DGAP-News: yeedi





/ Schlagwort(e): Produkteinführung













yeedi mop station revolutioniert Wischroboter

















07.07.2021 / 12:34









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







yeedi mop station revolutioniert Wischroboter



Erster selbstreinigender Wisch- und Saugroboter Europas mit automatischer Tücherreinigung



BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach - 7. Juli 2021 - Die Firma yeedi, ein Hersteller von Saugrobotern für intelligente Boden-Reinigungstechnologie mit hoher Effizienz führt für ihre europäischen Kunden nun die yeedi mop station ein. Dabei handelt es sich um einen Saug- und Wischroboter, der mit einer revolutionären Selbstreinigungsstation ausgestattet ist. Diese Station wäscht und befeuchtet die Reinigungstücher automatisch, so dass Kunden nicht mehr Hand anlegen müssen. Mit ihren 2 Reinigungstüchern, die mit einer Umdrehung von 180 r/min und einem Druck von 10 N arbeiten, liefert die Wischstation eine wirksame Reinigungsleistung.







"Genügend Wasser, ausreichend Druck auf den Boden und stets saubere Reinigungstücher sind drei Grundvoraussetzungen für ein ideales Reinigungsergebnis. Doch nur wenigen Wischrobotern am Markt gelingt es, diese 3 Bedingungen auch zu erfüllen," erklärte Gary, Li, General Manager von yeedi, "Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden einen zuverlässigen Wischroboter zu liefern. Die yeedi mop station erfüllt genau diese Voraussetzungen, damit unsere Kunden nicht nur gründliche Reinigung genießen können, sondern auch wirklich nicht mehr Hand anlegen müssen."



Vollautomatisches Wischen mit eingebauter Waschmaschine für die Reinigungstücher



Die selbstreinigende Station von yeedi funktioniert als Waschmaschine für die Reinigungstücher. Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Robotern, die mit einen Miniwassertank ausgestattet sind, verfügt sie über zwei getrennte Frisch- und Schmutzwasserbehälter. Diese beiden Tanks (die jeweils 3.500 ml fassen) sorgen für eine systematische Wasserentsorgung. Sobald die Reinigungstücher dreckig und trocken werden, kehrt der Roboter zur Station zurück, um sie zu waschen und zu befeuchten. Danach beginnt er genau an der Stelle mit der Reinigung, an der zuvor unterbrochen wurde. Nach Abschluss der Reinigung übernimmt der eingebaute Ventilator und trocknet die Reinigungstücher zum Schutz vor Geruchsentwicklung bzw. Schimmelbildung.



Wirksame und zuverlässige Wischleistung



Die yeedi mop station enthält ein intelligentes Wischsystem, das dem Wischen per Hand sehr nahe kommt. Dabei werden 2 mit einer Geschwindigkeit von 180 r/min rotierende Wischtücher mit einer Kraft von 10 N auf den Boden gedrückt, um Flecken zunächst anzufeuchten und dann leicht zu entfernen. Mit dem eingebauten Sensor zur Teppich-Erkennung wird der Roboter beim Wischen intelligent von Teppichen weggelenkt, um jede Verunreinigung zu vermeiden.



Gleichzeitige Nass- und Trockenreinigung dank hybridem Design



Dank ihrer Vielseitigkeit wischt und saugt die yeedi mop station gleichzeitig bei der Reinigung. Dafür ist sie mit einer Saugkraft von 2500 Pa ausgestattet, mit der Haustierhaare, Krümel und selbst Schmutz aus tiefen Ritzen entfernt werden. Das Gerät erlernt den Grundriss Ihrer Wohnung und plant mit Hilfe visueller Mapping-Technologie effiziente Reinigungswege.



Erschwinglichkeit



Ab August ist die yeedi mop station zu einem Preis von 649 EUR verfügbar. Den ersten 300 Kunden bieten wir zur Einführung einen Preisvorteil von 100 EUR.



Vorteile für Schnellentschlossene gibt es hier:



Deutschland:

https://eu.yeedi.com/pages/yeedi-mop-station-landing

Andere europäische Länder:

https://de.yeedi.com/pages/yeedi-mop-station-landing



Über yeedi



yeedi ist ein aufstrebender Saugroboteranbieter, der 2019 gegründet wurde. Wir haben uns mit einer Reihe innovationsbegeisterter Roboter- und Haushaltsexperten zusammengesetzt, um Kunden auf der ganzen Welt intelligente und qualitativ hochwertige Produkte mit moderndem Design und praktischen Funktionen anzubieten.



#yeedi



























07.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de