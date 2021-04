DGAP-News: HAMBORNER REIT AG













Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG beschließt Dividende von 0,47 Euro je Aktie - Erneutes Wahlrecht zwischen Bar- und Aktiendividende





Duisburg, 29. April 2021 - Am heutigen Tag fand in virtueller Form die diesjährige Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG statt. Dabei wurden sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit gebilligt. Die Beschlüsse betrafen u.a. die Entlastung des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020, die Billigung des Vergütungssystems der Vorstandsmitglieder und der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie die Erneuerung der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien.



DIVIDENDE



Die heutige Hauptversammlung hat den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat bestätigt und eine Dividendenzahlung für das zurückliegende Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 0,47 Euro je Aktie beschlossen. Unter Berücksichtigung des heutigen Xetra-Schlusskurses entspricht dies einer Dividendenrendite von rd. 5,0%.



Angesichts der hohen Akzeptanz auf Seiten der Aktionäre im vergangenen Jahr, bietet die Gesellschaft erneut eine sogenannte Aktiendividende an. Aktionäre, die an einer unkomplizierten Reinvestition ihrer Dividendenansprüche interessiert sind, haben somit wiederum die Möglichkeit, anstelle einer klassischen Bardividende, Aktien der HAMBORNER REIT AG zu erhalten.



Die Aktionäre werden in den kommenden Tagen schriftlich von ihrer depotführenden Bank informiert und können bis zum 17. Mai 2021 von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Die Auszahlung der Bardividende sowie die Zuteilung der neuen Aktien erfolgen voraussichtlich am 27. Mai 2021 bzw. am 31. Mai 2021.



Auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hamborner.de/investor-relations/aktiendividende.html steht neben weiterführenden Informationen rund um die Aktiendividende ein Dividendenrechner zur Verfügung, welcher zur individuellen Kalkulation eines möglichen Aktienbezugs genutzt werden kann.



ABSTIMMUNGSERGEBNISSE



Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung können auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hamborner.de/investor-relations/hauptversammlung.html eingesehen werden.



ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG



Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, welche ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit diversifiziertes, hochwertiges Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie Nahversorgungsimmobilien, wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren, Baumärkte und Geschäftshäuser in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.



Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre kontinuierliche und nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.



