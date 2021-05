DGAP-News: MediClin AG





MEDICLIN setzt auf Patientensicherheit und innovative Konzepte in der Rehabilitation



In der am 26. Mai 2021 stattgefundenen Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) zeichnete der Vorstandsvorsitzende Volker Hippler ein gemischtes Bild der Lage. Nachdem der Fokus der gesundheitspolitischen und gesetzgeberischen Maßnahmen darauf abzielte, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern, hat MEDICLIN schnell und professionell auf die neuen Anforderungen reagiert. "Wir sind unserer Verantwortung als Gesundheitsdienstleister bei der Bewältigung der Pandemie nachgekommen, auch wenn dies Spuren in unserer Ertragskraft im Geschäftsjahr 2020 hinterlassen hat", erläuterte Volker Hippler die Geschäftsentwicklung.



Die aktuelle Situation kommentierte Tino Fritz, Finanzvorstand der MEDICLIN, auf eine Aktionärsfrage wie folgt: "Natürlich arbeiten wir daran, die Belegung wieder hoch zu bekommen, aber die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Gesamtjahres werden von der Entwicklung der Pandemie und der Höhe der Schutzschirmleistungen beeinflusst. Diese werden für das Jahr 2021 wesentlich geringer ausfallen."



Insgesamt kompensieren die von der Politik beschlossenen Schutzschirmleistungen und die Zahlungen der Kostenträger wie schon im Geschäftsjahr 2020 nur einen kleinen Teil der Kapazitätsausfälle und der höheren Kosten.



Patientensicherheit geht vor



Der Vorstandsvorsitzende betonte in seiner Rede, dass die Gesundheit und damit die Sicherheit der Patientinnen und Patienten und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus stehen. Die Hygienekonzepte funktionieren gut ebenso wie die Behandlungs- und Therapiekonzepte unter besonderen coronabedingten Auflagen. Die Rückmeldungen zur Patientenzufriedenheit bestätigen dies dem Konzern.



Kompetenz bei Post-COVID- und Long-COVID-Behandlungen



Besonders hervorgehoben hat er die interdisziplinäre Expertise, die MEDICLIN bei der Behandlung von Post-COVID und Long-COVID-Patienten hat. Expertinnen und Experten für Pneumologie arbeiten eng mit Expertinnen und Experten der Neurologie, Kardiologie sowie Psychiatrie und Psychosomatik zusammen. Mehr als 1.250 Corona-Patientinnen und Patienten hat MEDICLIN inzwischen erfolgreich behandelt, bei stark steigender Nachfrage.



Innovative Konzepte in der Rehabilitation



Auf die zukünftigen Anforderungen an eine leistungsgerechte Rehabilitation ging Dr. York Dhein ein, Vorstand der MEDICLIN und verantwortlich für dieses Geschäftssegment. "Eine besondere Herausforderung wird es sein, die Rehabilitation an die sich ändernden demografischen und gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen und zwar mit innovativen leistungsgerechten Konzepten", sagte er und ergänzte: "Dass wir in unserem Unternehmen schnell Wissen aufbauen und Umsetzen können, hat MEDICLIN bei der Behandlung von Post- und Long-COVID-Patienten gezeigt."



Informationen zur Hauptversammlung



Bei der Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft waren



91,81 % des Stammkapitals vertreten.



Mit einer großen Mehrheit von 96,81 % verabschiedete die Hauptversammlung ein neues Vergütungssystem für den Vorstand.



Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit Mehrheiten von 98,57 % bzw. 98,41 % für das Jahr 2020 entlastet.



Wegen der Pandemie fand die Veranstaltung zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten erneut virtuell im Internet statt.



Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)



Zu MEDICLIN gehören 35 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.350 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.300 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.



MEDICLIN ─ ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.



























