Corporate News



11. Juni 2021



CLIQ Digital launcht Kids-Content der Your Family Entertainment AG in der DACH-Region



- Hochwertiger, neu lizenzierter Kids-Content hinzugefügt



- Mit bekannten Serien wie Fix&Foxi spricht CLIQ ein jüngeres Zielpublikum und Familien an



- Neue Positionierung ermöglicht Erschließung weiterer Wachstumspotenziale im DACH-Markt



CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet, gibt die Erweiterung seiner All-in-One-Content-Portale in Deutschland, Österreich und der Schweiz um neue Family-Streaming-Entertainment-Dienste (Kids-Content) bekannt.



Der neue Lizenzvertrag mit der Your Family Entertainment AG erweitert die aktuelle CLIQ-Bibliothek um rund 70 Stunden hochwertiger Serien und Filme für Kinder. Zu den neuen Inhalten gehören bekannte Serien und Charaktere, wie Fix&Foxi, Cosmo und Wanda, Geschichten aus der Gruft und Landmaus Stadtmaus.



Laut einer Goldmedia-Analyse ist die Nachfrage nach digitalen Unterhaltungsangeboten in Deutschland hoch. Die Umsätze der Video-on-Demand-Anbieter in Deutschland stiegen im Jahr 2020 um +28 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,0 Mrd. EUR. Im Jahr 2021 soll das Wachstum mit mehr als 25 % gegenüber dem Vorjahr hoch bleiben und 3,8 Mrd. EUR betragen. Der Löwenanteil davon, nämlich 83 %, entfällt auf SVoD-Dienste (Subscription Video-on-Demand). Qualitativ hochwertige Inhalte für Kinder werden immer wichtiger, zumal der gemeinsame Genuss von Film- und Serieninhalten von Eltern mit ihren Kindern voraussichtlich zunehmen wird. In einer aktuellen Studie von nScreenMedia gaben zwei Drittel der befragten Eltern an, dass sie davon ausgehen, dass die Zeit, die sie mit ihren Kindern beim Fernsehen/Filmschauen verbringen, gleich bleibt oder zunimmt, wenn die Pandemie endet.



Die Your Family Entertainment AG ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. Mit über 3.500 halbstündigen Programmen besitzt und betreibt sie eine der größten unabhängigen Bibliotheken in Europa. Der Fokus des Unternehmens liegt auf ansprechenden, lehrreichen und unterhaltsamen Inhalten, die frei von Gewalt sind. Darüber hinaus betreibt die Your Family Entertainment AG den preisgekrönten Pay-TV-Sender Fix&Foxi TV auf vier verschiedenen Kontinenten, den frei empfangbaren Sender RiC TV , dessen internationale Pay-TV-Version RiC.today sowie mehrere mobile TV-Streams und digitale Kanäle weltweit.



Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands:



"Ich freue mich sehr, dass unsere Content-Strategie wie geplant voranschreitet und unser Katalog weiter wächst, um mehr Familienunterhaltung zu bieten. Diese Lizenzvereinbarung ist nur der Anfang einer neuen Expansion in den Bereich Familienunterhaltung mit einem größeren Fokus auf Inhalte speziell für Kinder. Family Watch Time und Co-Viewing sind nach wie vor sehr beliebt und sehr aktuell. Mit dieser und weiteren Katalogerweiterungen wird unser All-in-One-Store in der DACH-Region noch mehr an Zugkraft gewinnen und seine Mitgliederzahlen noch schneller steigern. Dieser erste Familien-Content ist nun online und wird dazu beitragen, die bereits sehr zufriedenstellende Geschäftsentwicklung zu unterstützen, die wir derzeit im zweiten Quartal 2021 sehen."



Finanzkalender 2021:



Halbjahresfinanzbericht & Telefonkonferenz

Dienstag

3. August 2021

Quartalsmitteilung Q3/9M 2021 & Telefonkonferenz

Dienstag

2. November 2021











Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte



CLIQ Digital AG



Investor Relations



Sebastian McCoskrie | Michael Kriszun



Mob.: +49 151 52043659 | +49 151 52207955



E-Mail: s.mccoskrie@cliqdigital.com | m.kriszun@cliqdigital.com



www.cliqdigital.ag/investors



CROSS ALLIANCE communication GmbH (PR-Berater)



Susan Hoffmeister



Tel.: +49 89 125 09 03-33



E-Mail: sh@crossalliance.de



www.crossalliance.de



Über CLIQ Digital:



CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.



























