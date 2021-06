DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Sonstiges





SNP bestätigt Gespräche über die Übernahme des Softwarespezialisten Datavard

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) bestätigt, sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme von 100% der Aktien der Datavard AG zu befinden. Ausgang und Zeitplan der Gespräche stehen noch nicht fest. Die Transaktion steht insbesondere unter dem Vorbehalt einer abschließenden Due Diligence und bedarf darüber hinaus der Zustimmung des auf der Hauptversammlung am 17. Juni 2021 neu zu wählenden Verwaltungsrats. Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen, ob die laufenden Gespräche zu einem Abschluss führen werden und ob ein verbindliches Angebot seitens der SNP SE an die Datavard AG unterbreitet wird.

Die SNP SE wird über den weiteren Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.







Kontakt Investor Relations

SNP Schneider-Neureither & Partner SE



Christoph Marx



Leiter Investor Relations



Telefon: +49 6221 6425 - 172



E-Mail: christoph.marx@snpgroup.com