CFO Lars Schnidrig verlässt auf eigenen Wunsch die Corestate Capital Holding S.A.



Frankfurt am Main, 30. Mai 2021. Der Aufsichtsrat der Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) hat sich mit Vorstandmitglied und Chief Financial Officer (CFO) Lars Schnidrig über die Auflösung seines Dienstvertrags zum 31. Juli 2021 verständigt. Die Trennung geschieht auf Wunsch von Herrn Schnidrig, aus persönlichen Gründen, im besten Einvernehmen. Der Prozess der Nachfolgesuche wird umgehend eingeleitet. Herr Schnidrig hat zum 31. Mai 2021 sein Vorstandsamt niedergelegt. Die Aufgaben des CFO übernimmt ab sofort kommissarisch der Chief Executive Officer von Corestate, Herr René Parmantier.



Der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Munsberg erklärte: "Mit großem Bedauern haben wir dem Wunsch von Herrn Schnidrig zugestimmt, sein Dienstverhältnis mit Corestate aus persönlichen Gründen zu beenden. Herr Schnidrig ist seit Juli 2017 als Mitglied des Vorstands für unsere Gruppe tätig und hat in dieser Zeit die Entwicklung der Corestate Gruppe mit großem persönlichem Engagement maßgeblich gestaltet und geprägt. Besondere Akzente setzte er in den Bereichen Kapitalmarktfinanzierung, Investor Relations und Nachhaltigkeit/ESG. Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich Herrn Schnidrig herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für die persönliche und berufliche Zukunft alles Gute. Wir sind zuversichtlich, den Prozess der Nachfolgesuche zügig vorantreiben zu können und wissen in der Zwischenzeit die Führung des CFO-Ressorts bei Herrn Parmantier in den besten Händen."





ressekontakt



Jorge Person



T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369



jorge.person@corestate-capital.com



Investor Relations Kontakt



Mario Groß



T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025



ir@corestate-capital.com





Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE)



CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 28 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 800 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert und europaweit in 13 Ländern mit Niederlassungen in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.



























