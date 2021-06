DGAP-News: artnet AG





/ Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Sonstiges













artnet AG: Artnet Auctions verkauft Kunstwerk für Millionensumme

















10.06.2021 / 15:00









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Artnet Auctions verkauft Kunstwerk für Millionensumme



- Gemälde Rozdol I (1973) von Frank Stella erzielt 1,1 Mio. USD



- Fünf der höchsten Lospreise seit Gründung von Artnet Auctions allein in diesem Jahr



- Online-Auktionsplattform plant Auktion höherpreisiger Kunst im August



Berlin/New York, 10. Juni 2021-Die Berliner Artnet AG, das führende Internetunternehmen im internationalen Kunstmarkt, hat das Gemälde Rozdol I (1973) des amerikanischen Künstlers Frank Stella für 1,1 Mio. USD über die Online-Auktionsplattform Artnet Auctions verkauft. Der Verkauf des Werkes im Mai folgt auf einen Rekordumsatz für Artnet Auctions im ersten Quartal und reiht sich in eine Vielzahl hochpreisiger Ergebnisse in diesem Jahr ein.



Der Preis für Rozdol I ist ein Auktionsrekord für ein Werk aus Stellas berühmter Serie "Polish Village". Jedes dieser Werke, die sich - wie das Schwesterwerk Rozdol II - auch in Sammlungen renommierter Museen befinden, ist nach einem polnischen Dorf benannt.



Online-Auktionen von Artnet Auctions zeichnen sich durch Schnelligkeit, Effizienz und kuratorischen Sachverstand aus. Das Unternehmen hat in diesem Jahr neue Rekorde für den Warenumsatz von Einzelauktionen, den durchschnittlichen Transaktionswert verkaufter Lose und das Verkaufsvolumen aufgestellt.



"Der Verkauf von Rozdol I bestätigt das Potential unseres Geschäftsmodells", sagte Jacob Pabst, Vorstand der Artnet AG. "Marktteilnehmer haben sich in den vergangenen achtzehn Monaten zunehmend an Online-Transaktionen gewöhnt. Artnet Auctions hat maßgeblich zu dieser Verhaltensänderung beigetragen. Unsere Kunden wissen, dass wir der Vorreiter bei Auktionen hochwertiger Kunstwerke im Internet sind und unsere Spezialisten zu den Besten der Branche gehören. Der richtungsweisende Verkauf des Stella-Gemäldes ist nur der Anfang unserer weiteren Wachstums- und Expansionsstrategie."



Das internationale Team von Artnet Auctions führt jährlich mehr als 70 Online-Auktionen durch und vermittelt auch private Verkäufe. "Das Team der Spezialisten und Kunstmarktexperten von Artnet Auctions hebt sich von der Konkurrenz ab", sagt Colleen Cash, Vice President, Auctions. "Wir verfolgen einen hybriden Ansatz, der aus dem Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen sowie der Anwendung modernster Technologie besteht, um Kunstwerke erfolgreich zu verkaufen. Käufer wie Verkäufer sind sich dieser einzigartigen Vorzüge bewusst: Die Zahl der Käufer ist seit Jahresbeginn um 30 % gestiegen, die Zahl der Bieter nahm um 39 % und die der Verkäufer um 21 % zu. Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir das Stella-Meisterwerk verkaufen konnten und wir allein im Jahr 2021 fünf der höchsten Lospreise seit Gründung von Artnet Auctions erzielt haben."



Artnet Auctions setzt weiter auf Innovation und Wachstum in den oberen Preissegmenten. Für August ist eine Auktion mit Nachkriegs- und Gegenwartskunst geplant, deren Werke Schätzpreise zwischen 100 TUSD und 1 Mio. USD haben. Einlieferungen für diese Auktion werden derzeit angenommen.



Über Artnet



Artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 14 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.900 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk ermöglicht es Mitgliedsgalerien, ihre Kunstwerke einem Millionenpublikum im Internet zu präsentieren. Die Auktionsplattform Artnet Auctions bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst Artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts.



Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard.



ISIN: DE000A1K0375



LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31



Kontakt:



Sophie Neuendorf



sneuendorf@artnet.com



























10.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de