Aufsichtsratsvorsitzender von Evotec wird sein Mandat mit Wirkung zum Ende der kommenden Hauptversammlung am 15. Juni 2021 niederlegen



Hamburg, Deutschland - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) gibt bekannt, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Prof. Dr. Wolfgang Plischke heute der Gesellschaft seine Entscheidung mitgeteilt hat, sein Aufsichtsratsmandat der Evotec SE mit Wirkung zum Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung am 15. Juni 2021 aus privaten Gründen niederzulegen. Herr Prof. Dr. Plischke gehört dem Aufsichtsrat seit 2014 als Vorsitzender des Aufsichtsrats an.







