GRENKE AG

Baden-Baden

Ordentliche Hauptversammlung der GRENKE AG

Erweiterung der Tagesordnung







Bekanntmachung





Nach Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der GRENKE AG ("GRENKE AG" oder "Gesellschaft") für Donnerstag, den 29.

Juli 2021, in Baden-Baden (Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 8. Juli 2021) hat die Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG, deren

Anteile sowohl den zwanzigsten Teil des Grundkapitals als auch den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 erreichen,

gemäß § 122 Abs. 2 AktG und § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 87 Abs. 4 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung

um zwei weitere Gegenstände beantragt.



Die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der GRENKE AG am 29. Juli 2021 wird daher um folgende Tagesordnungspunkte

10 und 11 ergänzt.





Tagesordnungspunkt 10: Beschlussfassung über weitere Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat





Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juli 2021 scheidet - neben Frau Claudia Krcmar und Herrn Florian Schulte

- auch Herr Wolfgang Grenke als Mitglied aus dem derzeit amtierenden Aufsichtsrat der GRENKE AG aus. Es wird in der bevorstehenden

Hauptversammlung daher ein weiteres neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen sein.





Beschlussvorschlag:





Die Aktionärin Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG schlägt vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Herrn Nils Kröber, wohnhaft in Neuss, Rechtsanwalt und Partner bei der Seitz Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, Geschäftsführender

Gesellschafter der SKS GmbH Steuerberatungsgesellschaft und Gesellschafter der HKS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,

jeweils Köln,



mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung, als Nachfolger von Herrn Wolfgang Grenke, für die Zeit bis zur Beendigung

der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat

zu wählen.





Von der Antragstellerin mitgeteilte Informationen nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu Herrn Nils Kröber:







Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:







Keine





Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:







Keine





Von der Antragstellerin übermittelter Lebenslauf von Herrn Nils Kröber:







Herr Nils Kröber







Persönliche Daten:





Wohnort:

Neuss

Geburtsjahr:

1976

Staatsangehörigkeit:

deutsch



Expertise:





Nils Kröber verantwortet die Bereiche Steuerrecht, Steuerstrafrecht und Steuerberatung bei Seitz Rechtsanwälte, Steuerberater

PartG mbB, Köln. Er ist zudem geschäftsführender Gesellschafter der SKS GmbH Steuerberatungsgesellschaft, die das Seitz Unternehmeroffice

betreibt, und Gesellschafter der HKS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln.



Er berät internationale und nationale Unternehmen, Unternehmer und Persönlichkeiten schwerpunktmäßig im Bereich des nationalen

und internationalen Steuerrechts. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen neben der Beratung bei Aufbau und Restrukturierung

internationaler Konzernstrukturen insbesondere die nachhaltige Abwehr von Steueransprüchen sowie die Verteidigung in Steuerstrafsachen.



Gleichzeitig verfügt er über langjährige Erfahrung in der Beratung großer Familienunternehmen.



Ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt





Ausbildung:





02/2005

Rechtsanwaltszulassung

01/2005

Zweites Juristisches Staatsexamen

04/2002

Erstes Juristisches Staatsexamen

09/1997

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln



Beruflicher Werdegang:





Seit 03/2021

HKS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln

Gesellschafter



Seit 03/2015

SKS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Köln

Geschäftsführender Gesellschafter



Seit 11/2011

Seitz Rechtsanwälte, Steuerberater PartG mbB, Köln

Partner



Seit 06/2005

Schlütter Bornheim Seitz, Köln

Rechtsanwalt





Weitere berufliche Tätigkeiten:



Seit 03/2015

DeaDia Ventures GmbH, Köln

Geschäftsführender Gesellschafter



02/2012 bis 06/2019

Axiom Ventures GmbH, Villingen-Schwenningen

Geschäftsführender Gesellschafter





Von der Antragstellerin übermittelte Begründung:





Die Notwendigkeit einer Beschlussfassung über die Nachfolge von Herrn Wolfgang Grenke ergibt sich aus seinem Ausscheiden.

Zur Wahl schlägt die Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG eine Persönlichkeit vor, deren Kenntnisse und Erfahrungen von besonderem

Nutzen für die Arbeit des Aufsichtsrats sein werden.





Angaben zu den gesetzlichen Vorschriften, nach welchen sich der Aufsichtsrat zusammensetzt:





Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung der GRENKE

AG aus sechs, ausschließlich von den Aktionären/-innen zu wählenden Mitgliedern zusammen.



Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 4 der Satzung der GRENKE AG erfolgt die Wahl eines Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen

Mitglieds für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.



Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.



Tagesordnungspunkt 11: Beschlussfassung über die Herabsetzung der nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG beschlossenen Maximalvergütung

der Vorstandsmitglieder gem. § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 87 Abs. 4 AktG







Beschlussvorschlag:





Die Aktionärin Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG schlägt vor, den folgenden Beschluss zu fassen:





Die vom Aufsichtsrat nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG beschlossene Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder wird für das

Geschäftsjahr 2021 für den Vorstandsvorsitz auf EUR 1,25 Millionen, für den Finanzvorstand auf EUR 1,05 Millionen und für

jedes ordentliche Mitglied des Vorstands auf EUR 850.000,00 herabgesetzt. Dies gilt auch für Folgejahre des vom Aufsichtsrat

beschlossenen Vergütungssystems, das in Abschnitt II.1 der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung vom 29. Juli 2021 dargestellt

wurde.







Von der Antragstellerin übermittelte Begründung:





Der Vorschlag berücksichtigt den Mehraufwand des Vorstands und die dem Vergütungssystem zugrundeliegenden Ziele. Eine darüberhinausgehende

Maximalvergütung ist aus Sicht der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG indes angesichts der geringeren Dividende unangemessen.







Baden-Baden, im Juli 2021

GRENKE AG

Der Vorstand