstieg der Northern Data-Aktien und einen kürzlichen Kauf von Block.one-Aktien im Wert von 30 Millionen USD zurückzuführen.



Da Block.one ein privates Unternehmen ist, besteht für Investoren einzig die Möglichkeit sich indirekt über die öffentlich gehandelten Aktien von Cryptology an dem Unternehmen und seiner immensen Bitcoin-Bilanz zu beteiligen.



Patrick Lowry, CEO von Cryptology: "Es war ein aufregender Jahresauftakt für Cryptology. Im ersten Quartal haben wir drei spannende Investitionen getätigt und den Grundstein für unsere Strategie 2021 gelegt. Ich freue mich darauf, was das zweite Quartal und der Rest des Jahres für Cryptology, seine Portfoliounternehmen und seine Aktionäre bereithält."



Die Cryptology-Aktie wird derzeit an mehreren deutschen Börsenplätzen gehandelt, darunter die Börse Düsseldorf, Gettex und Tradegate. Um die Handelsliquidität zu erhöhen und sich neuen Aktionärsgruppen zu öffnen, prüft Cryptology derzeit ein internationales Listing. Das Tickersymbol für Cryptology wurde kürzlich von 4UD auf CAP geändert.



Über Cryptology Asset Group p.l.c.



Cryptology ist eine führende europäische Investmentgesellschaft für Krypto-Assets und blockchain-bezogene Geschäftsmodelle. Gegründet von Christian Angermayers Family Office, der Apeiron Investment Group und der Krypto-Legende Mike Novogratz, ist Cryptology die größte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft für Blockchain- und Krypto-basierte Geschäftsmodelle in Europa. Zu den bemerkenswerten Portfoliounternehmen gehören der Krypto-Gigant und EOSIO-Softwarehersteller Block.one, der führende HPC-Anbieter Northern Data, der provisionsfreie Online-Neobroker nextmarkets und die Krypto-Asset-Management-Gruppe Iconic Holding.



Medienkontakt:



Cryptology Asset Group p.l.c.



Jefim Gewiet (COO)



E-Mail: info@cryptology-ag.com



























01.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

