SunMirror AG stärkt Unternehmensführung mit Lester Kemp als neuem Chief Operating Officer (COO)

ZUG, Schweiz; 06. Mai 2021 -- Die SunMirror AG ("SunMirror"; XETRA Wien: ROR1; ISIN CH0396131929), die als Bergbau- und Explorationsunternehmen auf Bodenschätze wie Gold, Lithium und andere Metalle und Mineralien spezialisiert ist, stärkt ihr Führungsteam mit Lester Kemp. Der 55-Jährige Absolvent der Royal School of Mines (Imperial College, University of London) wird SunMirror als neuer Chefgeologe und Chief Operating Officer (COO) verstärken. Schwerpunkt seiner Tätigkeit werden die Projekte von SunMirror in Australien sein, wo die Gesellschaft attraktive Schürf- und Bergbaurechte hält. Zudem wird er die weitere Expansion in neue Märkte begleiten und das Unternehmen mit seiner langjährigen Expertise bei der Exploration unterstützen. Lester Kemp verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen weltweit in den Bereichen Mining und Exploration. Zuletzt war er für Century Cobalt Corporation als COO tätig, wo er Kobalt-Projekte in den USA verantwortete und Firmen bei Rohstoff-Projekten in Afrika beriet. Lester Kemp ist zudem Non-Executive Director einer in Großbritannien ansässigen Beratungsfirma mit Fokus auf Good Governance bei der Produktion und Beschaffung von Mineralien.

Dr. Heinz Rudolf Kubli, Mitglied des Verwaltungsrats der SunMirror AG, erklärt: "Wir freuen uns sehr, einen erfahrenen und renommierten Fachmann wie Lester Kemp bei SunMirror begrüßen zu dürfen und auf die künftige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm. Lester Kemp wird mit seiner Expertise und Erfahrung wichtige Impulse für unser weiteres Wachstum liefern. Mit ihm werden wir die erfolgreiche Entwicklung von SunMirror weiter vorantreiben und langfristig den Unternehmenswert steigern."

Positiv für die weitere Entwicklung von SunMirror gestimmt sind indes auch die Analysten des auf Small und Mid Caps fokussierten Research-Hauses Sphene Capital. In ihrer neuesten Studie bestätigen sie ihre Kaufempfehlung für die SunMirror-Aktie und haben das Kursziel deutlich von EUR 68,90 auf EUR 174,30 erhöht. Weitere Kurspotenziale könnten sich laut Sphene Capital unter anderem dadurch ergeben, dass es SunMirror gelingt, mit den Erlösen aus der geplanten Kapitalerhöhung Rohstoffvorkommen zu erwerben, die unter Marktwert liegen. Der vollständige Report ist auf der Website der SunMirror AG unter www.sunmirror.com in der Rubrik "Investor Relations" verfügbar.



Über die SunMirror AG



SunMirror ist eine Holdinggesellschaft für natürliche Ressourcen mit einem strategischen Fokus auf Gold und anderen kritischen Rohstoffen - jenen Metallen und Mineralien, die die Nachfrage nach nachhaltiger Technologie der nächsten Generation antreiben. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.





Pressekontakt



edicto GmbH



Doron Kaufmann/Axel Mühlhaus



Tel.: Tel.: +49 69 905505-53

sunmirror@edicto.de



Eschersheimer Landstraße 42 - 44



60322 Frankfurt a.M.