Frankfurt am Main - 27. Mai 2021 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), ein führender Infrastrukturanbieter für Bitcoin-Mining und andere HPC-Rechenzentrumslösungen, hat den Verkauf ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft Whinstone US Inc., die das High-Performance-Rechenzentrum am Standort Rockdale, Texas, betreibt, an Riot Blockchain, Inc. (NASDAQ: "RIOT"), erfolgreich abgeschlossen. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Barzahlung von rund EUR 67 Mio. und zusätzlich 11,8 Mio. Stammaktien von Riot Blockchain, Inc. zusammen. Als Resultat der Transaktion hält die Northern Data AG etwa 12 % der gesamten ausstehenden Stammaktien von Riot Blockchain, Inc.

"Der heutige Tag stellt einen wichtigen Meilenstein in der noch jungen Geschichte der Northern Data AG und ihrem Bestreben dar, ein vielseitiges, standortübergreifendes Infrastrukturnetzwerk aus effizienten High-Performance-Computing-Standorten aufzubauen. Mit dem erfolgreichen Verkauf und dem daraus resultierenden Erlös kann die Northern Data AG weiter in ihre globale Asset-Basis investieren, die darauf ausgerichtet ist, effiziente, schnelle, grüne und klimaneutrale High-Performance-Computing-Lösungen anzubieten", sagt Aroosh Thillainathan, CEO der Northern Data AG.

Über Northern Data:



Die Northern Data AG entwickelt und betreibt globale Infrastrukturlösungen im Bereich High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen liefert mit seinen kundenspezifischen Lösungen die Infrastruktur für diverse HPC-Anwendungen in Bereichen wie Bitcoin Mining, Blockchain, Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, IoT oder Rendering. Das international tätige Unternehmen ist auf dem Weg ein führendes Unternehmen im Bereich der GPU-basierten-HPC-Lösungen zu werden. Northern Data bietet seine HPC-Lösungen sowohl in großen, stationären Rechenzentren an als auch in mobilen Hightech-Rechenzentren, die an jedem Standort weltweit aufgestellt werden können. Dabei kombiniert das Unternehmen selbst entwickelte Soft- und Hardware mit intelligenten Konzepten und einer besonders nachhaltigen Kühltechnologie. Der Northern Data Konzern beschäftigt aktuell rund 200 Mitarbeiter.



