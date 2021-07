DGAP-Ad-hoc: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Berlin, den 2.7.2021



Die Veganz Group AG konnte im Rahmen ihrer Eigenkapitalrunde namhafte Investoren an Bord holen. Neben dem prämierten Fond Paladin One als Lead Investor, beteiligen sich auch die Firma Develey Holding sowie mehrere Privatinvestoren, darunter Marcel Maschmeyer und Michael Durach an der Veganz Group AG.



Als das durch die Marktentwicklung in den vergangenen Jahren einzig verbliebende, unabhängige deutsche vegane Unternehmen mit seinem einzigartigen veganen Vollsortiment und der Auszeichnung zur Innovativsten Foodmarke 2021, startet Veganz nunmehr mit dem Aufbau seiner zweiten Produktionsstätte in eine neue Ära als Produzent für pflanzliche Käse, Fisch- und Fleischalternativen.



Mit der geplanten Inbetriebnahme der größten Produktion Europas für rein pflanzliche Produkte auf über 9.000 qm am Rand von Berlin im Land Brandenburg wird Veganz allein mit der Herstellung pflanzlicher Handelsgüter 17 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. In den Kategorien Fischalternativen und Weichkäsealternativen gehört Veganz bereits heute zu den Top5 Marken in der Nielsen Kategorie Veggie.



Mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung, per Ende Mai wächst der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30,2%, einer soliden Finanzierung und einem guten Kapitalmarktumfeld, plant die Veganz Group AG einen Börsengang innerhalb der nächsten 12 Monate.



Zum 24.06.2021 verändert sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Veganz Group AG. Nach dem Ausscheiden von Dr. Manon Littek, die ihr Mandat zum 24.06.2021 nach dem Ende der Hauptversammlung niedergelegt hat, wurden der Unternehmer Michael Durach von der Develey Holding und Janina Mütze, Gründerin und Geschäftsführerin von Civey, von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Veganz Group AG neu bestellt.



