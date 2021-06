DGAP-News: MediClin AG





/ Schlagwort(e): Personalie













MediClin AG: Dr. Joachim Ramming wird neuer Vorstandsvorsitzender der MEDICLIN

















11.06.2021 / 12:41









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Dr. Joachim Ramming wird neuer Vorstandsvorsitzender der MEDICLIN



Der Aufsichtsrat der MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Joachim Ramming zum Mitglied des Vorstands der MEDICLIN bestellt und zum Vorstandsvorsitzenden bestimmt. Der promovierte Volkswirt und Gesundheitsökonom wird zum 1. August 2021 die Nachfolge von Volker Hippler antreten, der sein Mandat als Vorstandsvorsitzender und Vorstand der Gesellschaft im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 30. Juni 2021 niederlegt.



"Wir danken Herrn Hippler für sein Engagement und die geleistete Arbeit in den vergangenen fünf Jahren und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Dr. Joachim Ramming eine branchenerfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen wird er die Entwicklung der MEDICLIN mit strategischen Impulsen erfolgreich vorantreiben", sagte Dr. Jan Liersch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MEDICLIN.



Seit rund 23 Jahren ist Dr. Joachim Ramming im Gesundheitswesen aktiv. Er startete seine Kliniklaufbahn 1998 direkt nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre als Trainee bei der RHÖN-KLINIKUM AG, wo er das Management eines Krankenhauses von der Pike auf gelernt hat. Rund 20 Jahre Führungserfahrung im Klinik- und Krankenhaus-Management folgten, unter anderem auch acht Jahre als Krankenhausgeschäftsführer bei der Sana Kliniken AG. Von Juli 2015 bis zu seiner Berufung in den Vorstand der MEDICLIN ist Dr. Joachim Ramming als Geschäftsführer bzw. Regionalgeschäftsführer für die Asklepios-Gruppe tätig, seit März 2017 als Regionalgeschäftsführer der Asklepios Kliniken Bayern. Er ist Mitglied im Vorstand des Verbands der Privatkrankenanstalten in Bayern e. V. (VPKA).



"Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung bei MEDICLIN einbringen und das Unternehmen gemeinsam mit meinen beiden Vorstandskollegen, Tino Fritz und Dr. York Dhein, nachhaltig weiterentwickeln zu können", sagte



Dr. Joachim Ramming nach seiner Bestellung und ergänzte: "Jede Krise ist auch eine Chance. Wir müssen mit vereinten Kräften die Folgen der Corona-Pandemie für die MEDICLIN überwinden und das Unternehmen in die Zukunft führen. Das gesamte Vorstandsteam von MEDICLIN sieht daher in der strategischen und organisatorischen Weiterentwicklung die vordringlichste Aufgabe für die kommenden Monate."



Dr. Joachim Ramming ist ausgewiesener Experte für den Akutsektor, kennt darüber hinaus auch das Reha- und MVZ-Geschäft sehr gut und wird auch die konsequente Nutzung der Synergien, die durch die Zusammenarbeit innerhalb der Asklepios Gruppe entstehen, vorantreiben.



Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)



Zu MEDICLIN gehören 35 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.350 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.300 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.



MEDICLIN ─ ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.



























11.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de