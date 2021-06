DGAP-News: HAMBORNER REIT AG





HAMBORNER REIT AG unterzeichnet Anschlussmietverträge mit neuen Ankermietern für alle Real-Standorte



- Abschluss von langfristigen Mietverträgen mit neuen Lebensmittel-Ankermietern für die Standorte Mannheim (Globus) und Celle (Kaufland) sowie Gießen



- Gesamtmietfläche rd. 33.000 m² - Gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit 17,9 Jahre



- Mieter- und vermieterseitige Investitionen für weitere Steigerung der Objektqualität und Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Fachmarktstandorte



Duisburg, 22. Juni 2021 - Die HAMBORNER REIT AG hat nach einem vermietungsseitig überaus erfolgreichen ersten Quartal 2021 weitere wichtige Vermietungserfolge erzielt und langfristige Anschlussmietverträge für aktuell durch den Lebensmitteleinzelhändler Real genutzte Flächen an den Fachmarktstandorten Mannheim, Celle und Gießen abgeschlossen.



Angesichts der laufenden Restrukturierung der Warenhausgruppe Real hatte sich HAMBORNER proaktiv mit einer alternativen Nutzung der Flächen befasst und frühzeitig Verhandlungen mit potenziellen Nachmietern über eine Anschlussvermietung aufgenommen. Im Ergebnis wurden mit dem Bestandsmieter Real einvernehmliche Aufhebungsvereinbarungen getroffen und gleichzeitig Mietverträge mit neuen attraktiven Ankermietern aus dem Bereich des Lebensmitteleinzelhandels abgeschlossen.



An allen drei Standorten wird angestrebt, die erforderlichen Umstellungs- und Modernisierungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Behörden durchzuführen, um hierdurch reibungs-lose Übergänge der Mieterwechsel zu ermöglichen.



Im Fachmarktzentrum "Kurpfalz-Center" in Mannheim, dem größten Einzelhandelsobjekt der HAMBORNER, hat der Handelskonzern Globus rd. 15.000 m² für einen Zeitraum von 20 Jahren angemietet, um dort ein modernes Nahversorgungskonzept im Vollsortimentsbereich umzusetzen. Dabei wird Globus über die bisherige Real-Mietfläche hinaus weitere Flächen im Objekt nutzen. Der Beginn des Mietverhältnisses ist für das zweite Quartal 2022 geplant. "In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam mit der HAMBORNER REIT AG vertrauensvoll an einer Neuausrichtung des Fachmarktzentrums gearbeitet und freuen uns mit dem Kurpfalz-Center einen weiteren etablierten und hoch attraktiven Standort in die Globus-Familie integrieren zu können", kommentiert Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung Globus SB-Warenhaus.



Die aktuell durch den Mieter Real genutzten Fläche am HAMBORNER-Standort Celle wird künftig zu einem wesentlichen Teil von Kaufland übernommen. Die Warenhauskette hat sich mit dem Abschluss eines Mietvertrags für rd. 9.600 m² langfristig an den Standort Celle gebunden.



"Mit der Geschäftsaufnahme in diesem hervorragend positionierten Fachmarktzentrum intensivieren wir die langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit der HAMBORNER REIT AG. Wir sind überzeugt, dass unser innovatives Konzept neben der hohen Kundenattraktivität zu einer weiteren Stärkung des Handelsstandortes beitragen wird", prognostiziert Lars Müller, Leiter Immobilienentwicklung und Geschäftsführer Immobilien bei Kaufland.



Im Objekt Gießen hat ebenfalls ein marktführender Anbieter aus dem Lebensmittelbereich rd. 8.000 m² Fläche für einen langfristigen Zeitraum angemietet. Der Abschluss dieses Mietvertrages steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der ausstehenden Zustimmung der Kartellbehörde, weshalb der neue Ankermieter derzeit noch nicht benannt wird. Die Marktflächen sollen noch im zweiten Halbjahr 2021 an diesen übergeben werden.



Im zeitlichen Anschluss an die Flächenübernahmen werden die künftigen Mieter mit Unterstützung der HAMBORNER umfassende Umbau- und Modernisierungsarbeiten durchführen. Zu den geplanten baulichen Maßnahmen zählen u.a. die Modernisierung der Verkaufsflächen sowie die weitere Aufwertung des Erscheinungsbildes.



An den Standorten Celle und Gießen umfassen die Maßnahmen zudem die Anpassung der Flächenzuschnitte sowie der technischen Anlagen, um die Grundlage für eine Integration ergänzender Fachmärkte und eine weitere Optimierung der Mieterstruktur zu legen. Diesbezüglich befindet sich HAMBORNER bereits in Verhandlungen mit potenziellen Mietern und ist zuversichtlich, kurzfristig weitere Vermietungserfolge zu erzielen.



"Der Abschluss dieser Mietverträge ist ein erneuter Beleg für die Expertise und Marktnähe unseres Asset Managements sowie unseres nachhaltigen Engagements im Bereich der Nahversorgungsimmobilien", kommentiert Niclas Karoff, Vorstandsvorsitzender der HAMBORNER REIT AG.



ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG



Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden profitable Büroobjekte an etablierten Bürostandorten sowie Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren, Baumärkte und Geschäftshäuser in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.



Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenpolitik sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.



