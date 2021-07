DGAP-News: Traumhaus AG





Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung aus öffentlichem Angebot über die Börse München erfolgreich ab und gibt das Platzierungsergebnis bekannt

















Wiesbaden, 12. Juli 2021 - Die Traumhaus AG (m:access, Frankfurt, Xetra, ISIN: DE000A2NB7S2) hat die Kapitalerhöhung im öffentlichen Angebot durch die Ausgabe von neuen Aktien zur Erweiterung des Streubesitzes und der weiteren Wachstumsfinanzierung am 09. Juli 2021 abgeschlossen. Insgesamt wurden 170.312 Stückaktien zu einem Bezugspreis von EUR 17,10 platziert. Davon entfielen 21.567 Aktien auf ausgeübte Bezugsrechte, 128.745 Aktien wurden über das Zeichnungstool der Börse München und 20.000 Aktien privat platziert. Durch die Kapitalerhöhung fließt der Traumhaus AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 2,91 Mio. zu.



Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft erhöht sich das Grundkapital der Traumhaus AG von EUR 4.753.971 um EUR 170.312 auf EUR 4.924.283.



Mit dem öffentlichen Angebot, das über das Zeichnungstool der Börse München platziert wurde, hat sich die Traumhaus AG bewusst an den Privatanleger gerichtet, um den Streubesitz weiter auszubauen und die Aktie der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. "Die Maßnahme ist ein voller Erfolg, wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", so Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender der Traumhaus AG. "Wir konnten rund 150 neue Aktionäre für unser Unternehmen gewinnen und auch das außergewöhnlich hohe Interesse der Presse in den letzten Wochen dokumentiert den gestiegenen Bekanntheitsgrad der Traumhaus-Aktie. Unser Versprechen zum Börsengang im August 2018, den Streubesitz auf über 20% auszubauen, haben wir damit eingelöst. Bei der Börse München möchten wir uns für die unkomplizierte Begleitung bedanken. Ich kann gleichzeitig allen jungen Wachstumsunternehmen im m:access nur empfehlen, von dieser Möglichkeit ihre Aktionärsstruktur und ihr Eigenkapital zu stärken, Gebrauch zu machen."







Über Traumhaus AG



Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra-Handel. 2020 kamen Tradegate (Berlin), Quotrix (Düsseldorf), Gettex (München) sowie die Parkettbörsen Düsseldorf und Stuttgart hinzu.



Ansprechpartner Investor Relations



Michael Bussmann



+49 6122 58653 - 68



m.bussmann@traumhaus-familie.de



























