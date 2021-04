DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Immobilien





ACCENTRO veröffentlicht Zahlen für Geschäftsjahr 2020 - EBIT vor Einmaleffekten übertrifft Vorjahreswert





26.04.2021 / 20:03 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







ACCENTRO veröffentlicht Zahlen für Geschäftsjahr 2020 - EBIT vor Einmaleffekten übertrifft Vorjahreswert



- Konzernumsatz von 125,2 Mio. EUR



- Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 34,8 Mio. EUR



- Einmalaufwendungen von 6,0 Mio. EUR wirken sich mindernd auf EBIT aus



- Beurkundetes Verkaufsvolumen von 118,7 Mio. EUR übertrifft Vorjahresniveau





Berlin, 26. April 2021 - Die ACCENTRO Real Estate AG, Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020.



Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Geschäftsjahr 2020 betrug 34,8 Mio. EUR. Der Vorstand war in seiner Prognose von einem EBIT auf Vorjahresniveau (Vj.: 39,8 Mio. EUR) ausgegangen. Ein wesentlicher Grund für die Abweichung von der Prognose war die pandemiebedingte Verzögerung beim Nutzen-Lasten-Wechsel, wodurch sich für das vierte Quartal 2020 geplante Ergebnisse in das Jahr 2021 verschoben haben. Zusätzlich wirkten sich im Berichtsjahr Einmalaufwendungen in Höhe von 6,0 Mio. EUR mindernd auf das EBIT aus, von denen 4,0 Mio. EUR im vierten Quartal 2020 angefallen sind. Ohne die Berücksichtigung der Einmalaufwendungen hätte das EBIT im Geschäftsjahr 2020 40,8 Mio. EUR betragen und damit den Vorjahreswert leicht übertroffen.



Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 125,2 Mio. EUR. Der Vorstand hatte in seiner Prognose einen Umsatz leicht über dem Vorjahreswert (Vj.: 143,3 Mio. EUR) erwartet. Auch hier hat der verzögerte Nutzen-Lasten-Wechsel für das vierte Quartal 2020 geplante Umsätze in das Jahr 2021 verschoben. Entsprechend ist das akkumulierte bereits beurkundete Verkaufsvolumen ohne vollzogenem Nutzen-Lasten-Wechsel per 31.12.2020 auf 36,9 Mio. EUR weiter gestiegen (per 30.09.2020: 29,5 Mio. EUR).



Trotz pandemiebedingter starker vertrieblicher Einschränkungen haben sich bei der ACCENTRO AG die Verkaufszahlen im Jahr 2020 positiv entwickelt. Mit 420 verkauften Einheiten in der Einzelprivatisierung konnte das Unternehmen beinahe an die gute Entwicklung aus dem Vorjahr anknüpfen (Vj.: 463 Einheiten). Das beurkundete Verkaufsvolumen lag mit 118,7 Mio. EUR sogar über dem Vorjahreswert (Vj.: 109,8 Mio. EUR). Auch im vierten Quartal 2020 übertrafen der Verkauf von 156 Einheiten (Vj.: 117 Einheiten) und das beurkundete Verkaufsvolumen von 44,9 Mio. EUR (Vj.: 32,6 Mio. EUR) die Vorjahreswerte.



Die Analystenschätzungen sind im Durchschnitt für das Geschäftsjahr 2020 von einem Konzernumsatz in Höhe von 141,1 Mio. EUR und einem Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 35,9 Mio. EUR ausgegangen.



ACCENTRO plant die finalen Ergebnisse sowie den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 am 30.04.2021 zu veröffentlichen.







Über die ACCENTRO Real Estate AG



Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag





Ansprechpartner für Investor Relations:



Thomas Eisenlohr



ACCENTRO Real Estate AG



Kantstraße 44/45



10625 Berlin



E-Mail: eisenlohr@accentro.de



Tel. +49 (0)30 - 88 71 81 272





Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:



Karl-Philipp Jann



PB3C GmbH



Rankestraße 17



10789 Berlin



E-Mail: jann@pb3c.com



Tel. +49 (0)30 - 72 62 76 1612

















26.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de