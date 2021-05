DGAP-News: UET United Electronic Technology AG





/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges













UET United Electronic Technology AG gibt den Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt.

















20.05.2021 / 10:21









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt bekannt, dass die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 792.410,00 durch Eintragung im Handelsregister erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr EUR 15.240.000,00.

Wie bereits in der Corporate News vom 23. Dezember 2020 bekannt gegeben, hat die UET Gruppe zur Stärkung der Kapitalbasis eine Kapitalerhöhung im Rahmen einer Wandlung von Fremdkapital in Eigenkapital vorgenommen.



Eine bestehende Finanzverbindlichkeit in Höhe von rund 1,27 Mio. EUR wird durch Ausgabe von 792.410 neuen Aktien mit rechnerischem Nennwert von EUR 1,00 je Aktie aus dem genehmigten Kapital durch Sacheinlage in Eigenkapital gewandelt.

Das neue Grundkapital beträgt somit insgesamt 15.240.000,00 EUR.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel wurde beantragt.





Kontakt:



UET United Electronic Technology AG



D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82

Investor Relations



Sebastian Schubert



Tel: + 49 (0) 6196 777755-0



E-Mail: investor@uet-group.com