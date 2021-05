DGAP-News: Reply SpA





Reply SpA: Der Verwaltungsrat genehmigt den Quartalsbericht zum 31. März 2021

















Alle wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren sind positiv:



- Konzernumsatz von 352,4 Mio. Euro (+11,2%);



- EBITDA von 59,6 Mio. Euro (47,6 Mio. Euro im Jahr 2020)



- EBIT von 47,9 Mio. Euro (38,0 Mio. Euro im Jahr 2020);



- Vorsteuergewinn von 47,6 Mio. Euro (33,9 Mio. Euro im Jahr 2020);







Der Verwaltungsrat der Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 31. März 2021 genehmigt.



Seit Beginn des Jahres verzeichnete die Gruppe einen Konzernumsatz von 352,4 Mio. Euro - dies entspricht einer Steigerung von 11,2% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020.



Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Im ersten Quartal 2021 betrug das konsolidierte EBITDA 59,6 Mio. Euro im Vergleich zu 47,6 Mio. im Jahr 2020 und entspricht damit 16,9% des Umsatzes.



Das EBIT von Januar bis März 2021 betrug 47,9 Mio. Euro (38,0 Mio. Euro im Jahr 2020) und entspricht damit 13,6% des Umsatzes.



Der Vorsteuergewinn von Januar bis März 2021 betrug 47,6 Mio. Euro (33,9 Mio. Euro im Jahr 2020) und entspricht damit 13,5% des Umsatzes.



Die Nettofinanzposition der Gruppe lag zum 31. März 2021 bei plus 227,9 Mio. Euro. Die Nettofinanzposition lag zum 31. Dezember 2020 bei plus 158,7 Mio. Euro.



"Das erste Quartal 2021 ist sehr positiv verlaufen, sowohl in Bezug auf das Umsatzwachstum als auch auf die Margen", so Mario Rizzante, Vorstandsvorsitzender von Reply. "Diese Ergebnisse waren dank unserer ausschließlichen Konzentration auf neue technologische Nischen und der Belastbarkeit unseres Netzwerkmodells möglich. Die Kombination dieser beiden Faktoren hat es uns ermöglicht, die Verlangsamung der Aktivitäten in den am stärksten betroffenen Sektoren, wie z.B. Transport, Produktion und Tourismus, sehr schnell zu kompensieren.



Heute beeinflusst die Entwicklung der Pandemie weiterhin die Leistung der Wirtschaft. Ganze Sektoren stehen noch still, und die Marktdynamik wird vor allem von der Fertigstellung der Impfpläne und den daraus folgenden Plänen zur Wiedereröffnung der Länder abhängen.



"Die nächsten Monate - so Mario Rizzante abschließend - werden entscheidend dafür sein, dass sich die Wirtschaft erholt, und Reply wird an der Seite seiner Kunden arbeiten und ihnen helfen, die Technologien zu nutzen, nicht nur, um schneller aus der Krise herauszukommen, sondern auch, um die neuen Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, die eine Welt mit sich bringt, die viel digitaler, vernetzter und automatisierter ist als die, die wir vor zwölf Monaten kannten."



Der Leiter des Konzernrechnungswesens, Dott. Giuseppe Veneziano, erklärte im Sinne von Absatz 2, Artikel 154-bis des Finanzgesetzes, dass die Zahlen aus dieser Mitteilung den Buchhaltungs- und Rechnungsführungsunterlagen und Geschäftsbüchern entsprechen.





Reply



Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netz hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen angesichts der neuen Herausforderungen von AI, Cloud Computing, Digital Media und Internet der Dinge. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, System Integration und Digital Services. www.reply.com





Ansprechpartner für die Medien





Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com



Tel. +39 011 771 1594



Ansprechparter für Investor Relations





Riccardo Lodigiani



r.lodigiani@reply.com



Tel. +39 011 771 1594



Michael Lückenkötter



m.lueckenkoetter@reply.com



Tel. +49 5241 5009 1017





14. Mai 2021



Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.



























