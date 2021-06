DGAP-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Personalie





15.06.2021 / 11:34 CET/CEST





Aufsichtsrat der Aareal Bank AG beruft Jochen Klösges zum Vorstandsvorsitzenden



Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig Jochen Klösges zum Nachfolger von Hermann J. Merkens in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens bestellt.



Diese Entscheidung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsicht (EZB).



Jochen Klösges wird sein Amt voraussichtlich am 15. September 2021 antreten. Die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden werden bis dahin weiterhin von den Vorstandsmitgliedern Marc Heß und Thomas Ortmanns wahrgenommen.









Jürgen Junginger, Leiter Investor Relations

