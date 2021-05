DGAP-News: Wacker Neuson SE





Christoph Burkhard wird neuer CFO der Wacker Neuson SE



München, 05. Mai 2021 - Mit Wirkung zum 1. Juni 2021 wird Christoph Burkhard neuer CFO der Wacker Neuson SE. Er folgt auf Mag. Kurt Helletzgruber, der derzeit aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand entsendet ist und interimistisch das Amt des CEO und CFO innehat.



"Mit Herrn Burkhard haben wir einen im internationalen Umfeld sehr erfahrenen CFO gewonnen, der über ausgezeichnetes Know-how im Bereich Finanzierung und bei der Umsetzung globaler Transformationsprozesse verfügt", sagt Hans Neunteufel, Aufsichtsratsvorsitzender der Wacker Neuson SE. "Daneben hat Herr Burkhard bereits seine Fähigkeit zu erfolgreichem und nachhaltigem Working Capital Management in einem global stark wachsenden Maschinenbauunternehmen unter Beweis gestellt - ein sehr wichtiges Thema auch für unseren Konzern", so Neunteufel weiter.



Christoph Burkhard wird in seiner Rolle als CFO der Wacker Neuson SE die Ressorts Finanzen, Controlling & Risikomanagement, Revision, IT und Absatzfinanzierung verantworten.



"Ich freue mich sehr darauf, die spannenden Zukunftsthemen der Wacker Neuson Group durch eine integrierte Finanzfunktion zu unterstützen und die strategischen Ziele des Konzerns, wie beispielsweise den Ausbau des zero emission Portfolios, gemeinsam mit dem Vorstandsteam voranzutreiben", kommentiert Christoph Burkhard.



Zum 1. Juni nimmt neben Herrn Burkhard als neuem Finanzvorstand auch Herr Dr. Tragl seine Tätigkeit als CEO und Vorstandsvorsitzender auf (siehe Meldung vom 23.03.2021). Damit wechselt Kurt Helletzgruber planmäßig wieder zurück in den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Helletzgruber herzlich für seine erfolgreiche und mit höchstem Einsatz geleistete Arbeit im Vorstand der Wacker Neuson SE. Prof. Dr. Matthias Schüppen, der für die Zeit der Entsendung Kurt Helletzgrubers den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernommen hatte, wird dieses Amt weiter bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 ausüben.







Zur Person:



Christoph Burkhard war zuletzt Finanzvorstand der börsennotierten Nordex Gruppe, einem der weltweit größten Hersteller von Windenergieanlagen mit rund 9.000 Mitarbeitern. Davor war er 18 Jahre in unterschiedlichen Positionen für die Siemens AG tätig, unter anderem als CFO für das globale Offshore-Windgeschäft. Herr Burkhard ist Diplom-Kaufmann. Er studierte Volkwirtschaft und Betriebswirtschaft an den Universitäten Heidelberg und Tübingen und hält einen Master of Science der London School of Economics.







Ansprechpartner:



Christopher Helmreich



Head of Investor Relations



Wacker Neuson SE



Preußenstraße 41



80809 München



Tel.: +49 - (0)89 - 354 02 - 427



christopher.helmreich@wackerneuson.com

Über die Wacker Neuson Group:



Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.500 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2020 lag der Umsatz bei 1,6 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.































