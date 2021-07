DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme





Hamburg, 30. Juni 2021. Der Vorstand der Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen, und zwar gegen Bareinlagen sowie einer Sacheinlage durch Acciona S.A. ("Acciona"), dem größten Aktionär der Gesellschaft. Es werden insgesamt 42.672.276 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag zum Bezugspreis von EUR 13,70 je Aktie ausgegeben, so dass sich ein Gesamtbruttotransaktionsvolumen der Kapitalerhöhung von ca. EUR 584,6 Millionen ergibt. Folglich wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 117.348.759 auf EUR 160.021.035 erhöht (das entspricht ca. 36,36 % des derzeitigen Grundkapitals). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 dividendenberechtigt.



Die Kapitalerhöhung ist als kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung strukturiert. Die Bareinlagekomponente wird vollständig durch ein Bankenkonsortium gezeichnet und erzielt einen Gesamtbruttoerlös von ca. EUR 388,0 Millionen. Die Sacheinlagekomponente, zu der Acciona sich verpflichtet hat, wird ca. EUR 196,6 Millionen umfassen. Mit Ausnahme von Acciona wird sämtlichen Nordex-Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die Aktionäre für je elf Bestandsaktien vier neue Aktien zum Bezugspreis gegen Bareinlagen erwerben können. Acciona hat sich verpflichtet, die Bezugsrechte für seinen derzeitigen Anteil am Grundkapital von 33,63 % auszuüben und anstelle von Bareinlagen Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft in Höhe von EUR 196,6 Millionen aus einem Gesellschafterdarlehen einzubringen.



Außerdem beabsichtigt die langjährige Anteilseignerin SKion, die über ihr Beteiligungsvehikel Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG ca. 4,3% der Aktien der Gesellschaft hält, die ihr im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung zustehenden gesetzlichen Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben.



Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Wertpapierprospekts auf der Website der Gesellschaft (www.nordex-online.com), beginnt die Bezugsfrist am Freitag, den 2. Juli 2021 (einschließlich) und endet am Donnerstag, den 15. Juli 2021 (einschließlich).



Nordex beabsichtigt mit den Erlösen aus dem Bezugsrechtsangebot die liquiden Mittel zu erhöhen und damit die Bilanz zu stärken, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und künftiges profitables Wachstum zu unterstützen. Durch den sinkenden Nettoverschuldungsgrad wird Nordex außerdem Zinseinsparungen unter dem Gesellschafterdarlehen erzielen sowie in der nach Nachhaltigkeitskriterien bewerteten Garantiekreditlinie. Darüber hinaus wird die Garantielinie im Zuge der Transaktion von EUR 1.238,75 Millionen auf EUR 1.410,00 Millionen erhöht, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des Bezugsrechtsangebots und der damit verbundenen Kapitalerhöhung.





Kontakt:



Nordex SE



Felix Zander



Head of Investor Relations



Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116

fzander@nordex-online.com



Tobias Vossberg



Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 2502

tvossberg@nordex-online.com





Rolf Becker



Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1892

rbecker@nordex-online.com





Wichtiger Hinweis:



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot untersagt ist, dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung befreit (der "Securities Act"). Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.



