MBB SE erhöht Dividende und erwartet für 2021 weiteres Umsatzwachstum





14.04.2021





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



MBB SE erhöht Dividende und erwartet für 2021 weiteres Umsatzwachstum



Berlin, 14. April 2021 - Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführenden Direktoren der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4) haben heute beschlossen, der für 8. Juni 2021 geplanten und virtuell stattfindenden Hauptversammlung eine Erhöhung der Basisdividende von 0,70 € auf 0,88 € pro Aktie vorzuschlagen. Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Börsengangs der MBB-Tochter Friedrich Vorwerk soll zusätzlich zur Basisdividende eine Zusatzdividende von weiteren 0,88 € pro Aktie vorgeschlagen werden. In Summe läge die Dividende damit bei 1,76 € pro Aktie.



Im Geschäftsjahr 2020 konnte MBB den Umsatz um 16,4 % auf 689,2 Mio. € steigern. Das bereinigte EBITDA wuchs dabei um 26,8 % auf 85,7 Mio. €, was einer EBITDA-Marge von 12,5% entspricht. Zum 31. Dezember 2020 verfügte die MBB-Gruppe über Nettofinanzmittel von 252,6 Mio. €, wovon 182,5 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen. Durch den Börsengang von Friedrich Vorwerk ist die finanzielle Ausstattung nochmals signifikant gestärkt worden.



Für das Geschäftsjahr 2021 plant MBB den Wachstumskurs fortzusetzen. Insbesondere auf Grund der erfreulichen Entwicklung des Segments Service & Infrastructure, zu dem die Unternehmen Friedrich Vorwerk und DTS gehören, erwartet MBB den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr auf 720 Mio. € steigern zu können. Die bereinigte EBITDA-Marge wird dabei voraussichtlich zwischen 10-12 % liegen. MBB sieht nicht zuletzt durch die eigene finanzielle Stärke beste Voraussetzungen, um auch durch den Zukauf neuer Tochterunternehmen weiter zu wachsen.



Der vollständige Geschäftsbericht 2020 wird am 16. April 2021 unter www.mbb.com/ir/berichte veröffentlicht.







MBB SE



Joachimsthaler Straße 34



10719 Berlin



Tel +49 30 844 15 330



Fax +49 30 844 15 333



anfrage@mbb.com

www.mbb.com





Geschäftsführende Direktoren



Dr. Christof Nesemeier (CEO)



Dr. Constantin Mang



Klaus Seidel



Vorsitzender des Verwaltungsrats



Gert-Maria Freimuth



Registergericht



Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

















