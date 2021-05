DGAP-News: H&R GmbH & Co. KGaA





12.05.2021 / 14:31









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







H&R GmbH & Co. KGaA bestätigt vorläufige Zahlen für Q1-2021



- EBITDA bei EUR 25,7 Mio.



- Ausblick für 2021 vorerst unverändert



Salzbergen, 12. Mai 2021. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat die vorläufigen Kennzahlen für den Jahresstart bestätigt und im ersten Quartal 2021 ein operatives Konzernergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 25,7 Mio. erzielt (Vorjahresvergleichszeitraum: EUR 10,7 Mio.). Das abgelaufene Quartal lieferte schwächere Umsatzerlöse von EUR 241,4 Mio. (Q1-2020: EUR 259,4 Mio.).



Übersicht der wesentlichen Kennzahlen:



Konzernkennzahlen in Mio. EUR

Q1-2021

Q1-2020

Diff. absolut

Umsatzerlöse

241,4

259,4

-18,0

Operatives Ergebnis (EBITDA)

25,7

10,7

15,0

EBIT

13,2

-2,0

15,2

EBT

11,3

-3,7

15,0

Konzernergebnis der Aktionäre

7,2

-4,7

11,9

Konzernergebnis je Aktie (EUR)

0,19

-0,13

0,32

Operativer Cashflow

-4,0

2,9

-6,9

Free Cashflow

-12,3

-22,2

9,9



31.3.2021

31.3.2020

Diff. absolut

Bilanzsumme

813,3

745,7

67,6

Konzerneigenkapital

362,0

346,9

15,1

Eigenkapitalquote (%)*

44,5

46,5

-2,0









Segmentkennzahlen in Mio. EUR

Q1-2021

Q1-2020

Diff. absolut

ChemPharm Refining







Umsatzerlöse

144,5

170,7

-26,2

Operatives Ergebnis (EBITDA)

17,5

5,0

12,5









ChemPharm Sales







Umsatzerlöse

87,9

80,2

7,7

Operatives Ergebnis (EBITDA)

7,6

6,7

0,9









Segment Kunststoff







Umsatzerlöse

10,9

11,0

-0,1

Operatives Ergebnis (EBITDA)

0,9

-0,1

1,0









Überleitung / Sonstige







Umsatzerlöse

-2,0

-2,6

0,6

Operatives Ergebnis (EBITDA)

-0,2

-0,9

0,7







* Angabe der Veränderung in Prozentpunkten.





Sämtliche Segmente lieferten positive Ergebnisbeiträge. Die deutliche Verbesserung zum EBITDA des Vorjahresvergleichsquartals in Höhe von EUR 15,0 Mio. ist jedoch insbesondere auf eine signifikante Steigerung der Ergebnisbeiträge unserer Raffinerien im Segment REFINING zurückzuführen. So machten sich im Raffineriegeschäft vor allem stabile Preise positiv bemerkbar. Im internationalen Geschäft blieb das Ergebnis insgesamt auf Vorjahresniveau. Das Kunststoffgeschäft behauptete sich in einem bekanntermaßen extrem schwierigen Umfeld rund um das Automobilgeschäft und verbesserte sein operatives Ergebnis um EUR 1,0 Mio.



Es lässt sich nach dem ersten Quartal 2021 festhalten, dass das EBITDA des Jahresauftakts eine Gesamterreichung am oberen Ende der Guidance von € 60,0 Mio. bis € 75,0 Mio. nahelegt. Dennoch ist die Geschäftsführung aktuell der Auffassung, sich die sprichwörtliche "Luft nach oben" bis auf weiteres noch erhalten zu wollen. Inwiefern wir die prognostizierte Bandbreite für uns nutzen oder gar übertreffen können, ist auch von der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft und von der Stärke möglicher Nachholeffekte abhängig. Angesichts der Hebel aus Rohstoffpreisschwankungen, der Sensibilität der Marktnotierungen und Produktpreise sowie der gesellschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen belassen wir es aktuell bei den benannten Zielen.



Für detailliertere Aussagen zur Geschäfts- und Ertragsentwicklung verweist das Unternehmen auf die heute veröffentlichte Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2021, die unter www.hur.com im Bereich "Investoren" zum Download bereit steht.



Kontakt:



H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser



Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen



Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390



Mail: ties.kaiser@hur.com



www.hur.com



Die H&R GmbH & Co. KGaA:



Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.



Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



























