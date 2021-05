DGAP-News: Nagarro SE





Börsengang und gänzlich neue Markenidentität als Meilensteine in 2020



Umsatzsteigerung von 7 % auf 430,4 Mio. € trotz der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

03. Mai 2021 - Rückblickend war das Jahr 2020 auch für Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung, eines der ereignisreichsten der letzten Jahrzehnte: Nicht nur COVID-19 hat Leben und Weltwirtschaft von einem Tag auf den anderen grundlegend verändert. Auch wurden inmitten der Pandemie die Vorbereitungen für die Abspaltung vom damaligen Mutterkonzern Allgeier SE und den damit verbundenen Börsengang im Dezember 2020 getroffen. Im Vorfeld zu diesem großen Schritt wurde zusätzlich eine gänzlich neue Markenidentität entwickelt, welche Unternehmensethos und -werte optimal widerspiegelt.



Eine positive Jahresbilanz für 2020



Dank des breit gefächerten Portfolios von 750 Blue Chip-Kunden aus 50 Ländern und der beständigen Nachfrage nach digitalen Lösungen konnte sich Nagarro trotz der anhaltenden Pandemie gut behaupten. Der Umsatz von Nagarro stieg von 402,4 Mio. € im Jahr 2019 auf 430,4 Mio. € im Jahr 2020, was einer Ausweitung um 7 % entspricht. Das bereinigte EBITDA, eine Nicht-IFRS-Kennzahl, wuchs um 38 % von 55,0 Mio. € im Jahr 2019 auf 76,2 Mio. € im Jahr 2020. "Für viele unserer Kunden war 2020 ein schwieriges Jahr", so Cindy Wolf, eine der Managing Directors von Nagarro und wohnhaft in New York City. "Dennoch konnten wir uns als Unternehmen weiterentwickeln und wachsen und neue, wichtige digitale Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden realisieren."



Börsengang und neue Markenidentität



Während COVID-19 das gesamte Jahr über mit verschiedensten Auswirkungen omnipräsent war, realisierte Nagarro den konsequent verfolgten Plan der Abspaltung vom damaligen Mutterkonzern Allgeier und eines eigenständigen Börsenlistings. Am 16. Dezember 2020 erfolgte die Notierung der Nagarro SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse mit einer Erstnotiz von 69,00 €. Die Aktie schloss am 30. Dezember 2020 mit einem Zuwachs von 32% bei 91,00 €. Im Vorfeld zur Börsennotierung wurden außerdem ein neues Logo, ein neues Branding sowie eine neue Website eingeführt. Dies wurde in-house mit dem eigenen Marketing- und Designteam umgesetzt und unterstreicht Nagarro"s freundlichen, menschlichen Charakter.



Organisationsdesign und Unternehmenskultur



Seit vielen Jahren investiert Nagarro in den Aufbau eines modernen, agilen, unternehmerischen und menschlich agierenden Unternehmens mit einer unverwechselbaren Organisationsgestaltung und Kultur. Als größtenteils virtuell-zusammenarbeitendes, globales Unternehmen ohne festes Headquarter legt Nagarro besonderen Wert auf den einzigartigen Unternehmenswert "CARING" - ein Akronym für Client-centric, Agile, Responsible, Intelligent, Non-hierarchical und Global. Vor allem das besondere Organisationsdesign von Nagarro erlaubte eine reibungslose Fortführung der täglichen Arbeit und schnelle Anpassungen an veränderte Marktgegebenheiten. "Das vergangene Jahr hat uns als Unternehmen gezeigt, dass wir dank CARING und dank unseres Zusammenhalts gestärkt aus jeder Krise hervorgehen können", so Neeraj Chhibba, ein Mitglied des Financial Councils von Nagarro. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Werte, unsere Fähigkeiten und unsere Kundenbeziehungen eine starke Basis für nachhaltigen zukünftigen Erfolg bilden."







2020 war ein Jahr der Transformation für das Digital Engineering Unternehmen Nagarro SE



Download des Nagarro Geschäftsberichts 2020 unter https://annualreport.nagarro.com



Weitere Informationen auf www.nagarro.com



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte press@nagarro.com



Über Nagarro



Nagarro (FRA: NA9) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und hilft Kunden, zu innovativen, "digital-first Unternehmen" zu werden und so in ihren Märkten zu gewinnen. Nagarro zeichnet sich durch den unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, die Unternehmenswerte "CARING" sowie durch das Motto "Thinking Breakthroughs" aus. Nagarro beschäftigt über 8.600 Mitarbeiter in 25 Ländern (Stand 31.12.2020). Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com



